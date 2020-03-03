 Жители Черновцов вынудили жену заболевшего коронавирусом украинца лечь в больницу, устроив пикет у ее дома. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание АСС.
Люди требовали изолировать женщину. В противном случае обещали перекрыть дорогу.
На месте находились городской глава и представители полиции.
Через некоторое время после начала пикета к дому подъехала машина скорой помощи. Женщина вышла из подъезда, села в нее и отправилась в больницу.
После этого участники пикета разошлись.
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Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.
В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.
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ты результаты теста видел или лично проводил?
- Населения Китая = 1,386 млрд. чел.
- Зараженных = 80к+ округляем в большую сторону 90к
- В динамике вспышка "остановилась"
Итого: 1386000000/90000*100%= 0.006 %
Заболело 0.006 % от 100% населении страны
Мне начинает казаться что я заложник в стране дебилов и алкашей, те жалкие пол миллиона людей с ментальностью европейцев, нихрена не могут сделать с такой биомассой, исправно ходящей на выборы.
Пан Буддист@sranysovok 2 мар.
Бабку 98 лет выписали в Ухане.
Вторая мировая, Мао и коронавирус
мене дивує не те, що знайшлися кілька десятків рагулів дрімучих, що таке утнули, а ті сотні тисяч, що дозволили це зробити
це ганьба
- Но она такая красивая...
- Хорошо.. но потом сжечь!
Сегодня, 3 марта, президент Макрон объявил решение правительство Франции о национализации всех имеющихся в стране запасов медицинских масок и дезинфицирующих жидкостей. Они будут бесплатно раздаваться медицинским работникам, больным, у которых диагностирован коронавирус COVID-19 и членам их семей, а также аптеками для раздачи населению. На сегодняшний день больницам, другим медицинским и детским учреждениям во Франции были розданы около 10 миллионов масок. В ближайшее время планируется раздача населению еще 15-20 миллионов масок.
3 марта в медицинском центре РАМБАМ в Хайфе завершено создание полностью автономного специализированного отделения для приема больных коронавирусом. Отделение способно принять 30 пациентов, в том числе детей, каждый из которых размещается в отдельном боксе с системой искусственной вентиляции легких. Работать исключительно в этом отделении будут 30 врачей, медсестер и технических специалистов, каждый из которых вызвался добровольно. В настоящее время больных коронавирусом принимает только больница "Шиба" в Тель а-Шомере, где специально для эвакуированных с лайнера Diamond Princess израильтян было ранее оборудован аналогичное автономное отделение на 12 пациентов.
Начальник оперативного управления генерального штаб ЦАХАЛа генерал-майор Аарон Халив отправлен на карантин после того, как сегодня вернулся в Израиль из отпуска с посещением Италии. Напомним, что по распоряжению министерства здравоохранения, все вернувшиеся из Италии или побывавшие в Италии транзитом в последние дни, должны находиться на домашнем карантине в течение 14 дней после возвращения.
Граждане Китая, Японии, Южной Кореи, Италии и других стран, побывавшие в Италии в последние дни, в Израиль не допускаются. На текущий момент в Израиле около 7 тысяч человек находятся на домашнем карантине. Минздрав и полиция персонально предупредили каждого, что в соответствии с законодательством страны, нарушение карантинного режима будет рассматриваться как попытка теракта против общественного здоровья и безопасности и наказываться лишением свободы до 7 лет.
Belyi.Mish@Belyi_Mish 10 ч
«Правительственная группа экспертов объявила 2 марта, что почти 80% пациентов с новым #коронавирус'ом в Японии не передают инфекцию другим людям, независимо от степени их симптомов.»
Чувствуют родственные души, не иначе.
Молодцы люди. Всё правильно сделали.