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 Политика Украины
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Все про:ВР (24467) депутат (2852)

 Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта. ФОТОрепортаж

Рабочий день ВР 3 марта прошел в процессе принятия поправок к закону о рынке сельскохозяйственных земель. Также депутат от ОПЗЖ Илья Кива дарил цветы коллегам-женщинам, а также нардепы готовились ко внеочередному заседанию ВР 4 марта, на котором будут менять руководителя Кабмина.

День работы ВР 3 марта от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 01
Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 02

Общение столпов ОПЗЖ - Рабиновича, Суркиса и Медведчука

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 03
Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 04
Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 05

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 06

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 07

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 08

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 09

Кива дарит букеты цветов депутатам-женщинам

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 10

Разумков и Стефанчук 

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 11
Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 12

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 13

"Слуга народа" Радуцкий

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 14

"Слуга народа" Ткаченко

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 15

"Слуги народа" Ткаченко и Сольский 

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 16

"Слуги народа" Каптелов, Литвинов, Бондаренко

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 17

Поцелуй "слуги народа" Третьяковой и Очлена ОПЗЖ Шуфрича

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 18

Руководство фракции "СН" - Арахамия и Корниенко

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 19

"Слуга народа" Тищенко


Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 20

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 21

Левочкин из ОПЗЖ

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 22

Геращенко и Порошенко из ЕС 

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 23

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 24

Упавший флаг "Слуги народа"

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 25

"Слуги народа" гетманцев и Янченко с Шуфричем из ОПЗЖ

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 26

"Слуга народа" Кальченко

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 27
Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 28

Член группы "Довіра" Иванчук 

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 29

Вакарчук и Юрчишин из "Голоса"

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 30
Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 31
Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 32

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 33

Фракция "Батькивщины"

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 34

"Виктори" от Корниенко 

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 35

Парубий из "ЕС" с Иванчуком из "Довіри" в прошлом созыве были в одной фракции "Народного фронта"

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 36

Докладчик по земельному закону Сольский и Суркис из ОПЗЖ

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 37

Голосование поправок по закону о рынке земли - Рада рассмотрела 2288 из 4018 поправок 

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 38
Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 39

Депутатские гаджеты

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 40

"Слуга народа" Гетманцев 

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 41

"Слуги народа" Юрченко и Тищенко

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 42

"Слуга народа" Беленюк и Железняк из "Голоса"

Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 43
Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта 44\

Голосование "слуг народа".

Источник: https://censor.net.ua/n3179227
 
 
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БАЛАГАН КЛОУНОВ! БРОДЯЧЕЕ ШАПИТО !!!!!!!!!!!!!!!
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Ну так а что поделать? Малоросы за это проголосовали, а нам украинцам спасать Украину после них как всегда
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Кива прям ловелас
А все- онанист, онанист
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Если я напишу комментарий, что-то измениться? Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта - Цензор.НЕТ 3353
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Очлена ОПЗЖ Шуфрича. Фройд рукоплешет. Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта - Цензор.НЕТ 9636
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Ківа відкашлявся заздалегіть, що б потім не вибачатися.
А зелена шушара зеленіє аж цвіте.
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Цветы женщинам от Кивы ...Уж лучше розочку в подарок руке-машке!
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Вот как Кива сделал офигенную карьеру в МВД при потрохе - носил Маринке цветочки пока её вонючий муженек ночами вёл задушевные разговоры с медведчуком.
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Кинуть бы в ето змеиное кубло бомбу килограмм на 500 чтобы лохмотья еще пол часа летали над Киевом. Ето же все беды 40-ка миллионной страны от етих выродков
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