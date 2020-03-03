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 Политика Украины
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 Решение о кандидатурах силовых министров будет приниматься 4 марта после отчета каждого из них, - Дубинский

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил о том, что решение о силовых министрах будет приниматься 4 марта после персонального отчета каждого из них.

Как передает журналист Цензор.НЕТ, об этом он сказал после заседания фракции.

Он отметил: ""Отчёт силовиков будет завтра. Пять силовиков отчитываются, после чего принимается по ним персональное решение об отставке или продолжении работы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД - Кулеба, МВД - Аваков, Минобороны - Таран, Минфина - Уманский, - Дубинский озвучил новый состав Кабмина

Источник: https://censor.net.ua/n3179213
 
 
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Дубинский это вообще кто? Что он лезет везде.
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Дубинский у квартального цирка на конферансе
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Я так розумію, що головним питанням буде "чому досі не сидить Порох?" та "чому ще не сидять Звіробій, Федина та шереметівці?" Можливо ще буде "кого з вбивць Майдану ми можемо обміняти?"... Бо, дивлячись на події останніх 3 місяців, більш ніяких інших питань до "силовиків" бути не може...
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Пора менять агрономов.
Время посадки приближается, а они не куют, ни мелют.
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дубинский украинофобская мразь!которого ждет минимум ростов!или петля и пуля!
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