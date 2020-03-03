 5-6 министров сохранят свои должности, около 10 будут заменены, - "слуга народа" Янченко после заседания фракции

Об этом нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко сказала журналистам после заседания фракции, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Речь идет о 5-6 министрах, которые сохранят свои должности и около 10 обновлений в министерствах", - уточнила она.
По словам нардепа, Владислав Криклий останется министром инфраструктуры, Денис Малюська - юстиции.
"Кулебе предлагают увеличить портфель, чтобы он был бы не только вице-премьером по вопросам евроинтеграции, а также занялся Министерством по вопросам иностранных дел. Дубилета предлагают заменить в секретариате Кабмина. Авакова предлагают оставить", - отметила Янченко.
Напомним, вечером 3 марта в Верховной Раде прошло заседание фракции "Слуги народа". На него приехал президент Украины Владимир Зеленский. Нардеп Александр Дубинский также озвучил часть кандидатур нового состава Кабинета министров: "Премьер - Шмигаль, МЭРТ - Жуковский, МинАПК - Милованов, Минфин - Уманский, Минцифра - Фёдоров, Мининостранных дел - Кулеба, Минюст - Малюська, Минобороны - Таран, Минсоц - Лазебна, Минмолодь - Гутцайт, МВД - Аваков". Также он заявил, что фракция "Слуга народа" приняла решение удовлетворить заявлений об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.
Адже їй там якраз саме місце. 😶
Знову Ахметов не сидить, а навіть править країною.
Чи я помиляюся?
Зєлєбобіки, як вам?
І де Міненерго?
И чем скорее, тем лучше
https://youtu.be/Sec_oJRT42o
Або, як кажуть мюмзікі, "парашєнка украл наши мєчьти і надєжди!!!"
Ніяк не зрозумію, як інша людина може відповідати за чиїсь мрії-надії.
посмотрим,чо завтра будет.
интересно,кто нибудь нашел заявление гончарука на сайте верховной рады?я не нашел...
Все в музыканты не годитесь.