 Отец Гандзюк призвал Зеленского не увольнять Рябошапку

Обращение к президенту Владимиру Зеленскому Виктор Гандзюк опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Если от бывшего Генпрокурора я и Катя слышали только громкие и лживые обещания и упреки, то у нынешнего, кажется, наконец-то есть сдвиги", — написал он.

Виктор Гандзюк говорит, что у него появилась надежда, что убийцы дочери будут наказаны.

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"И вот новость - господина Рябошапку снимают. Так все начнется сначала? Будут новые прокуроры, которые заново будут знакомиться с делом? Опять начнут жаловаться на "попередників" Где гарантия того, что новые прокуроры просто не сольют дело Кати и не обвинят в этом Рябошапку?", — написал отец убитой активистки.

"На самом деле, мне не важно, кто именно будет Генеральным прокурором", — добавил он.

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Гандзюк напомнил Зеленскому о его обещаниях, что новая прокуратура доведет дело об убийстве Катерины до конца. И спросил, почему, если Рябошапка несет ответственность за нераскрытые дела, такую же ответственность не несет и Аваков.

"Где ответственность за побег из Украины Левина, которого предупредил глава областной полиции Мериков, а Аваков теперь повысил его по службе? Где ответственность за уничтожение полицией части материалов по делу Кати, за то, что большинство полицейских, активно помогали убийцам моей дочери, "спрятали" по районам? В конце концов, где его ответственность за десятки нераскрытых нападений на гражданских активистов?", — написал он.

"Я верю, что Вы на нашей стороне, господин Президент. Я верю, что действующий Генеральный прокурор хочет довести дело Кати до конца и все причастные к ее убийству наконец будут справедливо наказаны", — подытожил Виктор Гандзюк.

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