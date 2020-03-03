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Все про:Кабмин (11696) МВФ (2796) Сульжик (11)

 Срыв программы МВФ заставит инвесторов побежать на выход, - член набсовета Приватбанка Сульжик

Член наблюдательного совета Приватбанка Роман Сульжик заявил о том, что замена правительства в Украине проходит в "самой тяжелой обстановке на мировых рынках за последние лет 10".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Сульжик отметил: "Не хочу особенно комментировать "Варфоломеевский День" запланированный на завтра в правительстве Украины, просто хочу сказать что время получилось крайне неудачным - самые тяжелые дни на мировых рынках за последние лет 10.

Так же, крайне волнует что не удается закончить переговоры с МВФ. Неужели интересы тех, кто вывели миллиарды гривен из принадлежащих им банков выше интересов простых граждан Украины?

Инвесторы внимательно следят за переговорами с МВФ.

"Украинская весна" и период того что нам доверяют инвесторы может закончиться, так толком и не начавшись. Последний аукцион ОВГЗ показал, что инвесторы уже не готовы больше давать нам в долг по 10% годовых - разместили всего на 200 млн гривен 7 летних бондов, по сравнению с 4 миллиардами месяц ранее. Несколько плохих новостей, самой главной из которых может оказаться срыв программы МВФ, могут заставить инвесторов "побежать на выход". И в этой давке растопчут и гривну, и процентные ставки в стране.

Инвесторы молчат - за них коллективно говорит МВФ. Но если кто то надеется, что МВФ уйдет, а инвестиции останутся - это ошибка.

Как профессионалу, мне абсолютно непонятно как люди принимающие решения и декларирующие желание привлекать в страну инвестиции могут не понимать этого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "СН" приняла решение удовлетворить заявление об отставке Гончарука, - Дубинский

Источник: https://censor.net.ua/n3179228
 
   
 Топ комментарии
 
а как же инвестиционные Няни ? ((
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посыпались грушки... с погремушки...
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Каломойша банкротить Україну!
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У семи няней дитя без глазу. Хотя у нас Нелох даже без мозгов. Зрив програми МВФ змусить інвесторів побігти на вихід, - член наглядової ради Приватбанку Сульжик - Цензор.НЕТ 9088
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у 7 нянь 14 сисек... так смешнее...как раз в духе долболобов из квартала во главе с поцом-паяцем
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Какие инвесторы,идиот,это спекулянты-пиявки которых крышевала порохоботка-схематозница в минфине построив для них замечательную пирамиду,которая обязательно рухнет,под самым носом у зеленых болванов.
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а есть другие? Срыв программы МВФ заставит инвесторов побежать на выход, - член набсовета Приватбанка Сульжик - Цензор.НЕТ 1112чего же хорошие инвесторы не идут?
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насколько понимаю - теперь віход один продать/отдть землю за кредиті, которіх набрались на строительство 300 школ, 300 км дорог, 300 больниц и прочих 300?
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Какие еще инвесторы ? спекулятивный капитал под овгз - это не инвесторы, а пирамида овгз рано или поздно должна рухнуть, на то она и пирамида
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Каких еще инвесторов? А я думал что капитуляция Украины, бандитизм, коррупция с бюрократией сильнее всех бьют по инвесторам
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Вот это ты выдал! )) т.е. взял на себя смелость заявить, что зе-лошмэн, рюкзак и гончарук не справились со своей работой?! )))
Они вот уже как скоро год, ежемесячно рапортуют что все поборено/подолано/ перекрыто и искоренено... это что же получается , врали нам все это время , каждый день?! Не может быть!!! )))
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В любой пирамиде (с ОВГЗ и курсом гривны тоже) выигрывает тот, кто её организовал.
Зрив програми МВФ змусить інвесторів побігти на вихід, - член наглядової ради Приватбанку Сульжик - Цензор.НЕТ 9492
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Якщо країна співпрацює з МВФ, це означає, що їй загрожує дефолт. Нормальні інвестори таких країн уникають. Там працюють лише спекулянти. Тому якраз припинення співпраці з МВФ є позитивним знаком для інвесторів.
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припинення когда кредиты уже не нужны, а не из-за того что мвф опасается за свои деньги. есть разница
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У тебя вкралась ошибка в сэконднэйм ника, шариков, ты не «петренкО», а натуральный рафинированный «****@кО»
Такие глупости, да ещё публиковать... ужас!
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Самый надежный инвестор, это сам народ.
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А хіба це не бенін план, позбавити Україну західних інвесторів та підтримки? Завтра зеленський його втілить
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Был целый год полный возможностей и благоприятный для Украины, поступление в бюджет денег со всех сторон от МВФ и гастарбайтеров до Газпропа. Но вы все умудрились просрать. Все деньги благополучно разворовали олигофрены и вывели за бугор благодаря проваленому закону о запрете на вывод капитала. Теперь еще коронавирус вернет наших гастарбайтеров обратно в Украину и прекратится приток валюты. Как скаконет доллар, который так долго держали ради пиара, только стоит догадываться.
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У нас незаменимых нет, кто-то другой договорится с МВФ.
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Зеленский, наверное, думал, что быть президентом это так же легко, как в фильме.
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Он не способен думать. он - слуга. Вы же не слушаете - сам об этом давно говорит
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Судя по тому что Ахметов таки пропихнул своих адвокатов в высшие ешелоны власти у него гешефттолько вырастет. Посмотрим насколько вы голодранцы готовы будете платить принцу Ринату по *зеленым тарифам*. будете дегенераты при свечах сидеть
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Ребятки, готовьтесь к дефолту Украины, пипец приближается. Зеленский - это тот самый президент, при котором дефолт не может не произойти. Сами выбрали, сами и будете жрать последствия по самое не хочу. Только чудо может спасти Украину, только, увы, чудес не бывает.
ЗЫ
Когда Путин подомнет Украину, здесь начнутся такие репрессии, что трудно даже вообразить.
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Зебіли! Шоб ви та ваши діти вже в травні їли лише траву.
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Шо опять кредит клянчат???
А кто говорил надо перестать воровать и денег хватит?
Так когда признаешься Говнобородько шо он брехло дешёвое?
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Так он и не воруюет. Он все бабушке отдаёт
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А бабушка ему потом зарплату в квартале платит и виллы в Италии покупает. Офшорные счета открывает. Пенсию на них свою десятками лямов баксов перечисляет... хорошая бабушка попалась. Повезло ему с ней.
А вот стране, которую она до резинки от трусов обдирает - чёт не очень...
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клоун виконує вказівку бені по доведенню України до дефолту.Скоро буде свято у зебілів
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