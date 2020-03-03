 Депутаты от "ЕС" Арьев, Гончаренко и Величкович попросили Разумкова обеспечить завтра в Раде попкорн. ДОКУМЕНТ

Соответствующее обращение к председателю ВР Дмитрию Разумкову депутат от "ЕС" Владимир Арьев опубликовал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемый Дмитрий Александрович! Просим Вас дать поручение Руководителю Аппарата Верховной Рады Украины Штучному В.В. срочно обеспечить наличие и продажу попкорна в заведениях питания Верховной Рады Украины во время пленарных заседаний 4 марта 2020", — сказано в документе.

Под обращением стоит подпись самого Арьева, а также его коллег по фракции Николая Величковича и Алексея Гончаренко.

"Что ж, комплект на внеочередное (заседание Рады. — Ред.) должен быть полным", — написал Арьев.

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28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

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