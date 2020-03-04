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Все про:Нидерланды (898) Боинг-777 Malaysia Airlines (1065)

 Тысяча десантников армии Нидерландов была готова в июле 2014 года лететь на Донбасс для охраны места падения Боинга, - командующий сухопутными войсками Вейнен

Около тысячи военнослужащих из Нидерландов в июле 2014 года готовились к секретной миссии на востоке Украины – охране зоны падения Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines.

Впервые существование этого плана подтвердил командующий сухопутными войсками армии Нидерландов Мартин Вейнен в интервью изданию De Telegraaf, которое опубликовано 3 марта, передает Цензор.НЕТ

Первое совещание, на котором обсуждался тайный план, состоялось 20 июля 2014 года, через три дня после катастрофы. Район, где был сбит рейс MH17, находился в руках вооруженных сепаратистов "ДНР", и в министерстве обороны опасались, что улики и останки погибших будут уничтожены.

Идея заключалась в том, чтобы отправить на место катастрофы тысячу бойцов аэромобильной бригады, которые бы обезопасили район площадью около 35 км². Удерживать позиции предполагалось несколько дней, пока не будут найдены все тела погибших, а эксперты не изучат обломки с целью установить причину крушения.

Военным сказали, что они могут попасть в Украину "только с тем, что умещается в их рюкзаках". Несмотря на период отпусков, количество добровольцев было более чем достаточным для миссии, сказал Вейнен.

Минобороны Нидерландов провело переговоры с коллегами из Австралии, заручившись согласием на привлечение военнослужащих из этой страны.

Вооруженные сепаратисты не вызывали беспокойства у командования – они не смогли бы оказать сопротивление хорошо обученным десантникам. Главным опасением было не вызвать негативной реакции России, рассказал собеседник издания.

Миссию отменили в последний момент. Боевики "ДНР" пошли на сотрудничество со следственной комиссией. 31 июля 2014 года наблюдатели ОБСЕ, а также эксперты из Австралии и Нидерландов впервые смогли попасть на место катастрофы. Останки погибших и обломки лайнера специальным поездом отправили в Харьков, а оттуда самолетом – в Нидерланды.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

8 ноября 2019 года Международный суд ООН объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Источник: https://censor.net.ua/n3179239
 
 
 Топ комментарии
 
...а жаль, теперь Эрдогану приходится отдуваться... Тысяча элитных солдат армии Нидерландов была готова в июле 2014 года лететь на Донбасс для охраны места падения Боинга, - командующий сухопутными войсками Вейнен - Цензор.НЕТ 3574
Тысяча элитных солдат армии Нидерландов была готова в июле 2014 года лететь на Донбасс для охраны места падения Боинга, - командующий сухопутными войсками Вейнен - Цензор.НЕТ 9879
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Браво шлюшка Е! Спустя 5,5 года бекнуть такое *....Тысяча готова была лететь.....*. А чё не полетели---гуси-лебеди отборные???!!!
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...а жаль, теперь Эрдогану приходится отдуваться...
Тысяча элитных солдат армии Нидерландов была готова в июле 2014 года лететь на Донбасс для охраны места падения Боинга, - командующий сухопутными войсками Вейнен - Цензор.НЕТ 9879
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были готовы, но решили все таки выразить озабоченность
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Главным опасением было не вызвать негативной реакции России Источник: https://censor.net.ua/n3179239
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что бы они делали если бы их накрыли Градами?
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Подняли бы вой до небес чтоб Украина их спасала. И пришлось бы Украине класть своих солдат чтобы спасти тех, кто не верил когда им говорили что это не гражданская война а агрессия Раши.
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Браво шлюшка Е! Спустя 5,5 года бекнуть такое *....Тысяча готова была лететь.....*. А чё не полетели---гуси-лебеди отборные???!!!
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Нідерланди повинні були захищати Україну від донецьких.
Акуенно.
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Главным опасением было не вызвать негативной реакции России, рассказал собеседник издания.

