 Жители Черновцов вынудили жену заболевшего коронавирусом украинца лечь в больницу, устроив пикет у ее дома. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание АСС.

Люди требовали изолировать женщину. В противном случае обещали перекрыть дорогу.

На месте находились городской глава и представители полиции.

Через некоторое время после начала пикета к дому подъехала машина скорой помощи. Женщина вышла из подъезда, села в нее и отправилась в больницу.

После этого участники пикета разошлись.

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Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.

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