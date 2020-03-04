 "Заявление" Гончарука в ОАСК - шутка Богдана, - Бутусов

Об этом написал в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По данным источников Цензор.НЕТ, публикация на сайте ОАСК новости о якобы иске Гончарука — это "забавный анекдот в исполнении бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана", отметил журналист.
"В Окружном административном суде руководит его друг судья Павел Вовк, которому Богдан оказал содействие в благополучном восстановлении в должности вопреки опубликованию весьма компрометирующей прослушки НАБУ, и можно зарегистрировать все, что угодно", — написал Бутусов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Окружной админсуд заявил, что Гончарук просит суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, Кабмин опровергает (обновлено)
По его мнению, таким образом Богдан напоминает Зеленскому, "что он никуда не делся" и не в восторге от увольнения лиц, которых лично продвигал.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня на сайте Окружного административного суда Киева появилась новость о том, что премьер-министр Алексей Гончарук подал иск к председателю ВР Дмитрию Разумкову. В иске премьер-министр якобы требовал запретить выносить вопрос об отставке правительства на рассмотрение парламента.
Вскоре пресс-служба Кабинета министров опровергла это сообщение. "Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности", — заявили в правительстве.
По словам главы Окружного административного суда Павла Вовка, новость удалили с сайта до выяснения личности заявителя.
Также на Цензор.НЕТ: Гончарук не пытался через суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, - опровержение
Сколько решений принял-вынес этот "вовк"
И в чью пользу?!
А ведь могло быть все иначе
А от ті хто їх вибрали....ті да.
На початку 2019 року Україна придбала ці бойові безпілотні комплекси у наших турецьких партнерів та провела їх випробування на військових полігонах. Разом з тим, протягом року не було жодного бойового застосуавння цієї висококласної військової техніки у відповідь на агресивні дії та провокації російсько-терористичних угруповань на Донбасі. Щодня ворог обстрілює наші позиції, вже навіть в тилу, наносячи потужні удари, що призводить до значних втрат. В цей же час високоякісна техніка стоїть в ангарах.
Нам треба використовувати досвід наших турецьких партнерів, задіявши потужний потенціал, який має наша армія. Саме це може відбити бажання обстрілювати наші позиції. Більше того, демонстрація ворогу нашої можливості знищувати цілі та комунікації на значній відстані від лінії фронту буде значно дієвішою за всі попередження та переговори. Тільки такі аргументи здатні змусити їх припинити провокації та захистити життя наших військових та цивільних громадян. До речі, застосування БПЛА не обмежено Мінськими угодами.
Туpeцкий БПЛA уничтoжил cклaд *********** иpaнcкиx тeppopиcтoв в н.п ШeйxAли к зaпaду oт Aлeппo
Турецкий БПЛА уничтожил российский БУК-М2 Ракетная система ПВО средней дальности БУК-М2 (СА-17) российского производства была уничтожена во время попытки сил режима Асада вывезти ее из зоны конфликта в Саракибе
Осталось только попросить вернутся кровосисю и богатыреву с Ко.
"Премьер-министр Алексей Гончарук действительно обращался в Окружной административный суд Киева с заявлением, в котором просил суд запретить председателю ВР Дмитрию Разумкову ставить вопрос о его увольнении" Об этом сообщил информированный источник в ОАСК.
клоунам как раз весело а народу шо то не очень.
Украину превратили в цирк.
И мы даже знаем, кто это сделал.
Президент і одноосібно сформований ним Уряд знехтували законом та інтересами людей. Вони не передбачили належних коштів у бюджеті. Не ухвалили відповідної постанови Кабміну. Вони знехтували інтересами найбідніших, хоча обіцяли «кінець епохи бідності».