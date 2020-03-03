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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2981) Кабмин (11696) Уманский (78) Кулеба Дмитрий (263) Дубинский (66) Таран Андрей (1)

 Глава МИД - Кулеба, МВД - Аваков, Минобороны - Таран, Минфина - Уманский, - Дубинский озвучил новый состав Кабмина

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский озвучил часть кандидатур нового состава Кабинета министров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме. 

Глава МИД - Кулеба, МВД - Аваков, Минобороны - Таран, Минфина - Уманский, - Дубинский озвучил новый состав Кабмина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179208
 
 
 Топ комментарии
 
Тот же...который зеленского выбрал.
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Классное Поярков описал Зеленского в блоге НИЧЕГО СВЯТОГО

https://youtu.be/PnadtRjL4pU
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Щойно на Прямому:
- на сайті адміністративного суду з'явився і невдовзі зник позов Гончарука до Разумкова з вимогою не розглядати на засіданні Ради його відставку. Третя сторона - Зеленський.
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"Ви, скоморохи, как ни садитесь, а в музыканты не годитесь."
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скоро Мыныстерство унутренних дел живота переименую в Мыныстерство имени Рыкзаков Авауева.. ля словно бетоном закатали к креслу..
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02.05.2019 "Коломойский : Зеленский - наша общая с Аваковым победа" Очільник МЗС - Кулеба, МВС - Аваков, Міноборони - Таран, Мінфіну - Уманський, - Дубінський озвучив новий склад Кабміну - Цензор.НЕТ 9504
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Менять местами койки в борделе это занятие бесполезное ...
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Премьером человек Ахметова, ну все понятно.
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Классное Поярков описал Зеленского в блоге НИЧЕГО СВЯТОГО

https://youtu.be/PnadtRjL4pU
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А Вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь! (А.Крылов).
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Кулеба это тот который на днях по пьяни кореша своего зажмурил?
Це якись жарт? Глава МИД - Кулеба, МВД - Аваков, Минобороны - Таран, Минфина - Уманский, - Дубинский озвучил новый состав Кабмина - Цензор.НЕТ 6121
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То Кожара был) Кулеба это тот что осенью ДТП с газелью устроил. (Но могу и ошибаться, так как нету инициалов.)
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Другой. Это Кулеба, который давно в МИДе, еще при Кучме работал, сейчас вице-премьер по евроинтергации. А в ДТП попал детский омбудсмен.
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А по сути ничего не поменялось... Ну разве что на самокате ездить не будут.
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А министром обороны значит назначили пророссийского кадра ?

Совсем офуели лягушки 😀😀😀
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другой Таран, но не лучше.аморфное,никакое, кабинетное и не конфликтное, мыролюбное нечто.
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Во только смена правительства без согласия Гончарука до сентября противоречит Конституции Украины.
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Тюю. , а когда это Осла Оманского какая то книжка - Конституция , останавливала , она у него в туалете вместо туалетной бумаги , еще со времен когда он незаконно парламент разогнал , а там пошло и поехал , бумага хоть и жестковата , но Ослу нравиться ею свой жидовский тухес вытирать.
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клоун во главе государства Конституции точно не противоречит. 100%, можешь не перепроверять, там про это ничего не написано.
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А что миловашка на экономике остается,таки правда,что тёплая зима виновница падения экономики?
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А генпрокурор кто, только не опять Рябошапка.
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Ушастаю жопа, сами знаете кого, уже бежит впереди паровоза...
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вот ща в эти титаны и подбрасывают дров Очільник МЗС - Кулеба, МВС - Аваков, Міноборони - Таран, Мінфіну - Уманський, - Дубінський озвучив новий склад Кабміну - Цензор.НЕТ 3688
следи за температурой,амедов
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Только они могут что то изменить в этой стране.
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Зеленський обіцяв посатити бандитів, бариг та зрадників. Минув майже рік - посадив кілька добровольців та волонтерів, та відпустив майже усіх бантидів, бариг та зрадників, яких посадили при Пороху. А що ж так? Може ще 100 днів зачекати треба? Чи все ж трохи збрехав?
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При чем здесь Зеленский, это такой генпрокурор у нас, все вопросы к нему.
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они уже в грузии изменили...тоже во время кацапской агрессии...один даже удостоился похлопывания по щеке предыдущим хрянцузом
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Зеленський не президент а ******* дегенерат, калюжа зеленого лайна на кріслі Президента України, ******** ширма за якою ховаються русняві підори Єрмак, Портнов і подібні.
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А кто по вашему должен быть президентом?
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Візьміть любого зєлібобу, накшалт амебова, посадіть його навпроти і спитайте, чому він проголосував за Зе. Коли у нього закінчиться маячня про свинарчуківбаригмальдівліпєцк, погляньте йому у вічі і спитайте, а насправді чому?
І ніяка інформаційна політика цього б не здолала.
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Вы проигнорировали мой вопрос, я еще раз спрашиваю, кого вы видете будущего президента.
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"ПОПКОРН В РАДУ": НАРДЕПИ НАПИСАЛИ ЛИСТА РАЗУМКОВУ

