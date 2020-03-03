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 Смертность от коронавируса составляет 3,4%, - ВОЗ

Уровень смертности от коронавируса нового типа COVID-2019 в мировом масштабе составляет 3,4%. Смертность от обычного сезонного гриппа - менее 1%. Зато коронавирус менее заразен, чем грипп.

Об этом заявил на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во всем мире скончались 3,4% зараженных COVID-2019. По сравнению с этим сезонный грипп в общем убивает менее 1% инфицированных", - сказал он.

При этом гендиректор ВОЗ уточнил, что всего зафиксированы 90893 случаев заболевания COVID-2019, при 3110 летальных исходах. По его словам, за пределами КНР отмечены 1848 случаев заболевания, причем 80% этих случаев приходятся на три страны - Южную Корею, Иран и Италию.

Однако в эпицентре распространения COVID-2019 - в КНР - за последние 24 часа сообщалось лишь о 129 новых случаев заражения, что стало самым низким показателем за период с 20 января.

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Он привел данные, согласно которым лишь 1% зараженных коронавирусом не наблюдаются симптомов болезни, а у большинства остальных инфицированных они проявляются в течение двух дней после заражения.

Гебрейесус отметил, что, хотя COVID-2019 не столь заразен как грипп, вакцины против коронавируса пока нет, как и нет специфического метода лечения. В то же время гендиректор ВОЗ напомнил, что в разработке находятся 20 типов вакцин против коронавируса.

"Это уникальный вирус с уникальными характеристиками. Но и COVID-2019, и грипп вызывают проблемы с дыханием и распространяются одним и тем же образом - через маленькие капельки жидкости изо рта и носа больного", - отметил Гебрейесус.

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Таким образом, пояснил он, странам, уже разрабатывавшим меры против распространения гриппа, не придется начинать "с чистого листа" работу над способами сдерживать COVID-2019.

"Поскольку COVID-2019 - это также респираторный патоген, то эти системы (против гриппа. - Ред.) могут и должны быть адаптированы против COVID-2019", - сказал Гебрейесус.

В тоже время он выразил обеспокоенность в связи с тем, что способность различных стран бороться с распространением коронавируса может быть подорвано перебоями в цепочках поставок защитных средств из-за роста спроса на них, накопления запасов соответствующих товаров и неправильным их использованием.

"И вновь - это вопрос солидарности. Это нельзя решить усилиями одной ВОЗ или одной (медицинской. - Ред.) индустрии", - резюмировал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179233
 
 
 Топ комментарии
 
Що ж... Не всі перекашляють. Але для Пенсійного Фонду- самі плюси.
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Это если страна развитая. А если неразвитая, как Иран то около 10%
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Х***ня. Коронавирус меньше всего меня тревожит в нынешней ситуации
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""Во всем мире скончались 3,4% зараженных COVID-2019. По сравнению с этим сезонный грипп в общем убивает менее 1% инфицированных", - сказал он."
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Що ж... Не всі перекашляють. Але для Пенсійного Фонду- самі плюси.
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Да і нє только от нєго:
«3 марта 2020. Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии.
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах Краснодарского края. Отмечается, что пока сложно делать какие-либо прогнозы. Аслан Бжания был госпитализирован 2 марта в Сочи, незадолго до выборов в президенты. Сообщалось, что абхазского политика ввели в медикаментозную кому. Бжания уже попадал в больницу в тяжелом состоянии незадолго до президентских выборов прошлого года. »
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ВЫВСЬОврёте !!! умирают - все, и в 10 раз больше чем пишут, А может и в 1000 раз больше - это Вам любой доморощенный вирусолог скажет (каковых на цензоре почти половина)
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Навіщо вірити комусь тим більше якимось "інтернет вірусологам"?
Для знання що насправді є фото і відео з місць подій які прекрасно показують ситуацію...
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Это если страна развитая. А если неразвитая, как Иран то около 10%
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Х***ня. Коронавирус меньше всего меня тревожит в нынешней ситуации
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У нас многие больные принципально маску не оденут, будут чихать и кашлять лишь бы не выглядеть глупо.
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проблема в том, что для выздоровления недостаточно просто отлежаться 3 дня в теплой постельке попивая чаек с лимончиком, как при обычном гриппе
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Да не бойтесь, наша коррупция, с лёгкостью победит любой коронавирус Смертность от коронавируса составляет 3,4%, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6467
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Белая магия оказалась сильнее зеленого проклятия
У Папи Римського коронавірус не підтвердився, а тільки застуда.
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Ну и кто же продал украинские маски китайцам? А , зебобики?

https://youtu.be/889w7acAz2Y
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