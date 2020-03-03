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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2981) Кабмин (11696) Кулеба Дмитрий (263) Дмитрий Дубилет (105) Криклий (81) Янченко (16) Слуга народа (699) Гончарук_Алексей (776) Малюська Денис (48)

 5-6 министров сохранят свои должности, около 10 будут заменены, - "слуга народа" Янченко после заседания фракции

Вице-премьеру Дмитрию Кулебе предлагают дополнить портфель и возглавить Министерство иностранных дел.

Об этом нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко сказала журналистам после заседания фракции, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Речь идет о 5-6 министрах, которые сохранят свои должности и около 10 обновлений в министерствах", - уточнила она.

По словам нардепа, Владислав Криклий останется министром инфраструктуры, Денис Малюська - юстиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объединение должностей главы МИД и вице-премьера усилит дипломатию и евроатлантическую интеграцию Украины, - Кулеба

"Кулебе предлагают увеличить портфель, чтобы он был бы не только вице-премьером по вопросам евроинтеграции, а также занялся Министерством по вопросам иностранных дел. Дубилета предлагают заменить в секретариате Кабмина. Авакова предлагают оставить", - отметила Янченко.

Напомним, вечером 3 марта в Верховной Раде прошло заседание фракции "Слуги народа". На него приехал президент Украины Владимир Зеленский. Нардеп Александр Дубинский также озвучил часть кандидатур нового состава Кабинета министров: "Премьер - Шмигаль, МЭРТ - Жуковский, МинАПК - Милованов, Минфин - Уманский, Минцифра - Фёдоров, Мининостранных дел - Кулеба, Минюст - Малюська, Минобороны - Таран, Минсоц - Лазебна, Минмолодь - Гутцайт, МВД - Аваков". Также он заявил, что фракция "Слуга народа" приняла решение удовлетворить заявлений об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Также читайте: Окружной админсуд заявил, что Гончарук просит суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, Кабмин опровергает (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3179224
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо міністр охорони здоров'я Скалецька не війде в склад нового уряду, вона ризикує залишитися в Нових Санжарах назавжди.
Адже їй там якраз саме місце. 😶
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Нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко - " 5-6 министров сохранят свои должности......"

5-6 министров сохранят свои должности, около 10 будут заменены, - "слуга народа" Янченко после заседания фракции - Цензор.НЕТ 5902
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В новому уряді, починаючи з голови, більше половини ахметівські.
Знову Ахметов не сидить, а навіть править країною.
Чи я помиляюся?
Зєлєбобіки, як вам?
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Янченко, вы будете своих клоунов из Квартала каждый год тасовать? Надеетесь, что клоуны смогут управлять страной? Ага. Вместе с Зе- президентом, который маленькая игрушка в руках трех украинских олигархов. Обещанная им когда-то борьба с коррупцией - это просто уже смешно, учитывая положение нашего Вовы, который заглядывается в глаза Путина между оманскими путешестваиями и выполняет хотелки наших олигархов.
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И снова конкурсные отборы. Общественыые слушания. Усе преЗЕденты выбирают кабмин.
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Ещё лучше, на заседании фракции они уже заявляют о состоявшейся замене и Рада уже не нужна, одна фракция всем рулит...
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Якщо міністр охорони здоров'я Скалецька не війде в склад нового уряду, вона ризикує залишитися в Нових Санжарах назавжди.
Адже їй там якраз саме місце. 😶
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Не, ну мне интересно, а что она там делала полмесяца? Презервативы туда доставляли...А работать кто будет?За что зарплату ей платят?
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точно!.. там еще "Ара" есть.. Он после Лысого будет
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В новому уряді, починаючи з голови, більше половини ахметівські.
Знову Ахметов не сидить, а навіть править країною.
Чи я помиляюся?
Зєлєбобіки, як вам?
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Не інакше, як це все - Порошенкова робота.
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Они это не читают по причине засцаных глаз зелей.
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Систему мог бы поменять премьер Саакашвилли, если его там нет, очередной фуфел на пол года...
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шо вы все этого безработного пристроить хотите? 5-6 міністрів збережуть свої посади, близько 10 замінять, - "слуга народу" Янченко після засідання фракції - Цензор.НЕТ 4621шо,поистощал бомжара?
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Щоб не було завтра у ВРУ і які б прізвища не змінились в Кабміні чи силових органах, це не важливо абсолютно. УЗеленський в будь якому випадку разом з Слугами Народу продовжить «закопувати» не тільки себе, а і воюючу Україну. Очевидно, що найгірше ще у нас всіх попереду нажаль.（с）
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Надо бы не десяток министров, а всю эту "зеленую" шайку во главе с ЗЕ - на выход
И чем скорее, тем лучше
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Нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко - " 5-6 министров сохранят свои должности......"


