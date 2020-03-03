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 Политика Украины
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Все про:отставка (2533) Рябошапка Руслан (307)

 Оснований для моей отставки нет, это политические провокации, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что основания для его отставки отсутствуют и говорит, что в пятницу во время его общения с Зеленским этот вопрос не обсуждался.

Об этом он заявил в интервью изданию "Главком", информирует Цензор.НЕТ.

"Уверен в том, что нет оснований для моей отставки. Все остальное — это политические провокации", — сказал Рябошапка.

Генпрокурор рассказал, что не получал официального приглашения на вечернее заседание фракции "Слуга народа", несмотря на то что нардеп Качур заявил, что его там якобы ждали.

"Сейчас мы пытаемся выяснить, было ли официальное приглашение. Ни одного не было. По крайней мере, я не могу найти: ни по телефону через приемную, ни по факсу ничего не приходило. Была в интернете только информация о том, что будет заседание", — пояснил Рябошапка.

Читайте на Цензор.НЕТ: В ВР инициировали увольнение Рябошапки, - проект постановления

По словам Генерального прокурора, с президентом Владимиром Зеленским он в последний раз общался в пятницу, 28 февраля. Вопрос отставки они тогда не обсуждали.

"Это были чисто рабочие вопросы. Речи о моей отставке не было. Мы с ним не говорили о качестве нашей работы. Думаю, что завтра во время заседания Верховной Рады мы об этом узнаем", — пояснил Рябошапка.

Комментируя слова журналиста о том, что постановление о его отставке якобы уже подписали 180 народных депутатов, Рябошапка сказал, что "Еще большее количество парламентариев не поддерживают (отставку. — Ред.)".

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" хочет видеть на заседании своей фракции Сытника и Рябошапку, - нардеп Качура

Он также отметил, что не общается с инициатором проекта постановления ВР о его отставке, народным депутатом от СН Максимом Бужанским. "С Бужанский общался давно, а сейчас не общался, о чем с ним говорить", — сказал Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/n3179236
 
 
 Топ комментарии
 
Такие же, как и всем ЗЕко-манды. Ноль
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дубинский со своим хозяином считают иначе
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Кицюня,( я ПЛАЧУ Оснований для моей отставки нет, это политические провокации, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3544 Оснований для моей отставки нет, это политические провокации, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3544 Оснований для моей отставки нет, это политические провокации, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3544 )
думаю, что завтра во время заседания Верховной Рады мы об этом узнаем Источник: https://censor.net.ua/n3179236
Думать нужно было на выборах
Или - как вариант - когда досрочно Раду разогнали.. Теперь ловите то, за что боролись т.н. 73%
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Какие результаты деятельности этого клоуна?
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Фальсификация материалов дела, криминалистических экспертиз и предъявление заведомо ложного обвинения по делу убийства Шеремета достаточно?
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Якщо чесно - то фейки по першим пунктам це на "совісті" сабакова. А от останній - да, його, як наглядової інстанції...
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Рябошапка - "Оснований для моей отставки нет....."

Оснований для моей отставки нет, это политические провокации, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5320
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Пару дней назад такое и Самокатчик говорил)) Пути зебилов неисповедимы
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дубинский со своим хозяином считают иначе
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Ещё несколько лямов отправляются во Францию.
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Кицюня,( я ПЛАЧУ Оснований для моей отставки нет, это политические провокации, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3544 Оснований для моей отставки нет, это политические провокации, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3544 Оснований для моей отставки нет, это политические провокации, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3544 )
думаю, что завтра во время заседания Верховной Рады мы об этом узнаем Источник: https://censor.net.ua/n3179236
Думать нужно было на выборах
Или - как вариант - когда досрочно Раду разогнали.. Теперь ловите то, за что боролись т.н. 73%
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Когда уже зэлоха выносить будут?
Самый желанный цимус - обязательно чтобы сами слуги уродов при поддержке «73%»
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А то года ещё не прошло, а плесень уже завонялась
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Ще ЧОТИРИ роки.
Наш нарід, так швидко не соображає.
Поки, що він в сомнєніях, і вважає, що винуватий барига мародьор.
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«Мимо здания Верх Радьі,
Я без шуток, не хожу...»
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Можна було б і порадіти відставці цих імбіцилів. Та міняють їх на відданих бені. А це значить, що країну віддають на поталу коломойському і його партнеру фуйлу. Янелох вже своє відіграв, як і його уряд
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Коли чую прізвище Рябошапка, згадую анекдот 80-х років про дядька на базарі:
- Ондатра, ондатра, прошу недорого!
- Та яке це ондатра? Це ж собака!
- А собаку Ондатрою звали...
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Рябошапка дивується: "Зараз ми намагаємося з'ясувати, чи було офіційне запрошення. Жодного не було. Принаймні, я не можу знайти: ні по телефону через приймальню, ні по факсу нічого не приходило. Була в інтернеті тільки інформація про те, що буде засідання"
Ну, що, коли повістки Пороху через інтернет оголошували Дубінский та Портнов, то Рябошапка не дивувався ... І коли примусовий привід таємно Пороху присуджували мовчав.

Так що круг замкнувся, зелена пліснява починає пожирати сама себе
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якщо чесно - то повістки були від Труби; до них Рябошапка непричетний...
Але: розслідувати їх законність, відповідно реагуючи на скаргу Голованя - мав би...
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Tы, гнида, держишь под арестом воина ВСУ Антоненко, но отказался открыть дело о зверском убийстве российскими террористами воина ВСУ Романа Беспалого.
111-я по тебе плачет.
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головна гнида там - сабаков. Він фальсифікує. Інша справа, що Рябошапка, принаймі, при тій "доказовій базі" які надав сабаков, принаймв мав би не дозволяти продовжувати терміни слідства і за цим було би автоматичне закриття підозр проти Антоненко, Кузьменко і Дугарь та їх виправдання.
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Не только. Со временем узнаем, как жена Рябошапки во Франции купила дом за 500 000 евро в кредит. Чем погашала кредит, если зарплата у нее 8 000 евро?
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