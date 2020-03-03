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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11696) опровержение (156) суд (22912) Гончарук_Алексей (776)

 Гончарук не пытался через суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, - опровержение

Пресс-служба Кабинета министров Украины опровергла сообщение о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в Окружной административный суд Киева заявление против председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Соответствующее сообщение обнародовано на "Урядовом портале", информирует Цензор.НЕТ.

"Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности. Вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах главы правительства в социальных сетях", — сказано в сообщении.

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Ранее на сайте Окружного административного суда Киева появилось сообщение о том, что премьер-министр Алексей Гончарук якобы подал иск, в котором просил запретить выносить вопрос об отставке правительства на рассмотрение Верховной Рады.

Гончарук не пытался через суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, - опровержение 01

Позднее эта новость на сайте суда перестала открываться. Сейчас не открывается вообще весь сайт Окружного административного суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3179211
 
   
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І випадково зник пруф на цю бодягу. Да?
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да вот если бы даже фейком иск о том что Гончарук с Разумковым запретили Зеле исполнять обязанности Префиздента было бы куда интересней а так пауки в банке жрут и спариваются с друг другом....
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Как в мультике "Смеяться больше нету сил,..."
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Сломался наш Скумбриевич.
Как самокат сломался.
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Чем больше познаєшь ЗЄбилов, тем больше нравятся собаки.
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Поздравляю хейтеров Гончарука и любителей студенческих фотографий .. Новым премьером будет налоговик. Посмеялись, готовьте яйца ... зажмут так , что вчерашний завтрак выдавят ....
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Не всім видавлять. Своїм. Мені пох. Кучма ще прем'єром був, коли я сотий унітаз продав.
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73% должны все прочувствовать, иначе не дойдет
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Злые вы уезжаю от вас ....................................................................................................... Гончарук не пытался через суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, - опровержение - Цензор.НЕТ 7768
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Провели Работу , пока сломали Самокат и Все , - если будит плохо Вести , сломают Психику .
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Эх сдулся Гончарук похоже, но не мог же фейк на пустом месте возникнуть.
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Риба гниє з голови - саме з Зеленського.
Його потрібно кишнути.
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Переживаешь, что новое правительство конкретно возмется за Порошенко, правильно переживаешь.
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Уряд нехай за економіку береться, а не за.... А якщо шо, то Ківа дасть за що взятися.
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Вообще-то, гниёт изнутри, а их головы уже запах идёт...
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Опа,путинский интерфакс оказывается нас обманул,бутусику есть над чем задуматься.
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После решения КС по роспуску Рады он не такой дурак, как оказалось, чтобы бесполезно заявления подавать...
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Если виноваты работяги, то надо гнать хозяина.
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то зебики говорят прямо противоположное, теперь журналисты. что за времена настали
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но заявления об отставке так никто и не опубликовал .
значит все по беспределу будет твориться
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Все .здається ! Гочарук не намагався через суд заборонити Раді розглядати відставку уряду, - спростування - Цензор.НЕТ 6073 ..
Інфа по ТВ !.Гончарук написав заяву .!
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Ты рад? Тогда скинь картинку про лоха.
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Це не слуги народу, це якась "Голубая устрица". Всі танцюють всіх.
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Гнать клоуна и его помощников подальше с Украины.
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Леха сдох. Засцал слабак. А может все проще, получил за добровольный отход мзду не малую и теперь стяжолой но приятной ношей на заслуженный покой.
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Нормально.
Не, нужен Закон про дезу.
Нужен!
Вбросили, обсудили, потом опровергли.
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посадимо Зелю за злісну дезінформацію українського суспільства.
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Все дожали премьера, уже есть инфа что написал заяву об отставке.
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Ну и кто будет отвечать за всю хрєнь в стране?С-а,один порулил-все похерил-свалил...
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