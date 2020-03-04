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 Политика Украины
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 Министерство ветеранов и министерство реинтеграции Донбасса разделят - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будет разделено на два министерства, одно из которых будет заниматься ветеранами, а второе – реинтеграцией Донбасса.

Об этом журналистам рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Принято два решения о разделении министерств. В частности, будет разделено Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Теперь будет два министерства: одно будет заниматься ветеранами, и будет министерство реинтеграции Донбасса. И это новое министерство возглавит Резников. Так предлагается", — сказала она.

Кравчук отметила, что Министерство культуры, молодежи и спорта также будет разделено, поскольку Министерство молодежи и спорта "должно существовать отдельно". Кроме того, в ведении Министерства культуры останутся вопросы СМИ и информационной политики.

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Кравчук указала, что о том, согласен ли на такое разделение министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, нужно спросить у него.

Источник: https://censor.net.ua/n3179246
 
 
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А ВЫ освободили Донбасс или
уже шкуру обрабатываете не убитого медведя..
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А якого біса ви їх об*єднували, вилупки тупезні ?
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ото ж бо.
А їм втовкмачували, що не можна... Але ж, видать, така зебільна натура: не слухати порад державників. Але чиїсь забаганки, навіть кремлядського диктатора - аж бігом задовольняють.
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Не настільки в Україні багато ветеранів, щоб під них створювати міністерство.
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чорнобильців, афганців, окрім АТОвців? Ти рахував?
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