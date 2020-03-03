EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Экономика
  604  36
Все про:госбюджет (740) Госказначейство (113) Кабмин (11696) Слюз (25)

 Госбюджет за 2019 год не выполнен на 3,7%, - глава Госказначейства Слюз

Государственный бюджет Украины за 2019 год не выполнен, так как в общий и специальный фонды поступило 998,3 миллиарда гривен доходов, что составило 96,3% годовых плановых показателей поступлений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз в ходе публичного отчета о работе службы в 2019 году.

По ее словам, по сравнению с 2018 годом доходная часть госбюджета в 2019 году выросла на 70,2 миллиарда гривен, или на 7,6%. В частности, в общий фонд госбюджета в 2019 году поступило 879,8 миллиарда гривен, что составило 96,9% годовых плановых показателей и на 5,5% больше показателя за 2018 год.

По информации Госказначейства, местные бюджеты в 2019 году с учетом межбюджетных трансфертов получили 560,5 миллиарда гривен из госбюджета, что составляет 98,7% годового планового показателя, но на 0,3% ниже показателя 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предприятия, работающие на оккупированном Донбассе, платят 7-8 млрд грн налогов в бюджет Украины, - глава Госказначейства Слюз

Напомним, согласно отчету правительства за 2019 год, доходы госбюджета Украины за 2019 составили 998,3 миллиарда гривен, что почти на 1% ниже планового показателя. В то же время дефицит госбюджета в 2019 году составил 78 миллиардов гривень, или 1,9% ВВП, при плановом показателе в 91,1 миллиарда гривень, или 2,26% ВВП.

Эти цифры опровергли в Счетной палате. "Выполнение плана доходов, с учетом изменений, внесенных распорядителями бюджетных средств, составило 96,3%. Невыполнение плана доходов на 37,8 млрд грн является крупнейшим с 2015 года. И это после внесения изменений в четвертом квартале в государственный бюджет, в частности уменьшение доходов государственного бюджета на 20,1 млрд грн", - сказал глава Счетной палаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3179221
 
 
 Топ комментарии
 
Вы там узеленских как-то вместе соберите гетьманцева, милованова, маркировку и казначейство. Разберитесь наконец между собой по поводу всех ваших бравурных недо-пере-выполнениях. Позорище !!,
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
2019 это порах плюс месяц Зеля 3,7% невыполнил (Стгареты метал и т.д.)
 показать весь комментарий
 
Моя ж ти бубачка! Лише місяць Блазень...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мы не зебилы, мы - петики!
 показать весь комментарий
 
Вы там узеленских как-то вместе соберите гетьманцева, милованова, маркировку и казначейство. Разберитесь наконец между собой по поводу всех ваших бравурных недо-пере-выполнениях. Позорище !!,
 показать весь комментарий
 
 
Если по чесноку, То с учетом укрепления гривны больше чем на 15% ( а многие поступления расчитывались исходя из курса евро 29 с копейками) То бюджет скорей перевыполнен.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо "по чесноку" то з тебе економіст такий самий як з Мілованова.
 показать весь комментарий
 
 
Опять ты выступаешь экспертом?

ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫЕ- цены, приведенные по величине к условиям определенного периода, на определенную дату. Используются при сопоставлении объемов производства, товарооборота, других показателей в отдельные периоды с тем, чтобы избежать искажений, вносимых прежде всего из-за инфляции.

Краткий словарь экономиста

Придерись к слову "инфляции".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Убери эту мразоту, тошнит от хари.
 показать весь комментарий
 
 
Скиньте свое фото...сравним для ясности.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дело не в красоте а в осознании какая тварь на фото.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Короче, в спам - с чистой совестью!
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы коммент ушел в спам,должно заспамить миниму три человека.😂А так тебе кажется шо оно в спаме.
 показать весь комментарий
 
Офигеть логика, если не нравится святой Петр то значит полюбому кацап, соя головного мозга похоже неизлечима. И прикинь он не нравится большинству украинцев.
 показать весь комментарий
 
не нада до малоросів Українців приплітати.
 показать весь комментарий
 
 
Вау, это новая технология выявления малороссов. Не нравится Петя - малоросс.)))
 показать весь комментарий
 
Малоросс, IQ учитывается при составлении рейтингов?
 показать весь комментарий
 
Эти малороссы никогда ***** не винят в своих проблемах...
 показать весь комментарий
 
Это не так плохо если не врут конечно, бюджет составлялся основываясь на курсе 28 грн, а примерно полгода курс был 25-26, ну и конечно полный провал с приватизацией доходы от которой были заложены в бюджет.
 показать весь комментарий
 
 
Невыполненный бюджет говорит только о том что людям и бизнесу в стране стало жить только хуже. Выполнить план любой ценой и содрать с людей больше денег это не тот путь. План будет выполняться если люди в стране будут больше зарабатывать, и только так.
 показать весь комментарий
 
 
Шо Опять , - Проводят Опыты , а какие Ученики , такие и Опыты . Закаляют людей .
 показать весь комментарий
 
"...И это после внесения изменений в четвертом квартале в государственный бюджет..."
Т.е. бюджет не выполнен не на 3,7%, а на 5,5%.
 показать весь комментарий
 
Дык, это брехня.
В конце года плановые показатели были втихаря уменьшены на 70 лярдов.
В сухом остатке имеем невыполнение плановых показателей на 10%.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх