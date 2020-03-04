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 Политика Украины
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Все про:Бутусов Юрий (2038) Вовк_Павел (77) Богдан Андрей (269) Гончарук_Алексей (776) Окружной админсуд Киева (45)

 "Заявление" Гончарука в ОАСК - шутка Богдана, - Бутусов

Информацией о том, что Гончарук якобы пытается через суд заблокировать рассмотрение отставки правительства в ВР, экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан напоминает Зеленскому о своем присутствии.

Об этом написал в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По данным источников Цензор.НЕТ, публикация на сайте ОАСК новости о якобы иске Гончарука — это "забавный анекдот в исполнении бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана", отметил журналист.

"В Окружном административном суде руководит его друг судья Павел Вовк, которому Богдан оказал содействие в благополучном восстановлении в должности вопреки опубликованию весьма компрометирующей прослушки НАБУ, и можно зарегистрировать все, что угодно", — написал Бутусов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Окружной админсуд заявил, что Гончарук просит суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, Кабмин опровергает (обновлено)

По его мнению, таким образом Богдан напоминает Зеленскому, "что он никуда не делся" и не в восторге от увольнения лиц, которых лично продвигал.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня на сайте Окружного административного суда Киева появилась новость о том, что премьер-министр Алексей Гончарук подал иск к председателю ВР Дмитрию Разумкову. В иске премьер-министр якобы требовал запретить выносить вопрос об отставке правительства на рассмотрение парламента.

Вскоре пресс-служба Кабинета министров опровергла это сообщение. "Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности", — заявили в правительстве.

По словам главы Окружного административного суда Павла Вовка, новость удалили с сайта до выяснения личности заявителя.

Также на Цензор.НЕТ: Гончарук не пытался через суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, - опровержение

Заявление Гончарука в ОАСК - шутка Богдана, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179240
 
   
 Топ комментарии
 
ДАвай,Богдан, создай партию троллящую Зеленского лично. Жрите друг друга
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Зедібіл... у мене товариш, медик, каже що почастішали випадки коли вас привозять швидкою допомогою з передозом ковбасою по 2,20, дешевої комуналкою і доларом по 8 грн.
Зедібіл, ти там обережніше з халявою...
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ДАвай,Богдан, создай партию троллящую Зеленского лично. Жрите друг друга
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Они жрут Украину. В прямом смысле
Сколько решений принял-вынес этот "вовк"
И в чью пользу?!
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та нормально, кто-то про попкорн шутит, кто-то про заявления, - заявления Богдан "застолбил"
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Як бананова республіка якась... ***...
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З 21 квітня 2019 року гастролі по всій країні. Зустрічайте. "Заявление" Гончарука в ОАСК - шутка Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1920
"Заявление" Гончарука в ОАСК - шутка Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3645
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Уже встретили..., но не поняли, что утратили(((
А ведь могло быть все иначе
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А як же, Богдан дає знати маріонетці, хто вона є насправді.
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Зовсім їбанулись? Через суд, який би він у нас не був відстійний, отакі "приколи" мочити? Тут стаття як мінімум.
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Та ні. Вони просто Клоуни.
А от ті хто їх вибрали....ті да.
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Турецькі бойові безпілотні авіаційні комплекси "Байрактар" довели свою високу ефективність під час нанесення точкових ударів по військовим об'єктам в Сирії. Саме ці безпілотники знищили російські протиповітряні зенітно-ракетні комплекси, уразили командні пункти та іншу бойову техніку армії Асада - головного союзника РФ на Близькому Сході.
На початку 2019 року Україна придбала ці бойові безпілотні комплекси у наших турецьких партнерів та провела їх випробування на військових полігонах. Разом з тим, протягом року не було жодного бойового застосуавння цієї висококласної військової техніки у відповідь на агресивні дії та провокації російсько-терористичних угруповань на Донбасі. Щодня ворог обстрілює наші позиції, вже навіть в тилу, наносячи потужні удари, що призводить до значних втрат. В цей же час високоякісна техніка стоїть в ангарах.
Нам треба використовувати досвід наших турецьких партнерів, задіявши потужний потенціал, який має наша армія. Саме це може відбити бажання обстрілювати наші позиції. Більше того, демонстрація ворогу нашої можливості знищувати цілі та комунікації на значній відстані від лінії фронту буде значно дієвішою за всі попередження та переговори. Тільки такі аргументи здатні змусити їх припинити провокації та захистити життя наших військових та цивільних громадян. До речі, застосування БПЛА не обмежено Мінськими угодами.
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российские военные полицейские отступили из Саракиба после сильной бомбардировки турецкой армией. Туpeцкиe БПЛA уничтoжили в Capaкибe eщё oдну cиcтeму ПВO Пaнциpь C-1 c aктивным paдapoм, пpинaдлeжaщую peжиму.
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Сводка минобороны Турции: За последние 24 часа; 1 самолет, 1 беспилотник, 6 танков, 5 гаубиц / CNRA, 2 системы противовоздушной обороны, 3 боевые бронированные машины, 5 вооруженных пикапов, 6 боевых машин и 1 склад боеприпасов были уничтожены, 327 военнослужащих режима также.
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Туpeцкий БПЛA уничтoжил acaдитcкую paкeтную уcтaнoвку в н.п XaнCубуль к югу oт Capaкибa

Туpeцкий БПЛA уничтoжил cклaд *********** иpaнcкиx тeppopиcтoв в н.п ШeйxAли к зaпaду oт Aлeппo

Турецкий БПЛА уничтожил российский БУК-М2 Ракетная система ПВО средней дальности БУК-М2 (СА-17) российского производства была уничтожена во время попытки сил режима Асада вывезти ее из зоны конфликта в Саракибе
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Короновирус уже в Латакии, так что Сирия превратится в пустыню
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Это то на чем надо формировать новое руководство.
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Треба збирати Віче на Майдані, на якому обрати справжніх лідерів народу, які здатні організувати опір окупантам на випадок агресії Росії... "Комітет порятунку країни від зовнішнього і внутрішнього окупанта"... Україну захистять народ і добробати......На Зе жодної надії немає...
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🤡🤢🐸🐲🐽🐏🐑🐐🎒🕷🦟🐛🐒 - погорелый 🎪 цирк🚫🚫🚫
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Что то от выходок зели и зелени уже давно не смешно. Уже то что провалившего все реформы за 6 лет и накосячившего авакяна назвали лучшим, а собираются назначить старых крыс легитивного - это очередное пробитие дна!
Осталось только попросить вернутся кровосисю и богатыреву с Ко.
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Леха не сдается?!"Заявление" Гончарука в ОАСК - шутка Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3614
"Премьер-министр Алексей Гончарук действительно обращался в Окружной административный суд Киева с заявлением, в котором просил суд запретить председателю ВР Дмитрию Разумкову ставить вопрос о его увольнении" Об этом сообщил информированный источник в ОАСК.
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Украина превратилась в цирк, в котором только грустные клоуны.
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не так,
клоунам как раз весело а народу шо то не очень.
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Не превратилась.
Украину превратили в цирк.
И мы даже знаем, кто это сделал.
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Если Гончарук не дебил(а прикидывается дурачком), через полгода подаст в суд, так еще бабла сшибьет и в должности востановят.
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Это тот случай, когда зе можем своими руками сами все разрушить. Руками и головой президента. Который может выбрать темную сторону. И пойти за Коломойским. С очень предсказуемым результатом
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Окуть. Гончарук подав до суду і просить заборонити розглядати його відставку? Значить у нас Зе готує антиконституційний переворот та захоплення влади з порушенням Конституції? Це вже нормальна стаття. Скоріше за все він дістав заяву Гончарука, написану ще в січні і сам подав її.
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По требованию президента Владимира Зеленского Верховная Рада 4 марта соберется на внеочередное заседание. На нем будут рассматривать вопрос кадровых изменений в правительстве. Однако генерального прокурора Руслана Рябошапку увольнять не планируют.
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Россияне скинулись пенсиями на Панцирь С-1, а турки его безжалостно разложили на металлолом. Кто туркам дал право уничтожать пенсии россиян? "Заявление" Гончарука в ОАСК - шутка Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 31 "Заявление" Гончарука в ОАСК - шутка Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 31 "Заявление" Гончарука в ОАСК - шутка Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1214
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Нарешті уряд твого клоуна встановил чиновникам справедливі зарплатні з твоєї кишені. 1млн 250 тис на місяць, - і ні копійки більше. Ти згоден, зедібіл, щоб з твоєї кишені платили по 1,25 млн/міс? Бубочка згоден.
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Влада закриває рот опозиції та намагається вставляти палки в колеса. Але у них нічого не вийде! За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ! Справжніх українців не зламати, бо Україна єдина і її доля їм не байдужа. Слава Україні!!!"Заявление" Гончарука в ОАСК - шутка Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7475 Україна переможе!!!

Президент і одноосібно сформований ним Уряд знехтували законом та інтересами людей. Вони не передбачили належних коштів у бюджеті. Не ухвалили відповідної постанови Кабміну. Вони знехтували інтересами найбідніших, хоча обіцяли «кінець епохи бідності»."Заявление" Гончарука в ОАСК - шутка Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8449
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Серед предстоятелів церков українці найкраще ставляться до Епіфанія
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А-ха-ха! Який смішний анекдот. Далі будуть ще смішніше. Шкода, що у зебілів відсутнє почуття гумору, вони не оцінять.
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Якщо чергова серія кіна, то має бути і поп-корн))"Заявление" Гончарука в ОАСК - шутка Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6186
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Где там Сивохо со своей платфориой единения с гробовщицей, так любящей звуки исходящих орковских бахов?
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Прем'єром, прокурором та Верховною Радою у нас працює пан Зеленський, - Порошенко"Заявление" Гончарука в ОАСК - шутка Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6481
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