 Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта. ФОТОрепортаж

День работы ВР 3 марта от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.





Общение столпов ОПЗЖ - Рабиновича, Суркиса и Медведчука







Кива дарит букеты цветов депутатам-женщинам

Разумков и Стефанчук





"Слуга народа" Радуцкий

"Слуга народа" Ткаченко

"Слуги народа" Ткаченко и Сольский

"Слуги народа" Каптелов, Литвинов, Бондаренко

Поцелуй "слуги народа" Третьяковой и Очлена ОПЗЖ Шуфрича

Руководство фракции "СН" - Арахамия и Корниенко

"Слуга народа" Тищенко





Левочкин из ОПЗЖ

Геращенко и Порошенко из ЕС







Упавший флаг "Слуги народа"

"Слуги народа" гетманцев и Янченко с Шуфричем из ОПЗЖ

"Слуга народа" Кальченко





Член группы "Довіра" Иванчук

Вакарчук и Юрчишин из "Голоса"







Фракция "Батькивщины"

"Виктори" от Корниенко

Парубий из "ЕС" с Иванчуком из "Довіри" в прошлом созыве были в одной фракции "Народного фронта"

Докладчик по земельному закону Сольский и Суркис из ОПЗЖ





Голосование поправок по закону о рынке земли - Рада рассмотрела 2288 из 4018 поправок





Депутатские гаджеты

"Слуга народа" Гетманцев

"Слуги народа" Юрченко и Тищенко





"Слуга народа" Беленюк и Железняк из "Голоса"



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Голосование "слуг народа".