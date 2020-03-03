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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11696) Кравчук Евгения (33) Шмыгаль Денис (14)

 Есть вопросы по 4 министерствам. Возможно, люди будут работать и.о., - замглавы фракции "СН " Кравчук о новом составе Кабмина

По ряду министерств в новом Кабинете министров могут не быть приняты окончательные решения на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта и они могут какое-то время работать с приставкой и.о. министров.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я бы не хотела комментировать все фамилии, но действительно могу подтвердить, что нынешний премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке, оно поступило в Верховную Раду, это подтвердил спикер парламента Дмитрий Разумков. И на встрече президент Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру на должность премьер-министра - это нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль. И он, господин Шмыгаль, уже предложил своих кандидатов в Кабинет министров", - сказала она журналистам во вторник вечером после завершения рабочего совещания руководства фракции "Слуга народа".

При этом Кравчук отметила, что еще есть вопросы по 4 министерствам. "Я так понимаю, что если не будут окончательно приняты решения, то часть министерств будут работать определенное время с и.о. министров", - рассказала она.

Кравчук указала, что в новом Кабмине свои посты сохранят ряд действующих министров: вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська, министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что  в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить. 

Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля. 

Позже стали известны и фамилии новых министров. 

Также на Цензор.НЕТ: 5-6 министров сохранят свои должности, около 10 будут заменены, - "слуга народа" Янченко после заседания фракции

Источник: https://censor.net.ua/n3179235
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский в очередной раз решил нарушить Конституцию.

Ау, пан президент, вы не можете уволить премьер-министра в течение первого года каденции.
Хотя вы уже столько раз вытерли ноги о законы Украины, что вам больше нечего терять.
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Дристайко так стпюарався, а не оцінили, ні.
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Зеленский в очередной раз решил нарушить Конституцию.

Ау, пан президент, вы не можете уволить премьер-министра в течение первого года каденции.
Хотя вы уже столько раз вытерли ноги о законы Украины, что вам больше нечего терять.
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Прем"єр-міністр-людина Ахмєтки.
Аваков - найкращий міністр (НєЛох)
Міністр здоров"я-міністр КМ Азірова
Міністр фінансів-Уманець, який, як пишуть, наполегливо виступає збільшити ЄСВ до 40% Мініст Плачков -міністр КМ при януковичу..
це ваші "новиє, нєсістємниє ліца"?
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Возвращаются донецкие, похоже.
Ермак и Козак о чём-то договорились.
По Ермаку давно плачет 111-я статья. По Бубочке тоже.
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Президент визнав що він ідійот, якщо знімає прем"єра, ним же призначеного, через пів року.
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Да какой из Бубочки президент ? Это говорящая голова олигархата. Арлекин на верёвочках он.
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та не, надо быть умным как ты, потерпеть ещё полгода этого парня с самокатом) ну а потом "барна", букет роз, объятия... как думаешь, если бы яценюка потерпели бы ещё немного он бы стену что обещал достроил?)
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Есть такой анекдот , шо в публичном доме надо менять баб, а не кровати 😀😀😀
Интересно- через какое время опять начнут тасовать Кабмин: если этому доработать по закону не дали ?
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Противно всьо это аж рыгати вэрнэ. Особенно рыгаты вэрнэ от гондонов при власти с салонными бородами стрижеными за пенсию среднестатистического украинца за месяц.

Если нормальный мужик решит себе бороду отростить то он пару месяцев просто не бреется а этим бородачам из офиса видимо каждый день в "Салоне" из бороды лишнюю волосину выдергивают за 700 гривен как из клиента.

Эти все "министры" в офисе похожи на бородатую женщину Томаса Норвийта из Евровидения 2014 и это страну Украину не радует а даже раздражает.
Хотя лично к Томасу Норвийту у украинцев только уважение и улыбки, а вот до офисных бородатых под Томаса, которые пытаются керуваты нас с вами, граждане Украины, у укаринского народа есть очень даже много вопросов.
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