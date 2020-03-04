 Бывший главарь донецких террористов Трапезников официально стал главой администрации российского города Элиста

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Элистинского городского собрания.

В пресс-службе отметили, что на должность претендовали 4 кандидата.

"В ходе процедуры открытого голосования Главой Администрации города Элисты был назначен Дмитрий Викторович Трапезников. Решение было принято большинством голосов", — сказано в сообщении.

Трапезников был назначен исполняющим обязанности руководителя администрации Элисты в прошлом году. В течение осени местные жители массово протестовали против этого решения, одновременно требуя вернуть прямые выборы главы города. Организаторы акций отмечали, что элистинцы ничего не знали о Трапезникове – им его "привезли", и это возмутило людей.

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В Кремле назначение Трапезникова признали соответствующим российскому законодательству, а глава Калмыкии Бату Хасиков назвал его "антикризисным менеджером, колоссальный опыт которого в восстановлении Донбасса необходим для восстановления хозяйства Элисты".

Местных жителей, участвовавших в акциях против Трапезникова, неоднократно штрафовал элистинский суд.

Трапезников - человек из близкого окружения бывшего главаря НВФ "ДНР" Александра Захарченко. После его смерти в августе 2018 года, Трапезников временно исполнял обязанности главы этого незаконного вооруженного формирования.

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