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 Политика Украины
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Все про:ВР (24467) Кабмин (11696) отставка (2533) Гончарук_Алексей (776) Окружной админсуд Киева (45)

 Окружной админсуд заявил, что Гончарук просит суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, Кабмин опровергает (обновлено)

Пресс-служба Окружного административного суда Киева заявляет, что премьер-министр Алексей Гончарук подал иск, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком – председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом – президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующую информацию пресс-служба ОАСК опубликовала на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Истец просит суд запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или увольнения кого-либо из членов правительства", - сказано в сообщении.

Окружной админсуд заявил, что Гончарук просит суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, Кабмин опровергает 01

"Сейчас решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска", - отметили в суде.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гончарук не пытался через суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, - опровержение

Вскоре пресс-служба правительства опровергла это сообщение. Сайт ОАСК не работает: вначале перестала открываться новость об иске, теперь не открывается и главная страница.

По состоянию на 21:30 сайт возобновил работу. На нем опять доступна новость об иске Гончарука.

Окружной админсуд заявил, что Гончарук просит суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, Кабмин опровергает 02

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта в 16.00 по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Согласно обнародованной повестке дня, на заседании будет оценена деятельность правоохранительных органов, а также рассмотрены кадровые перестановки в Кабинете министров Украины.

Также на Цензор.НЕТ: "Сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим", - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3179204
 
 
 Топ комментарии
 
Это свидетельствует о попытке моники совершить антиконституционный переворот и захват власти в нарушение Конституции
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УУУУУУУУУУУУУУУУ, Как же мне это нравится!!!!!! Зепилы делают себя вместе! В отхожем месте! Гончарук просит суд запретить Разумкову рассматривать вопрос об отставке премьера и членов правительства - Цензор.НЕТ 876
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Смех - смехом, а к дефолту Украины пора уже реально готовиться. Вот то будет песец, так песец.
Украина стремительно превращается в failed state, ибо какой президент, такое и государство.
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Инцидент Украины ! Шедеврально ! Это лохочмо 10 месяцев назад приступил к выполнению обязанностей не приходя в сознание .
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Гончарук бунтует ....
Осталось Разумкову включить дурака ..........
И бубочка обделался ..)))))))))
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Бубочка по определению не может не обделаться, но это не радует, ибо вместе с ним обделается и Украина. Он, к сожалению, по недомыслию недалекого большинства стал президентом Украины.
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Это уже вообще из ряда вон - против зеленой навозной мухи Зе-Зе взбунтовались ее же опарыши !
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Всех зеленых к стенке без суда и следствия!
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Наступний майдан, мабуть, таким і буде. На жаль. Страшніше немає як дурень з необмеженою владою.
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операція януковощ-2 переходить у форсований режим
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Пауки в банке)) весной начнутся посадки))
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Насколько я знаю у правительства иммунитет на год, и Рада в этот период не может снять премьера.
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В уставе "Квартала 95" это не записано.
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...вот тварь самокатная, все ему не йметься...
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По закону любое голосование о снятии премьера на сегодняшний день противоречит конституции. Поставив этот вопрос на голосование Разумков в будущем при смене власти может иметь уголовные проблемы на свой геморой. А Гончарук похоже добровольно писать заявление об отставке не собирается. В парламентско- президентской стране это можно рассматривать как покушение на незаконное свержение первого лица страны. Тот кто придет после Зеленского / оптимально для этого Порох/ может этот использовать против него. И легко привлечь Зе к уголовной ответственности.
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Ну не Порох, так кто то другой. Суть не меняется. А на счет жопы, не могу там место занято, ты уже там пригрелся И похоже давно.
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Кіса, з такими як ти віруючими в "новиє чєстниє ліца" ми всі булемо в жопі. Ти просто там глибоко і давно тому цього не бачиш.
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Льоха на самокаті ще не накатався по кабміну! Яка-така відставка?!
ВаЗелинові, що там у вас коїться? Бухаєтє?
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Як економіку підіймати,промисловістю займатись так "я профан в етом дєлє",а як за свої свої шкурні інтереси,так грамотний,все знає,як позови через суд,щоб не відсторонили і т.п.Ось так ці падали професійно й крадуть з бюджету,а коли прийде час відповідати,"мы профаны,вы же сами выбрали"...Наголосували бл..ді!
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Ого,у нашего самоката имеется гордость,кто бы мог подумать,а как сформулировал сукин сын - "запретить включать дополнительно в повестку вопрос об отставке до вынесения решения по существу",в таких переплетениях слов даже сам черт портняшка ногу сломает.
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А насчьот проведення всеукраїнського референдуму про дозвіл катання на самокаті в офісі премьер-міністра, слабо?
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Рука в дупі ЗЕ! змінилася, треба міняти й декорації цього зеленего шоу...
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Здається, Бєня змінив тільки руку праву на ліву, а може обидві руки в .опі Владімір Ссанича.
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Мутна історія. Враження, комусь Гончарук наступив на мозолю. Зеля своїми нерозумними діями створює нову політичну фігуру - Гончарука, яка буде грати проти нього. І це в умовах падіння рейтинга.
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что то все в турбо режиме происходит! ускорение с каждым днем а дальше пропасть! проголосовали па приколу!
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Не пойму радости порохоботов, придут Портновы, Лукаши и их команда, Пети будет не в радость. Дорожите слугами, они вас спасут.
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Портновы и лукаши уже пришли, если ты не заметил. Как только Зеленский стал президентом, так сразу и пришли. По большому счету, они резонно решили, что далее Зеленского можно и вовсе не учитывать.
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Это еще не пришли, а вот когда займут должности, вот тогда мы заметим. А к этому идет.
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ложкіни прийшли ще раніше, то закрий пащу й не 3,14..ди!
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...До вечірнього засідання ВР завтра (16.00 ). Гончарук напише заяву. Причавлять !
.Якщо ще не сьогодні . Гончарук просить суд заборонити Разумкову розглядати питання про відставку прем'єра і членів уряду - Цензор.НЕТ 8185
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Депутати від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв, Микола Величкович та Олексій Гончаренко написали лист голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову з проханням "забезпечити попкорном" заклади харчування у парламенті

