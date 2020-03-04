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Все про:Афганистан (222) США (16182) Талибан (37) Трамп (2796)

 Впервые в истории президент США поговорил по телефону с лидером "Талибана"

Беседа длилась 35 минут. Дональд Трамп сказал, что это был "очень хороший разговор".

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с лидером группировки "Талибан" муллой Барадаром Ахундом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам официального представителя "Талибана" Забихулла Муджахида, беседа продолжалась 35 минут. Он рассказал, что Трамп сообщил, что госсекретарь Майк Помпео в ближайшее время проведет переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани, "чтобы устранить все барьеры в межафганских переговорах".

Сам Трамп также подтвердил факт этой беседы. Глава Белого дома сказал, что у него был "очень хороший разговор" с Ахундом.

29 февраля США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое должно положить конец 18-летней войне в Афганистане.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179242
 
 
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Вай мэй, я вас умоляю,с кем он только не говорил?... и с нашим преЗиком, ага...
Это ж почти Зеля................
НО!!! Этот ....
Этот в итоге может дать по мордасам
Я не о Трампе.
Я президенте Штатов
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Он также «хорошо» с корейцем побеседовал . Вчера говорят корейцы опять ракету испытывали .
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Мля, еще один дурачек. Уже с Асадом говорил, с ****** говорил, с Ыном тоже говорил. И у всех увидел в глазах желание прекратить войну и пойти честно на заводы работать. Я даже представляю как все ржут над етим рыжим у***ком.
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Так что Талибан может даже открыть свое посольство в США?
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Это говорил не Президент США, это говорило дерьмо из телевизора 1970 годов.
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Трамп перед вторыми выборами выполняет то, что обещал перед первыми выборами. Вывод войск с Ближнего Востока. Многие ему предъявляли по этому поводу весь первый срок. Он отложил вывод до конца первого срока, чтобы показать своим избирателям и США в целом, что он якобы держит своё слово и по сути он слово сдержал, только с запозданием, скорее всего это было сделано специально с расчётом на потенциальный второй срок.
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realno afganistane necego delat tam vsio ravno ix nepomeniajes,vojevali i budet vojevat to s odnimi ,to mezdu saboj.V siriji segodnia vtorogo ruskogo pancira dron raznios govoriat ego cena 14mln dolarov.Ecio i BUk odin unictozen.Vot vam i droni eto buducyje vojni
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