 Есть вопросы по 4 министерствам. Возможно, люди будут работать и.о., - замглавы фракции "СН " Кравчук о новом составе Кабмина

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Я бы не хотела комментировать все фамилии, но действительно могу подтвердить, что нынешний премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке, оно поступило в Верховную Раду, это подтвердил спикер парламента Дмитрий Разумков. И на встрече президент Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру на должность премьер-министра - это нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль. И он, господин Шмыгаль, уже предложил своих кандидатов в Кабинет министров", - сказала она журналистам во вторник вечером после завершения рабочего совещания руководства фракции "Слуга народа".
При этом Кравчук отметила, что еще есть вопросы по 4 министерствам. "Я так понимаю, что если не будут окончательно приняты решения, то часть министерств будут работать определенное время с и.о. министров", - рассказала она.
Кравчук указала, что в новом Кабмине свои посты сохранят ряд действующих министров: вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська, министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.
28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.
Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.
Позже стали известны и фамилии новых министров.
Также на Цензор.НЕТ: 5-6 министров сохранят свои должности, около 10 будут заменены, - "слуга народа" Янченко после заседания фракции
Ау, пан президент, вы не можете уволить премьер-министра в течение первого года каденции.
Хотя вы уже столько раз вытерли ноги о законы Украины, что вам больше нечего терять.
Аваков - найкращий міністр (НєЛох)
Міністр здоров"я-міністр КМ Азірова
Міністр фінансів-Уманець, який, як пишуть, наполегливо виступає збільшити ЄСВ до 40% Мініст Плачков -міністр КМ при януковичу..
це ваші "новиє, нєсістємниє ліца"?
Ермак и Козак о чём-то договорились.
По Ермаку давно плачет 111-я статья. По Бубочке тоже.
Интересно- через какое время опять начнут тасовать Кабмин: если этому доработать по закону не дали ?
Если нормальный мужик решит себе бороду отростить то он пару месяцев просто не бреется а этим бородачам из офиса видимо каждый день в "Салоне" из бороды лишнюю волосину выдергивают за 700 гривен как из клиента.
Эти все "министры" в офисе похожи на бородатую женщину Томаса Норвийта из Евровидения 2014 и это страну Украину не радует а даже раздражает.
Хотя лично к Томасу Норвийту у украинцев только уважение и улыбки, а вот до офисных бородатых под Томаса, которые пытаются керуваты нас с вами, граждане Украины, у укаринского народа есть очень даже много вопросов.