Депутати від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв, Микола Величкович та Олексій Гончаренко написали лист голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову з проханням "забезпечити попкорном" заклади харчування у парламенті

Лист опублікував Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

"Просимо Вас дати доручення керівнику апарату Верховної Ради України Штучному В.В. терміново забезпечити наявність та продаж попкорну в закладах харчування Верховної Ради України під час пленарних засідань 4 березня 2020 року", - йдеться у зверненні.
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Коломойський. дУбінький лише його "говорящая голова в ВР" і вірний цуцик
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Выгнали соросят, плюс явный ахметовский реванш.
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Яким боком Сорос до пліснявих? Задовбали своім кацапським пропагандонством
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Соросята это ребята, которые сидят на грантах. Я не вкладываю в это слово ничего страшного.
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Сорос- это аналог кацапского рептилоида. Или Обамы в лифте.
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Нет. Технологию пугать Соросом придумал один израильский политтехнолог, когда помогал выборы выиграть Корбану. Вот Сорос он из Венгрии сам. И вот Корбан напугал что это проклятый Сорос хочет мешать мне строить великую Венгрию. И избиратели повелись. Эта кампания сейчас является классической. Как создать выдуманного внешнего врага и выиграть выборы. Почти как наша история с Барыгой Порошенком.
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Зелений залишив сабакова тим самим скороти своє прибування на посаді президента..
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Думаю песенка Авакова спета. Он проиграл этот раунд.
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Ахметов, конечно, красавчик. Не имея своей партии в Раде вообще умудрился пропихнуть не только премьера своего, но и несколько своих людей. С другой стороны, логика в этом есть. Зеленский не хочет ложиться под Коломойского, так что союз с добрым дядюшкой Ахметом, который защитит лучший вариант.
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То есть Хама сильно защитил такой же союз. Хотя может просто схема уже налажена и даже дом в Ростове куплен.
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Там была другая история. Янукович и Ахметов образовали союз и пришли к власти, причем Ахметов умудрялся пропихнуть Януковича на премьерство при Ющенко, вот как сейчас Шмыгу. А еще он с Юлей танцевал. Он всегда готов предложить свои услуги.
Но где-то с двенадцатого года образовалась семья - енакиевские. они рулили всем. Донецкие Ахметова официально поддерживали их, куда деваться, но Янукович получив всю полноту власти отодвинул Ахметова.
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Вот Левочкин - человек Ахметова был как раз тем, кто организовывал тот самый Майдан. Что иронично весьма.
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Походу там уже Зеленский вообще ничего не решает. Будет свадебным генералом работать ездить ленточки перерезать и руки целовать
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Да нет. Всё логично как раз. Написал выше.
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Каждый последующий наш кандидат в министры - это, как правило, все более тупиковая ветвь в человеческой эволюции...
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Портников сказал еще месяца три тому назад : Гончарук будет лучшим из премьеров которые будут при президенте Зеленском .И что то мне подсказывает , что он был прав. Если такой дебил был лучшим , то нас ожидает ..........
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Я не думаю. Ахметов никогда не имел такую власть, какая у него будет сейчас. Даже интересно что он предпримет. С другой стороны всё может пойти в разнос из-за интересов Коломойского и Авакова и всех остальных, а тут еще проблемы с деньгами.
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Ожидает резкое падение уровня жизни и дефолт.
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Да уж. Новые лица млять. А у премьера рожа показывает что он точно не профан в економике. Миллиарды будет из бюджета грести под себя или под Ахметова аж пыль столбом
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Олигархическое правительство вор на воре,предатель на предателе рост будет не 40%,а -40%.
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Осталось избрать президента а клоуна в цирк там животных запретили будет ослом
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Это сон...если нет , то лучше не просыпаться. Эпидемия , война и позор.
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зелЕных мразей уже ничего не спасет!рейтинг зели и его банды летит на дно!через 5-6 месяцев будет 5%!их ждет гонение на ростов! перестановки не спасут
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Что то при одной только фамилии шмыгаль хочется сразу карманы застегнуть и сумку покрепче к себе прижать. А увидев его морду еще раз в етом убеждаешься. Ето тупо вора в законе сделали первым человеком страны так как Украина парламенско-президенское государство
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а тому министру который по украински через 5 лет ели ели бурмочит и успешно провалившего реформу полиции,опять на ппост министра - он что, клеем приклеен к это месту?
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Квакающая по поводу и без, жаба Коломойши Дубинский, большой авторитет на этом сайте и ничего удивительного нет.
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вопрос к знатокам законов Украины, что там говорит ваш закон - нового премьера можно снять раньше чем через год или год может спокойно хлеборезку отрашчивать, не ну Майдан не всчёт, это законно конечно но уже жёстко.
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