 Зеленский назвал Авакова одним из лучших управленцев, - источник

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию озвучили собеседники УП во фракции "Слуга народа"
На заседании фракции несколько депутатов возмущался, почему президент не увольняет Авакова, поскольку, когда формировалось правительство в августе 2019 года, он заявлял, что Аваков остается в должности временно.
На это Зеленский сказал: "он один из самых эффективных чиновников"
Арсена Авакова назначили министром внутренних дел 27 февраля 2014 и переназначили на должность 29 августа 2019. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в Кабмине при новой власти.
28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.
Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.
ХвостСобаков виляет собакой...
ведь так приятно, когда тебя кормят антипорошенковской, антидобровольческой и антиволонтерской кашкой из ложечки и обещают поубивать всех подлых врагов (биомассу под офиисом).
знали. что Зеленский дурак, но чтоб настолько !!!!!
над какой-то незнакомой землей, видят - внизу какой-то хрен коров пасет.
Снизились они и спрашивают мужика:
- Скажите, сэр, где мы находимся?
- На воздушном шаре.
- Спасибо, сэр! - и летят вверх. Холмс задумчиво говорит:
- Интересная местность, Ватсон! Математик пасет коров!
- Холмс, а с чего вы взяли, что он математик?
- Это элементарно! Во-первых, он долго думал над ответом. Во-вторых, его
ответ был абсолютно точен. И в третьих - абсолютно бесполезен!
Прем"єр-міністр-людина Ахмєтки.
Аваков - найкращий міністр (НєЛох)
Міністр здоров"я-міністр КМ Азірова
Міністр фінансів-Уманець, який, як пишуть, наполегливо виступає збільшити ЄСВ до 40%
Мініст Плачков -міністр КМ при януковичу..
це ваші "новиє, нєсістємниє ліца"?!😳