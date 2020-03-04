 Новый премьер сосредоточится на экономике и поддержке промышленности, - замглавы фракции "Слуга народа"Кравчук

Об этом журналистам сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы ощутили, что будет намного больший акцент на экономике, чем это было в предыдущем составе правительства. Будет акцент, в том числе, на поддержке промышленности. Ищут первого вице-премьер-министра, который мог бы курировать как раз это направление", — сказала рассказала она.
Кравчук отметила, что Шмыгаль достаточно уверенно и спокойно вел себя на заседании фракции. "У нас есть такие хорошие ощущения от его назначения", — подчеркнула она.
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Замглавы фракции "Слуга народа" также выразила уверенность, что у монобольшинства будет необходимое количество голосов за отставку нынешнего правительства Алексея Гончарука и голосование за новый Кабмин.
"За отставку точно насобирается, тут нет никаких сомнений. Сейчас часть людей не были на фракции, связываемся с депутатами, которые не были на заседании, и мы ожидаем, что будут голоса за новый Кабмин, и 226 голосов, конечно, монобольшинство "Слуги народа" сможет дать", — сказала она.
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Бо прем'єр-міністр - це главменеджер богадєльні, який планує, розподіляє й роздає. А Шмигаль звик забирати й засирати і, очевидно, без усякого плану, лише, мабуть, заради прибутку. Щоб господар (Ахметов) був задоволений.