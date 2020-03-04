 Тысяча десантников армии Нидерландов была готова в июле 2014 года лететь на Донбасс для охраны места падения Боинга, - командующий сухопутными войсками Вейнен

Впервые существование этого плана подтвердил командующий сухопутными войсками армии Нидерландов Мартин Вейнен в интервью изданию De Telegraaf, которое опубликовано 3 марта, передает Цензор.НЕТ



Первое совещание, на котором обсуждался тайный план, состоялось 20 июля 2014 года, через три дня после катастрофы. Район, где был сбит рейс MH17, находился в руках вооруженных сепаратистов "ДНР", и в министерстве обороны опасались, что улики и останки погибших будут уничтожены.



Идея заключалась в том, чтобы отправить на место катастрофы тысячу бойцов аэромобильной бригады, которые бы обезопасили район площадью около 35 км². Удерживать позиции предполагалось несколько дней, пока не будут найдены все тела погибших, а эксперты не изучат обломки с целью установить причину крушения.



Военным сказали, что они могут попасть в Украину "только с тем, что умещается в их рюкзаках". Несмотря на период отпусков, количество добровольцев было более чем достаточным для миссии, сказал Вейнен.



Минобороны Нидерландов провело переговоры с коллегами из Австралии, заручившись согласием на привлечение военнослужащих из этой страны.



Вооруженные сепаратисты не вызывали беспокойства у командования – они не смогли бы оказать сопротивление хорошо обученным десантникам. Главным опасением было не вызвать негативной реакции России, рассказал собеседник издания.



Миссию отменили в последний момент. Боевики "ДНР" пошли на сотрудничество со следственной комиссией. 31 июля 2014 года наблюдатели ОБСЕ, а также эксперты из Австралии и Нидерландов впервые смогли попасть на место катастрофы. Останки погибших и обломки лайнера специальным поездом отправили в Харьков, а оттуда самолетом – в Нидерланды.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

8 ноября 2019 года Международный суд ООН объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.