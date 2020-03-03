 Гончарук не пытался через суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, - опровержение

Соответствующее сообщение обнародовано на "Урядовом портале", информирует Цензор.НЕТ.

"Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности. Вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах главы правительства в социальных сетях", — сказано в сообщении.

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Ранее на сайте Окружного административного суда Киева появилось сообщение о том, что премьер-министр Алексей Гончарук якобы подал иск, в котором просил запретить выносить вопрос об отставке правительства на рассмотрение Верховной Рады.

Позднее эта новость на сайте суда перестала открываться. Сейчас не открывается вообще весь сайт Окружного административного суда.