 Оснований для моей отставки нет, это политические провокации, - Рябошапка

Об этом он заявил в интервью изданию "Главком", информирует Цензор.НЕТ.
"Уверен в том, что нет оснований для моей отставки. Все остальное — это политические провокации", — сказал Рябошапка.
Генпрокурор рассказал, что не получал официального приглашения на вечернее заседание фракции "Слуга народа", несмотря на то что нардеп Качур заявил, что его там якобы ждали.
"Сейчас мы пытаемся выяснить, было ли официальное приглашение. Ни одного не было. По крайней мере, я не могу найти: ни по телефону через приемную, ни по факсу ничего не приходило. Была в интернете только информация о том, что будет заседание", — пояснил Рябошапка.
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По словам Генерального прокурора, с президентом Владимиром Зеленским он в последний раз общался в пятницу, 28 февраля. Вопрос отставки они тогда не обсуждали.
"Это были чисто рабочие вопросы. Речи о моей отставке не было. Мы с ним не говорили о качестве нашей работы. Думаю, что завтра во время заседания Верховной Рады мы об этом узнаем", — пояснил Рябошапка.
Комментируя слова журналиста о том, что постановление о его отставке якобы уже подписали 180 народных депутатов, Рябошапка сказал, что "Еще большее количество парламентариев не поддерживают (отставку. — Ред.)".
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Он также отметил, что не общается с инициатором проекта постановления ВР о его отставке, народным депутатом от СН Максимом Бужанским. "С Бужанский общался давно, а сейчас не общался, о чем с ним говорить", — сказал Рябошапка.
Проценты ставьте сами
думаю, что завтра во время заседания Верховной Рады мы об этом узнаем Источник: https://censor.net.ua/n3179236
Думать нужно было на выборах
Или - как вариант - когда досрочно Раду разогнали.. Теперь ловите то, за что боролись т.н. 73%
Самый желанный цимус - обязательно чтобы сами слуги уродов при поддержке «73%»
Наш нарід, так швидко не соображає.
Поки, що він в сомнєніях, і вважає, що винуватий барига мародьор.
Я без шуток, не хожу...»
- Ондатра, ондатра, прошу недорого!
- Та яке це ондатра? Це ж собака!
- А собаку Ондатрою звали...
Ну, що, коли повістки Пороху через інтернет оголошували Дубінский та Портнов, то Рябошапка не дивувався ... І коли примусовий привід таємно Пороху присуджували мовчав.
Так що круг замкнувся, зелена пліснява починає пожирати сама себе
Але: розслідувати їх законність, відповідно реагуючи на скаргу Голованя - мав би...
111-я по тебе плачет.