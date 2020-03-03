 Освобожденные в результате обмена 29 декабря украинцы получают по 100 тыс. грн материальной помощи, - Коляда

Об этом сообщила в Facebook глава Минветеранов Оксана Коляда, информирует Цензор.НЕТ.

"65 человек (как гражданские, так и военнослужащие) получат эти средства. Оперативнее сработал госбанк, остальные учреждения перечисляют деньги", - отметила она.

По словам Коляды, именно по 65 из освобожденных приняла решение Межведомственная комиссия при Министерстве. По остальным освобожденным 29 декабря 2019 года работа ведется. К некоторым из них есть вопросы у правоохранительных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство не дало ни гривни, а в соцслужбе предлагают пожить в церкви: бывшие пленные о жизни после освобождения

Напомним, 29 декабря 2019 года прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Также читайте: Вместе с освобожденными из плена "ДНР" в рамках обмена вернулись те, кто их избивал и пытал, - Асеев

По информации Минветеранов, 23 освобожденным из плена помогли оформить документы, более 40 - пролечили, 14 - предоставили общежитие в Киеве.