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Это ничего не поменяет, нету плана развития страны, без смены системы..., которая лишит монополий олигархов в стране ничего не поменяется и инвесторы в страну не придут... а слугам видно олигархат не мешает...
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вотвопрос появился, интересно, опозиция поддержит шаг тех кто в позиции считаеться. Да ещё, у вас нет в принцыпе вообще партии, есть сборище подхлебников - вместо того, чтоб зебила поставить на место, рабы соглошались с господином - отвратительно смотреть, прям рассея номмер 2
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Министр обороны Загороднюк выступает против розведения сил , ПОТОМУ ФСБЭШНИКИ ЕГО СОБРАЛИСЬ УВОЛИТЬ

https://youtu.be/Sec_oJRT42o
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Зебіли, так що, заживемо "по багатому"? 5-6 министров сохранят свои должности, около 10 будут заменены, - "слуга народа" Янченко после заседания фракции - Цензор.НЕТ 7418
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Месяца три поработают,а потом новых назначат,можно не напрягаться запоминать их фамилии.
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Достаточно одну фамилию запомнить - Зелемойский, т.к. монобольшинство Рады принимает все его решения и по смене правительства тоже...
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Да,да,мы поверим,что в квартальном борделе меняют шлюх,а не просто переставляют кровати.
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Какая-то сцыкуха собралась кабмин менять)
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Почему бы и нет? Вон ссыкло аж в президентское кресло влез)
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Основное противоречие не между этими конкретными недоумками в Кабмине, а в том, что Бене выгоден доллар по 23, чтобы выгодно слить свои ОВГЗ, а Ахметке по 30, чтобы выйти в плюс на падающем рынке металла. А в новом Кабмине каждой их твари по паре. Смотрим завтра на межбанк, будут интересные качели: https://minfin.com.ua/currency/mb/
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Тому дубінський (беня), ще до призначень знав, кого ким замінять. Думай.те
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А как сопели, как сопли зеленые пускали. А эти, новые шморкли, сколько времени будут сопеть? А следующий состав эже подобран? Или ждут приказа бени и ахметки - кого куда ставить. овощь скоро станет премьером? Оркестр подготовили?
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В нормальных странах премьер выбирает людей и подает на утверждение а не 1 фракция все решает а потом работайте как хотите.
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Нахрена менять толкового министра обороны на старого генерала,?
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Для того что бы стать на колени поудобней.
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Достала вся эта камарилья!Они ни за что не отвечают,плюют на законы страны,в гробу видали Защитников,при этом происходит лютый трэш в виде смен министров,помощников,когда обыватель в связи со стремительной сменой лиц не может понять-что вообще в стране происходит?И вообще,кто за что отвечает?!
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Хотелось бы понимать, что кабмин должен был сделать, какой план работы, за что уволили Гончарука, что он должен был сделать, но не сделал...? или как всегда никто нечего не знает...
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Так переживаю за авакова, спать не могу.
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Вам пора вместе зебеней и всеми слугами урода на выход
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Значить красти будуть більш якісно і ефективно ніж попередні.
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Теперь попередниками стали Гончарук со всеми министрами, кроме Авакова, который на полгода, но Зелемойский и там и тут ни при чём, как будто...
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Неужели избавление от кружка «олигофренов Гончарука» серьезно освежит страну?
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Вот Вам Зелебобские вверху чел задаёт вопрос-за что уволили Гончарука?Он не выполнил программу правительства?Он был пьян на заседаниях?ГдеПРИЧИНА увольнения?
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"ніаправдал давєрія!!!"
Або, як кажуть мюмзікі, "парашєнка украл наши мєчьти і надєжди!!!"
Ніяк не зрозумію, як інша людина може відповідати за чиїсь мрії-надії.
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ладно,пока видимо ажиотаж нагоняют...доводят лохов до кондиции.
посмотрим,чо завтра будет.
интересно,кто нибудь нашел заявление гончарука на сайте верховной рады?я не нашел... 5-6 міністрів збережуть свої посади, близько 10 замінять, - "слуга народу" Янченко після засідання фракції - Цензор.НЕТ 5321
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Не старайтесь. Пояснить логикой поступки дурака не возможно.
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клоуни ...лядь ...землю продають навіть не призупиняються ...
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31річна нелошиця ...соросовська глиста іудина "дочка"
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Кароче, звичайний цирк. Що хотіли, те і отримали. 5-6 міністрів збережуть свої посади, близько 10 замінять, - "слуга народу" Янченко після засідання фракції - Цензор.НЕТ 1065

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..аваківці ще не всіх сліпих обікрали і не всіх дітей під синькою постріляли щоб це чмо недоармянське далі рюкзаковало? ...чи ще кожаруру отмазать треба?
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А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
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дивлюсь на це привабливе личко. а очі скляні. вона так гарно говорить брехню. що аж хочеться повірити. ЯКА НА,,,УЙ РІЗНИЦЯ.хто прем*єр і хто міністри.коли країною керує офіс ЗЕ. чи вирішили на холопів всі свої косяки повішати?
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дивлюсь на це привабливе личко. а очі скляні. вона так гарно говорить брехню. що аж хочеться повірити. ЯКА НА,,,УЙ РІЗНИЦЯ.хто прем*єр і хто міністри.коли країною керує офіс ЗЕ. чи вирішили на холопів всі свої косяки повішати?
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дивлюсь на це привабливе личко. а очі скляні. вона так гарно говорить брехню. що аж хочеться повірити. ЯКА НА,,,УЙ РІЗНИЦЯ.хто прем*єр і хто міністри.коли країною керує офіс ЗЕ. чи вирішили на холопів всі свої косяки повішати?
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С момента когда Рада примет отставку Гончарука, в Украине нет законной власти, так как Премьер-министра можно уволить не ранее чем через год после вступления в должность.
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А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь.
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