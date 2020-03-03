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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11696) Милованов Тимофей (172) Дмитрий Дубилет (105) Кравчук Евгения (33)

 С Дубилетом и Миловановым еще будут собеседования, - замглавы фракции СН Кравчук

На должности руководителей некоторых министерств есть несколько кандидатур, и собеседования с ними продолжаются.

Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила журналистам после заседания фракции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я так понимаю, что с министром Кабинета министров Дубилетом еще будет дополнительное собеседование. Также должно быть дополнительное собеседование с действующим министром Миловановым на должность министра агрополитики", - сказала она.

Кравчук также указала, что на должности некоторых министров есть несколько кандидатур, и еще продолжаются собеседования.

Читайте на Цензор.НЕТ: Есть вопросы по 4 министерствам. Возможно, люди будут работать и.о., - замглавы фракции "СН " Кравчук о новом составе Кабмина

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Также на Цензор.НЕТ: Депутаты от "ЕС" Арьев, Гончаренко и Величкович попросили Разумкова обеспечить завтра в Раде попкорн. ДОКУМЕНТ

Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.

Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Позже стали известны и фамилии новых министров.

Источник: https://censor.net.ua/n3179238
 
 
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Могу про..ать страну
Но, кому какое дело при 73%?(((((((((((((((((((((((((
КАК? Ну, ой, как это могло случиться с моей страной?
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На переаттестацию в Трускавец,они плохо прыгали.
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а дуплєт все населення переписує,бідолаха..
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Два голубих ідіота. Наша бидломаса обирає з кожним разом все гірше... Зате " абинеюлька".
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З Дубілетом і Миловановим ще будуть співбесіди

З Дубілетом і Миловановим ще будуть співбесіди, - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 2102
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Будет проверять как работают ртом. В хорошем смысле З Дубілетом і Миловановим ще будуть співбесіди, - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 2938
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