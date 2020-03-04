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Все про:Россия (75106) Трапезников (7)

 Бывший главарь донецких террористов Трапезников официально стал главой администрации российского города Элиста

Дмитрий Трапезников, ранее возглавлявший незаконное вооруженное формирование "ДНР", назначен главой администрации Элисты — столицы Калмыкии. Обязанности главы Элисты он исполняет с сентября 2019 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Элистинского городского собрания.

В пресс-службе отметили, что на должность претендовали 4 кандидата.

"В ходе процедуры открытого голосования Главой Администрации города Элисты был назначен Дмитрий Викторович Трапезников. Решение было принято большинством голосов", — сказано в сообщении.

Трапезников был назначен исполняющим обязанности руководителя администрации Элисты в прошлом году. В течение осени местные жители массово протестовали против этого решения, одновременно требуя вернуть прямые выборы главы города. Организаторы акций отмечали, что элистинцы ничего не знали о Трапезникове – им его "привезли", и это возмутило людей.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Человек грязной репутации", - в Калмыкии жители Элисты требовали отставки террориста "ДНР" Трапезникова с поста мэра

В Кремле назначение Трапезникова признали соответствующим российскому законодательству, а глава Калмыкии Бату Хасиков назвал его "антикризисным менеджером, колоссальный опыт которого в восстановлении Донбасса необходим для восстановления хозяйства Элисты".

Местных жителей, участвовавших в акциях против Трапезникова, неоднократно штрафовал элистинский суд.

Трапезников - человек из близкого окружения бывшего главаря НВФ "ДНР" Александра Захарченко. После его смерти в августе 2018 года, Трапезников временно исполнял обязанности главы этого незаконного вооруженного формирования.

Также на Цензор.НЕТ: "Посадить его куда-нибудь, нах#й. Чтобы он потерялся. А как "Ташкента" будешь увольнять?", - террористы "ДНР" Пушилин и Трапезников договариваются об отстранении "группы Захарченко". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3179243
 
 
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а його кореш по структурі Ахметова - завтра буде прем'єром України...
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Все правильно... Калмики вже починають "бузить", бо хочуть у Калмикії буть господарями, а не "бидлом у прислузі" Кремля... Не призначать же калмика ними командувать... А Трапєзніков - людина, не зв"язвана з Калмикією, повністю залежна від Кремля... Та ще й, до того-ж, не боїться "крові", бо вже нею заляпаний...
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О калмики і взнають хто такі дамбасяни.
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Да теперь калмыки будут механизаторами и шахтёрами в данбасе
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