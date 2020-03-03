 Решение о кандидатурах силовых министров будет приниматься 4 марта после отчета каждого из них, - Дубинский

Как передает журналист Цензор.НЕТ, об этом он сказал после заседания фракции.

Он отметил: ""Отчёт силовиков будет завтра. Пять силовиков отчитываются, после чего принимается по ним персональное решение об отставке или продолжении работы".

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