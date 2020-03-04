 Отец Гандзюк призвал Зеленского не увольнять Рябошапку

Обращение к президенту Владимиру Зеленскому Виктор Гандзюк опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Если от бывшего Генпрокурора я и Катя слышали только громкие и лживые обещания и упреки, то у нынешнего, кажется, наконец-то есть сдвиги", — написал он.
Виктор Гандзюк говорит, что у него появилась надежда, что убийцы дочери будут наказаны.
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"И вот новость - господина Рябошапку снимают. Так все начнется сначала? Будут новые прокуроры, которые заново будут знакомиться с делом? Опять начнут жаловаться на "попередників" Где гарантия того, что новые прокуроры просто не сольют дело Кати и не обвинят в этом Рябошапку?", — написал отец убитой активистки.
"На самом деле, мне не важно, кто именно будет Генеральным прокурором", — добавил он.
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Гандзюк напомнил Зеленскому о его обещаниях, что новая прокуратура доведет дело об убийстве Катерины до конца. И спросил, почему, если Рябошапка несет ответственность за нераскрытые дела, такую же ответственность не несет и Аваков.
"Где ответственность за побег из Украины Левина, которого предупредил глава областной полиции Мериков, а Аваков теперь повысил его по службе? Где ответственность за уничтожение полицией части материалов по делу Кати, за то, что большинство полицейских, активно помогали убийцам моей дочери, "спрятали" по районам? В конце концов, где его ответственность за десятки нераскрытых нападений на гражданских активистов?", — написал он.
"Я верю, что Вы на нашей стороне, господин Президент. Я верю, что действующий Генеральный прокурор хочет довести дело Кати до конца и все причастные к ее убийству наконец будут справедливо наказаны", — подытожил Виктор Гандзюк.
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І що далеко не всі названі ним ніби підозрювані причетні до загибелі його дочки. І що оті в верхушці місцевої влади - можливо, і вчиняли злочини; але ж далеко не факт, що всі вони причетні до замовлення "полякати" Катерину. Тим більше, що належать вони різних кланів, які апріорі не могли домовитись між собою на спільні дії проти такої "дрібниці", як Катерина.
Яке велике бажання в простолюду пересаджати всіх і вся...
А зебіла з бенею він не хоче посадити?
Потерю ребенка невозможно ни забыть , ни простить
После такой дикой смерти он будет искать правду до конца
Иногда оставить комментарий бывает просто страшно из-за темы
Тот, кто терял родных, поймет(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((