 Решение о кандидатурах силовых министров будет приниматься 4 марта после отчета каждого из них, - Дубинский

Как передает журналист Цензор.НЕТ, об этом он сказал после заседания фракции.
Он отметил: ""Отчёт силовиков будет завтра. Пять силовиков отчитываются, после чего принимается по ним персональное решение об отставке или продолжении работы".
Как передает журналист Цензор.НЕТ, об этом он сказал после заседания фракции.
Он отметил: ""Отчёт силовиков будет завтра. Пять силовиков отчитываются, после чего принимается по ним персональное решение об отставке или продолжении работы".
Время посадки приближается, а они не куют, ни мелют.