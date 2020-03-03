 Освобожденные в результате обмена 29 декабря украинцы получают по 100 тыс. грн материальной помощи, - Коляда

Об этом сообщила в Facebook глава Минветеранов Оксана Коляда, информирует Цензор.НЕТ.
"65 человек (как гражданские, так и военнослужащие) получат эти средства. Оперативнее сработал госбанк, остальные учреждения перечисляют деньги", - отметила она.
По словам Коляды, именно по 65 из освобожденных приняла решение Межведомственная комиссия при Министерстве. По остальным освобожденным 29 декабря 2019 года работа ведется. К некоторым из них есть вопросы у правоохранительных органов.
Напомним, 29 декабря 2019 года прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.
Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.
По информации Минветеранов, 23 освобожденным из плена помогли оформить документы, более 40 - пролечили, 14 - предоставили общежитие в Киеве.
А таксистам из моих налогов схерали платить ?
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То им в церкве предлагают пожить. то по 100к предлагают!