Лист опублікував Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

"Просимо Вас дати доручення керівнику апарату Верховної Ради України Штучному В.В. терміново забезпечити наявність та продаж попкорну в закладах харчування Верховної Ради України під час пленарних засідань 4 березня 2020 року", - йдеться у зверненні.
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Скоро газетчики на всех перекрестках :
- Бракоразводный процесс !!
- Кто кого не удовлетворяет ??
- Кто кому изменил ??
- Спешите видеть !!!

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Очередное подтверждение того, что история дебилов ничему не учит.
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Непонятно упорство премьера, хотя он никто и получил приказ упираться до конца.
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Алексей, желаю выстоять, продолжить реформы, назло врагам.
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Льоша... фсе!!!..самокат разрядился!!!)))
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У Леши в самокате батарейка с годовым зарядом. И если Зе заберет у Леши площадку для катания то КС /если конечно он настоящий конституционный суд/ вернет Леше его игрушку, а всег слуг народа пошлет куда по дальше. У Леши годовой абонемент на катание.
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Все бригада распалась . интересно кто в этой бригаде отелло,а кто дездемона? Ну зеленский и так ясно ,примадонна!!!
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ну що, все, пипець, накатався по кабміну самокатчик, чи слабо шмарклі дупу зализував, чи зализав, що утирок зранку ніяк не сходить до вітру?
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Вот и правильно! Нечего одного юриста делать козлом отпущения. Все одинаково бездарны и даже вредны.... Было бы славно ,ежели все как один назад ....на сцену!
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*****ли своими кадровыми перетасовками, работайте уже давайте!
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кто бы то не говорил а это уже что то похоже на свет в коне тонеля. хорошо когда бене и ЗЕ покаывают оскал. это может умерить их апетиты
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Проти Гончарука Каломойський, Бужанський, Дубінський і вся свора, що обслуговує Бєню, ключно з Владімір Ссаничем. Значить треба підтримати Гончарука.
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Виходячи з форсмажорної ситуації стало на часі прискорити план "Б". Думали-гадали проволиняться з новими обличчями 1 рік і вже потім поміняють Каб Мін, але гроші безслідно тануть разом зі снігом (пенсійний фонд .опа, у бюджеті дірка - знову .опа........., МВФ післав на... або в.....)
Запланований 2-й ешелон протримається стільки ж, але дірки стануть більшими, бо вони вже зі схемами прийдуть.
І ось питання чи залишити цих, але заставити повернути "надбане тяжкими зусиллями", чи допустити до корита тих хто вже дока у відмиванні грошей здобутих злочинним шляхом.

А усе порохоботи винуваті, залишили б казну, пенсійний фонд пустими і не було б що красти не було б корупції.
А так маємо те що маємо.
До речі де цей фільософ - чому не процвірінькає............ а вже є про що!!!!!!!!
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зараз на стілець гончарука хоч лі куан ю, ситуація патова! мвф гроші не позичає, вимагає дерибану землі , перереформи пєтіної судової реформи та спустошення карпат! а фован вважає що це врятує його рейтинг? не рейтинг потрібно рятувати, а Україну, садити регіаналів та солодкодупих бариг! дати наказ не, не стріляти коли нас вбивають зі всіх видів озброєння, а відповідати відповідно ситуації! що в солодкому, що в зеленому царстві, одні ідійоти!
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тут така мішанина В центр енерго пропало 700 млн Гончарук міняє менедмент В ІВ Коломойского є дві армії під назвою охоронні фірми Вони роблять повну виємку документації Суд забороняє міняти керівництво але сморід пішов трохи багато 700 лямів ТАТО сердитий Гончарук на вихід Зе лиш піддакнув Але Шмигаль то РЛ Ахмєто Щось мутят
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