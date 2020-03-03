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 Политика Украины
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Все про:пленные (838) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (45) Коляда Оксана (42)

 Освобожденные в результате обмена 29 декабря украинцы получают по 100 тыс. грн материальной помощи, - Коляда

Материальная помощь начала поступать на банковские карточки освобожденных в конце декабря 2019 года пленных.

Об этом сообщила в Facebook глава Минветеранов Оксана Коляда, информирует Цензор.НЕТ.

"65 человек (как гражданские, так и военнослужащие) получат эти средства. Оперативнее сработал госбанк, остальные учреждения перечисляют деньги", - отметила она.

По словам Коляды, именно по 65 из освобожденных приняла решение Межведомственная комиссия при Министерстве. По остальным освобожденным 29 декабря 2019 года работа ведется. К некоторым из них есть вопросы у правоохранительных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство не дало ни гривни, а в соцслужбе предлагают пожить в церкви: бывшие пленные о жизни после освобождения

Освобожденные в результате обмена 29 декабря украинцы получают по 100 тыс. грн материальной помощи, - Коляда 01

Напомним, 29 декабря 2019 года прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Также читайте: Вместе с освобожденными из плена "ДНР" в рамках обмена вернулись те, кто их избивал и пытал, - Асеев

По информации Минветеранов, 23 освобожденным из плена помогли оформить документы, более 40 - пролечили, 14 - предоставили общежитие в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3179205
 
 
 Топ комментарии
 
А Тем , кто Бил и издевался над Украинскими патриотами и освобожденными вместе не забыли выдать вознаграждение и Квартиру.
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Тем кто издевался над пленными добавок не будет? В следующий обмен , будут возвращать беркут? Они же тоже наши люди. И 100 тыс. и жильё им тоже не помешает. И трактористов в лугандоне тоже хватает,так что платите налоги зелохи.Эпоха богатства уже наступила.
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Военным я понимаю - они на государственной службе.

А таксистам из моих налогов схерали платить ?
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Это единовременная выплата или пожизненая?
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А Тем , кто Бил и издевался над Украинскими патриотами и освобожденными вместе не забыли выдать вознаграждение и Квартиру.
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Тем кто издевался над пленными добавок не будет? В следующий обмен , будут возвращать беркут? Они же тоже наши люди. И 100 тыс. и жильё им тоже не помешает. И трактористов в лугандоне тоже хватает,так что платите налоги зелохи.Эпоха богатства уже наступила.
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и тем,кто пытал и издевался над пленными тоже?
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По 100 тыс.гривен. И бомбилам-таксистам, которых сегодня утром Цензор величал "перевозчиками". Не раскрыта тема бесплатных квартир для них в Киеве.
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А Беркуту що дадут ? Пора и их встановіть и зарплату виплатить с 2014 с индексацией
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Военным я понимаю - они на государственной службе.

А таксистам из моих налогов схерали платить ?
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Чекайте! Але ж ви це вже обіцяли 2 тижні тому! Це ще одна виплата чи та сама? Чи ви працюєти за принципом "я обіцяю не відмовлятися від своїх обіцянок"? Ви хоч самі пам'ятаєте, що казали день-два, тиждень, місяць тому?
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Почучуть, значить. Як у тому анекдоті:
«- Шото Івановна, ваша онучка досі ніяк заміж не вийде...
- Та чому. Вона виходить. Почучуть.»
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Ой, кто-то врет, если не сказать хуже.
То им в церкве предлагают пожить. то по 100к предлагают!
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Ніхєра не зрозумів. Якщо я комусь закину 100к гривень, то вони будуть йти шматками і довго? Вони їх там на хворих волах везуть через усі колиби?
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я не против. НО !!!!!!!!!!!!! сколько из этих освобожденных по настоящему служили сепарам, вы расследовали? или как после майдана, болье10 человек, бытовушников, хулиганов и алкашей получили Героя Украины
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