 Тысяча десантников армии Нидерландов была готова в июле 2014 года лететь на Донбасс для охраны места падения Боинга, - командующий сухопутными войсками Вейнен

Впервые существование этого плана подтвердил командующий сухопутными войсками армии Нидерландов Мартин Вейнен в интервью изданию De Telegraaf, которое опубликовано 3 марта, передает Цензор.НЕТ
Первое совещание, на котором обсуждался тайный план, состоялось 20 июля 2014 года, через три дня после катастрофы. Район, где был сбит рейс MH17, находился в руках вооруженных сепаратистов "ДНР", и в министерстве обороны опасались, что улики и останки погибших будут уничтожены.
Идея заключалась в том, чтобы отправить на место катастрофы тысячу бойцов аэромобильной бригады, которые бы обезопасили район площадью около 35 км². Удерживать позиции предполагалось несколько дней, пока не будут найдены все тела погибших, а эксперты не изучат обломки с целью установить причину крушения.
Военным сказали, что они могут попасть в Украину "только с тем, что умещается в их рюкзаках". Несмотря на период отпусков, количество добровольцев было более чем достаточным для миссии, сказал Вейнен.
Минобороны Нидерландов провело переговоры с коллегами из Австралии, заручившись согласием на привлечение военнослужащих из этой страны.
Вооруженные сепаратисты не вызывали беспокойства у командования – они не смогли бы оказать сопротивление хорошо обученным десантникам. Главным опасением было не вызвать негативной реакции России, рассказал собеседник издания.
Миссию отменили в последний момент. Боевики "ДНР" пошли на сотрудничество со следственной комиссией. 31 июля 2014 года наблюдатели ОБСЕ, а также эксперты из Австралии и Нидерландов впервые смогли попасть на место катастрофы. Останки погибших и обломки лайнера специальным поездом отправили в Харьков, а оттуда самолетом – в Нидерланды.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
8 ноября 2019 года Международный суд ООН объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Акуенно.
нидер мог бы ограничиться только рассказами о своих детских страхах, а не приплетать сюда героических голландских десантников, правительство Украины и сепаров
У Вас є інсайд, що заперечує його слова?
- он рассматривал "сепаратистов" отдельно от Раши, типа они там сами действуют, без Раши. - трактористы какие-то, мы их там разгоним одним своим видом и будем 35 кв.км. держать несколько дней С учетом того что десантники могут взять только то что в рюкзаке, они собрались несколько дней держать 35 км. с автоматами с парой рожков и парой гранат
- чувак не понимал что раз там есть боеспособный Бук то тем более найдется и хотя бы 1 танк, которого хватит чтобы всех бравых десантников положить в виде стройных рядов фарша.
Нет, я не о том, что не произошло в 14-ом
Я о том,что не произошло теперь.. власть поменялась, мир в глазах... ну, и вся остальная фигня..
Но ведь не работает!!!!!!!!!!!!!!
Это то самое, в чем " Россия вырвалась вперед и все теперь безуспешно догоняют!"?
«Миссию отменили в последний момент. Боевики "ДНР" пошли на сотрудничество со следственной комиссией.
Источник: https://censor.net.ua/n3179239»
Вот как мы страшны.
В Донбассе надо было высадить войска стран-гарантов + Голландия, раз был предоставлен такой роскошный повод и оттеснить террористов аж до границы. Тогда бы это сработало.
но все уперлось бы в недовольство раши.
и фсе - дальше "обеспокоенность по нашим невинно убиенным гражданам и детям"
Голландский спецназ силён тюльпанами и голландским сыром.
Больше месяца обломки были в их распоряжении. Теперь там можно найти следы применения Су-25, следы подрыва на борту, козацкой шабли, биндеровской рогатки и луча Звезды Смерти....
тоесть понимали с самого начала кто за етим стоит но боялись сказать правду и молча наблюдали как рашисты шмонали трупы и растаскивали личные вещи убитых. А теперь боятся начать судебное дело потому что боятся признать Рашку террористом. Зато какой то ИГИЛ бомбить ето пожалуйста. У ИГИЛА же нет ядерной бомбы и таких вкусно пахнущих акций Газпрома. Вот такая демократия.
"только с тем, что умещается в их рюкзаках" - т.е. он предполагал что они смогут несколько дней держать 35 кв.км. с парой рожков и парой гранат на человека?
Отсюда выводы:
1. голландцы не верили в том что на Донбассе - агрессия Раши. Они были уверены что там только бывшие шахтеры и трактористы с берданками, т.е. "гражданская война". Притом что Украина криком кричала про агрессию РашиЮ но видать до голландцев туго доходит.
2. Голландцы реально тупые - не сводят 2+2: если на территории есть такая вещь как ПВО способное сбивать высоколетящие самолеты, то уж тем более должно быть и что попроще - танки, артиллерия. Тем более сведения о танках, Градах из Украины шли потоком.
Я даже жалею что эти бравые десантники не зашли. Одного танка хватило бы чтобы их там всех разложить как на мясных рядах на рынке. Тогда может Европа бы прозрела.
Да потому-что голландскому правительству посоветовала-приказала ГДР-овская комсомолка Меркель,против путлера ниии-ззяяя.