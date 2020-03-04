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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11696) Слуга народа (699) Кравчук Евгения (33) Шмыгаль Денис (14)

 Новый премьер сосредоточится на экономике и поддержке промышленности, - замглавы фракции "Слуга народа"Кравчук

Вице-премьер – министр по развитию громад и территорий Украины Денис Шмыгаль, кандидатура которого будет предложена на должность премьер-министра Украины, будет делать больший акцент на экономике и поддержке промышленности.

Об этом журналистам сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ощутили, что будет намного больший акцент на экономике, чем это было в предыдущем составе правительства. Будет акцент, в том числе, на поддержке промышленности. Ищут первого вице-премьер-министра, который мог бы курировать как раз это направление", — сказала рассказала она.

Кравчук отметила, что Шмыгаль достаточно уверенно и спокойно вел себя на заседании фракции. "У нас есть такие хорошие ощущения от его назначения", — подчеркнула она.

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Замглавы фракции "Слуга народа" также выразила уверенность, что у монобольшинства будет необходимое количество голосов за отставку нынешнего правительства Алексея Гончарука и голосование за новый Кабмин.

"За отставку точно насобирается, тут нет никаких сомнений. Сейчас часть людей не были на фракции, связываемся с депутатами, которые не были на заседании, и мы ожидаем, что будут голоса за новый Кабмин, и 226 голосов, конечно, монобольшинство "Слуги народа" сможет дать", — сказала она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179244
 
 
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Коли читав його декларацію, він спочатку мені сподобався, а потім навпаки
https://znaj.ua/dossier/498-denis-shmigal-biografiya-i-dosye-kompromat

Бо прем'єр-міністр - це главменеджер богадєльні, який планує, розподіляє й роздає. А Шмигаль звик забирати й засирати і, очевидно, без усякого плану, лише, мабуть, заради прибутку. Щоб господар (Ахметов) був задоволений.
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Ну если больше чем старый сосредоточится, то может за следующие полгода объяснит зеленскому почему мала денюжкав в стране, хотя вряд ли.
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"будет делать больший акцент на экономике и поддержке промышленности. " я шот не по , будет валить дальше и бістрей за папередніка ?
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