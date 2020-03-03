 Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский останется под стражей до 16 апреля, - решение суда

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Адвокат юридической помощи Максим Костин из-за отсутствия адвокатов по договору, просил отложить заседание. По его словам, защитники по договору сейчас в Одессе на другом заседании и предупредили об этом заранее. Однако суд продолжил заседание.

Костин отмечал плохое самочувствие Игоря Павловского. Днем его госпитализировали из здания суда, но врач отметил, что его состояние позволяет участвовать в заседании.

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Адвокат просил выбрать Павловскому домашний арест. Сам Павловский ничего не говорил, поскольку отметил, что плохо себя чувствует.

Судья продлил содержание под стражей Павловскому до 16 апреля, прокуроры просили до 20.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

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21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.