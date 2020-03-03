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 Политика Украины
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Все про:иск (544) Вовк_Павел (77) Гончарук_Алексей (776) Окружной админсуд Киева (45)

 Новость об иске Гончарука удалили с сайта ОАСК до выяснения личности заявителя, - Вовк

Окружной Административный суд Киева действительно получил сегодня исковое заявление якобы от премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом председатель Окружного админсуда Павел Вовк написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"После обнародования пресс-службой ОАСК новости относительно заявления об обеспечении иска, который поступил сегодня в суд, сайт не выдержал нагрузки большого количества посетителей и, по техническим причинам, перестал работать", — написал он.

Вовк добавил, что после заявления пресс-службы Кабмина о том, что Гончарук не подавал такого иска новость решили снять.

Читайте на Цензор.НЕТ: Окружной админсуд заявил, что Гончарук просит суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, Кабмин опровергает (обновлено)

"Новость будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, лица заявителя", — заверил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня на сайте Окружного административного суда Киева появилась новость о том, что премьер-министр Алексей Гончарук подал иск к председателю ВР Дмитрию Разумкову. В иске премьер-министр якобы требовал запретить выносить вопрос об отставке правительства на рассмотрение парламента.

Также на Цензор.НЕТ: Гончарук не пытался через суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, - опровержение

Вскоре пресс-служба Кабинета министров опровергла это сообщение. "Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности", — заявили в правительстве.

Новость об иске Гончарука удалили с сайта ОАСК до выяснения личности заявителя, - Вовк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179234
 
 
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Цирк_Цирк_Цирк!!! Правду писав Гончаренко на ВРУ - запасаємося "попкорном" Новость об иске Гончарука удалили с сайта ОАСК до выяснения личности заявителя, - Вовк - Цензор.НЕТ 9261
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такий позов і від Гаранта чи Бені можна подавати? А що так можна?
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До выявления Гончарука в новом Кабинете Министров.
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Цирк_Цирк_Цирк!!! Правду писав Гончаренко на ВРУ - запасаємося "попкорном" Новость об иске Гончарука удалили с сайта ОАСК до выяснения личности заявителя, - Вовк - Цензор.НЕТ 9261
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Підказую, що є варіант як подолати цю ситуацію. Треба, щоб кожен новий прем'єр мав прізвище Гончарук.
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Либо хакнули сайт либо намеренная провокацият (как с той женщиной, которая подала иск на авиакомпанию SkyUp, ни разу не летавши из рейсами и сама того не зная).
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Учитывая, что информацию сливает Дубинский... то сомнений мало в том, что за этим каким то образом не стоит Коломойский.
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А як ми довідаємось, коли хакнуть ОПУ?
Яка справжня?
Хоча, какая разніца...
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Хоча яка разніца де справжній Гончарук. Треба кожному прем'єру видавати паспорт із прізвищем Гончарук і тоді не треба затверджувати нових прем'єрів.
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у борделі кастиг. тільки збоченний сутенер вибирає з потасканих , старезних шльондр!
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