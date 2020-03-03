 Окружной админсуд заявил, что Гончарук просит суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, Кабмин опровергает (обновлено)

Соответствующую информацию пресс-служба ОАСК опубликовала на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
"Истец просит суд запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или увольнения кого-либо из членов правительства", - сказано в сообщении.
"Сейчас решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска", - отметили в суде.
Читайте на Цензор.НЕТ: Гончарук не пытался через суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, - опровержение
Вскоре пресс-служба правительства опровергла это сообщение. Сайт ОАСК не работает: вначале перестала открываться новость об иске, теперь не открывается и главная страница.
По состоянию на 21:30 сайт возобновил работу. На нем опять доступна новость об иске Гончарука.
Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта в 16.00 по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Согласно обнародованной повестке дня, на заседании будет оценена деятельность правоохранительных органов, а также рассмотрены кадровые перестановки в Кабинете министров Украины.
Также на Цензор.НЕТ: "Сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим", - Гончарук
Украина стремительно превращается в failed state, ибо какой президент, такое и государство.
Осталось Разумкову включить дурака ..........
И бубочка обделался ..)))))))))
ВаЗелинові, що там у вас коїться? Бухаєтє?
.Якщо ще не сьогодні .
Лист опублікував Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.
"Просимо Вас дати доручення керівнику апарату Верховної Ради України Штучному В.В. терміново забезпечити наявність та продаж попкорну в закладах харчування Верховної Ради України під час пленарних засідань 4 березня 2020 року", - йдеться у зверненні.
- Бракоразводный процесс !!
- Кто кого не удовлетворяет ??
- Кто кому изменил ??
- Спешите видеть !!!
0-0=0
0+0=0
0:0 теж =0
Виходячи з форсмажорної ситуації стало на часі прискорити план "Б". Думали-гадали проволиняться з новими обличчями 1 рік і вже потім поміняють Каб Мін, але гроші безслідно тануть разом зі снігом (пенсійний фонд .опа, у бюджеті дірка - знову .опа........., МВФ післав на... або в.....)
Запланований 2-й ешелон протримається стільки ж, але дірки стануть більшими, бо вони вже зі схемами прийдуть.
І ось питання чи залишити цих, але заставити повернути "надбане тяжкими зусиллями", чи допустити до корита тих хто вже дока у відмиванні грошей здобутих злочинним шляхом.
А усе порохоботи винуваті, залишили б казну, пенсійний фонд пустими і не було б що красти не було б корупції.
А так маємо те що маємо.
До речі де цей фільософ - чому не процвірінькає............ а вже є про що!!!!!!!!