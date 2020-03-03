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 Политика Украины
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 Зеленский назвал Авакова одним из лучших управленцев, - источник

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" заявил, что министр МВД Арсен Аваков должен остаться на должности

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию озвучили собеседники УП во фракции "Слуга народа"

На заседании фракции несколько депутатов возмущался, почему президент не увольняет Авакова, поскольку, когда формировалось правительство в августе 2019 года, он заявлял, что Аваков остается в должности временно.

На это Зеленский сказал: "он один из самых эффективных чиновников"

Арсена Авакова назначили министром внутренних дел 27 февраля 2014 и переназначили на должность 29 августа 2019. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в Кабмине при новой власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес предложение назначить премьером Шмыгаля, - "слуга народа" Качура

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.

Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Позже стали известны и фамилии новых министров.

Источник: https://censor.net.ua/n3179237
 
 
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Держите себя в руках , завтра будет сложней ☝️🧐
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не управленцев и не управляемым, а УПРАВЛЯЮЩИМ ЗЕЛЕНСКИМ
ведь так приятно, когда тебя кормят антипорошенковской, антидобровольческой и антиволонтерской кашкой из ложечки и обещают поубивать всех подлых врагов (биомассу под офиисом).

знали. что Зеленский дурак, но чтоб настолько !!!!!
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Встречайте, вот вам в одном флаконе : захарченко, клименко, пшонка и арбузов времён ялынковича.
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это хорошо, что вся підлота в одном - одного патрона будет достаточно Зеленський назвав Авакова одним із найкращих управлінців, - джерело - Цензор.НЕТ 6316
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Летят Холмс с Ватсоном на воздушном шаре. И спят в полете. Просыпаются
над какой-то незнакомой землей, видят - внизу какой-то хрен коров пасет.
Снизились они и спрашивают мужика:
- Скажите, сэр, где мы находимся?
- На воздушном шаре.
- Спасибо, сэр! - и летят вверх. Холмс задумчиво говорит:
- Интересная местность, Ватсон! Математик пасет коров!
- Холмс, а с чего вы взяли, что он математик?
- Это элементарно! Во-первых, он долго думал над ответом. Во-вторых, его
ответ был абсолютно точен. И в третьих - абсолютно бесполезен!
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Ответы математиков очень полезны. Например, когда КБ "Луч" создаёт ракетную технику, первым делом в работу включаются математики: специалисты по динамике жидкости и газов, по расчётам конструкций на прочность и жёсткость и т.д.
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Лучшего управляющего бюджетом министерства просто не найти ! Они ж все в Ростовах, Австриях, и тд
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"Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа"
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Хочешь сказать что у нас два папы Карло?
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Есть умные хитрые которых он боится , а есть такие же , но которые терпят его предательство перед ******* и свой ум используют для собственной политической цели - но в ладу и примирении со скелетами Вовки...
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Вор и жулик теперь лучший управленец.У такой страны нет будущего.
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чертила. обвал экономики погребет и зеленского и авакова
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кремляди подкинут и земельку продадут.
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Крах экономики неизбежен, но при этом может рухнуть и государство.
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не всю еще технику выкупил у Микрона этот подпольный губитель душ... Вертолеты, кораблики... Чем еще порадует друга Путина?
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А взагалі, нинішні «міністри», були б хіба що рознощиками піцци і попкорна, в Урядах Яценюка і Гройсмана.
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Так Оваков же, говорили, только до декабря будет министром, только до путча, который проклятый мародер должен был в декабре устроить. Вроде уже март, а Оваков все еще министр.
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Ну не мог же Вова назвать Арсена Борисовича САМЫМ лучшим управленцем! Ведь самый лучший - это сам Вова. Во всяком случае, он так думает. Как тот король, который думал, что одет, тогда как в действительности ходил голым.
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у порівнянні з тобою та твоїми клованами і Микіла Янович - Юлій Цезар
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повна дупа.
Прем"єр-міністр-людина Ахмєтки.
Аваков - найкращий міністр (НєЛох)
Міністр здоров"я-міністр КМ Азірова
Міністр фінансів-Уманець, який, як пишуть, наполегливо виступає збільшити ЄСВ до 40%
Мініст Плачков -міністр КМ при януковичу..
це ваші "новиє, нєсістємниє ліца"?!😳
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