 Украинцев с лайнера Diamond Princess перевели на карантин в японское медучреждение, - представитель МИД Погорельцев

Об этом директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил в комментарии УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"1 марта 2020 года завершился процесс высадки на берег членов экипажа лайнера Diamond Princess, у которых результаты тестов на наличие в организме коронавируса оказались отрицательными. Указанные лица проходят двухнедельный карантин, после чего, при условии получения повторных отрицательных результатов соответствующих тестов, они получат возможность выезда за пределы Японии", - сообщил Погорельцев.

Он напомнил, что на лайнере оставался 21 гражданин Украины, поскольку ранее у четырех украинцев были выявлены признаки инфицирования коронавирусом. Однако, по словам Погорельцева, на сегодняшний день трое граждан Украины с этого лайнера, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, продолжают находиться в медицинских учреждениях в Токио. "Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное", - добавил дипломат.

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Он напомнил, что 27 февраля выписана из больницы четвертая гражданка Украины, которая уже прошла необходимый курс лечения, и сейчас находится в одном из местных отелей.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине у порта Йокогама в Японии. По результатам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого на лайнере объявили двухнедельный карантин. Всего на борту находились 3 700 человек, в т.ч. 25 украинцев - членов экипажа.