нидер мог бы ограничиться только рассказами о своих детских страхах, а не приплетать сюда героических голландских десантников, правительство Украины и сепаров
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Господи, и эту ересь несет командующий сухопутными войсками Голландии !!!!!!!!!!!!!!!!
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Чому ?
У Вас є інсайд, що заперечує його слова?
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дело не в запереченнях, а в том что он не понимает что он несет и тогда не понимал:
- он рассматривал "сепаратистов" отдельно от Раши, типа они там сами действуют, без Раши. - трактористы какие-то, мы их там разгоним одним своим видом и будем 35 кв.км. держать несколько дней С учетом того что десантники могут взять только то что в рюкзаке, они собрались несколько дней держать 35 км. с автоматами с парой рожков и парой гранат
- чувак не понимал что раз там есть боеспособный Бук то тем более найдется и хотя бы 1 танк, которого хватит чтобы всех бравых десантников положить в виде стройных рядов фарша.
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Но, пардоньте тысячу раз, кто прилетел на место катастрофы в Иране?( уф, вначале написала прОлетел, чисто по Фрейду)
Нет, я не о том, что не произошло в 14-ом
Я о том,что не произошло теперь.. власть поменялась, мир в глазах... ну, и вся остальная фигня..
Но ведь не работает!!!!!!!!!!!!!!
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что-то этих Панцирей все сношают, как хотят...
Это то самое, в чем " Россия вырвалась вперед и все теперь безуспешно догоняют!"?
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9-й абзац зверху:
«Миссию отменили в последний момент. Боевики "ДНР" пошли на сотрудничество со следственной комиссией.
Источник: https://censor.net.ua/n3179239»
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Настало время офигительных историй..300 спартанцев и тысяча голландцев(летючих)..
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Мы хотели, но в последний момент передумали.
Вот как мы страшны.
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Если бы там высадилась всего 1000 голландского спецназа, их бы могли накрыть Градами со всеми обломками и останками и сказать, что это сделала Украина.
В Донбассе надо было высадить войска стран-гарантов + Голландия, раз был предоставлен такой роскошный повод и оттеснить террористов аж до границы. Тогда бы это сработало.
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да, повод выдавить рашу был тогда хороший

но все уперлось бы в недовольство раши.
и фсе - дальше "обеспокоенность по нашим невинно убиенным гражданам и детям"
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Майн Гот! У світі рулять шизофреники.
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И об этом...Греция получила 700 млн евро помощи на борьбу с тысячами беженцев на границе, в Мордовии заявили ,что им достаточно 139 млн евро и сто пулемётов с боекомплектами для борьбы с тысячами беженцев,и согласны принять
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Через 6 лет голландцев пробило - чего они нанюхались ?
Голландский спецназ силён тюльпанами и голландским сыром.
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А де ж була ця еліта у1940-ому? Німці по дорозі на Париж їх якось не помітили!
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Нидерланды во время первой и второй мировой были нейтральной страной, но немцы всё равно оккупировали их государство.
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и даже не заметили тысячу героических нидерских десантников
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ну не дураки? Поверили русским скотам, что всё будет честно!
Больше месяца обломки были в их распоряжении. Теперь там можно найти следы применения Су-25, следы подрыва на борту, козацкой шабли, биндеровской рогатки и луча Звезды Смерти....
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угу верим верим, оч крутые, просто хавайся, но решили просто озаботиться.
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Главным опасением было не вызвать негативной реакции России
тоесть понимали с самого начала кто за етим стоит но боялись сказать правду и молча наблюдали как рашисты шмонали трупы и растаскивали личные вещи убитых. А теперь боятся начать судебное дело потому что боятся признать Рашку террористом. Зато какой то ИГИЛ бомбить ето пожалуйста. У ИГИЛА же нет ядерной бомбы и таких вкусно пахнущих акций Газпрома. Вот такая демократия.
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Хосспади, какой дурак!
"только с тем, что умещается в их рюкзаках" - т.е. он предполагал что они смогут несколько дней держать 35 кв.км. с парой рожков и парой гранат на человека?
Отсюда выводы:
1. голландцы не верили в том что на Донбассе - агрессия Раши. Они были уверены что там только бывшие шахтеры и трактористы с берданками, т.е. "гражданская война". Притом что Украина криком кричала про агрессию РашиЮ но видать до голландцев туго доходит.
2. Голландцы реально тупые - не сводят 2+2: если на территории есть такая вещь как ПВО способное сбивать высоколетящие самолеты, то уж тем более должно быть и что попроще - танки, артиллерия. Тем более сведения о танках, Градах из Украины шли потоком.
Я даже жалею что эти бравые десантники не зашли. Одного танка хватило бы чтобы их там всех разложить как на мясных рядах на рынке. Тогда может Европа бы прозрела.
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У Эрдогана надо учиться: расхерачил 2 панцыря, сбил пару су-24, не сильно заморачиваясь неативом "российской стороны" - а уж потом можно и поговорить.
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нам сбивают самолет с сотней наших граждан, но главное не вызвать негативную реакцию России. Чет ржу.
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А почему голладские десантники не полетели ине расфуячили всю Лугандонию буквально за два дня и голландцы это сумели-бы ?
Да потому-что голландскому правительству посоветовала-приказала ГДР-овская комсомолка Меркель,против путлера ниии-ззяяя.
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Да мы, да я. Очередная сказочка толерастов. Все что может их спецназ - провести гей парад.
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