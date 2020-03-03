 Гончарук не пытался через суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, - опровержение

Соответствующее сообщение обнародовано на "Урядовом портале", информирует Цензор.НЕТ.
"Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности. Вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах главы правительства в социальных сетях", — сказано в сообщении.
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Ранее на сайте Окружного административного суда Киева появилось сообщение о том, что премьер-министр Алексей Гончарук якобы подал иск, в котором просил запретить выносить вопрос об отставке правительства на рассмотрение Верховной Рады.
Позднее эта новость на сайте суда перестала открываться. Сейчас не открывается вообще весь сайт Окружного административного суда.
Как самокат сломался.
...
Його потрібно кишнути.
значит все по беспределу будет твориться
Інфа по ТВ !.Гончарук написав заяву .!
Не, нужен Закон про дезу.
Нужен!
Вбросили, обсудили, потом опровергли.