 Глава МИД - Кулеба, МВД - Аваков, Минобороны - Таран, Минфина - Уманский, - Дубинский озвучил новый состав Кабмина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
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+22
ШО!
Апять АВАКОВ?
Апять АВАКОВ?
+18
Тот же...который зеленского выбрал.
+15
Классное Поярков описал Зеленского в блоге НИЧЕГО СВЯТОГО
https://youtu.be/PnadtRjL4pU
https://youtu.be/PnadtRjL4pU
- на сайті адміністративного суду з'явився і невдовзі зник позов Гончарука до Разумкова з вимогою не розглядати на засіданні Ради його відставку. Третя сторона - Зеленський.
Апять АВАКОВ?
https://youtu.be/PnadtRjL4pU
Це якись жарт?
Совсем офуели лягушки 😀😀😀
https://censor.net.ua/resonance/3178659/kto_takoyi_andreyi_taran
следи за температурой,амедов
І ніяка інформаційна політика цього б не здолала.
Депутати від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв, Микола Величкович та Олексій Гончаренко написали лист голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову з проханням "забезпечити попкорном" заклади харчування у парламенті
Лист опублікував Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.
"Просимо Вас дати доручення керівнику апарату Верховної Ради України Штучному В.В. терміново забезпечити наявність та продаж попкорну в закладах харчування Верховної Ради України під час пленарних засідань 4 березня 2020 року", - йдеться у зверненні.
Но где-то с двенадцатого года образовалась семья - енакиевские. они рулили всем. Донецкие Ахметова официально поддерживали их, куда деваться, но Янукович получив всю полноту власти отодвинул Ахметова.