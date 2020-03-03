 Окружной админсуд заявил, что Гончарук просит суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, Кабмин опровергает (обновлено)

Соответствующую информацию пресс-служба ОАСК опубликовала на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Истец просит суд запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или увольнения кого-либо из членов правительства", - сказано в сообщении.

"Сейчас решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска", - отметили в суде.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гончарук не пытался через суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, - опровержение

Вскоре пресс-служба правительства опровергла это сообщение. Сайт ОАСК не работает: вначале перестала открываться новость об иске, теперь не открывается и главная страница.

По состоянию на 21:30 сайт возобновил работу. На нем опять доступна новость об иске Гончарука.

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта в 16.00 по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Согласно обнародованной повестке дня, на заседании будет оценена деятельность правоохранительных органов, а также рассмотрены кадровые перестановки в Кабинете министров Украины.

Также на Цензор.НЕТ: "Сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим", - Гончарук