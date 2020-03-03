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 Дело агента РФ, пытавшегося взорвать автомобиль офицера ГУ разведки Минобороны, передали в суд

В Киеве передали в суд дело гражданина Российской Федерации, которого обвиняют в попытке совершения теракта в столице Украины 4 апреля 2019 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Речь идет о происшествии 4 апреля 2019 года, когда злоумышленник пытался заминировать автомобиль сотрудника украинской разведки. Самодельное взрывное устройство сработало в момент установки.

"По результатам расследования получены неопровержимые доказательства очередного проявления ведения гибридной войны РФ против Украины - организация законченного покушения на террористический акт представителями спецслужб страны-оккупанта", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Подрыв машины офицера Главного управления разведки Минобороны в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

Обвиняемому инкриминируют совершение ряда преступлений, в том числе использование поддельных документов гражданина Кыргызстана и незаконное обращение с оружием.

Напомним, взрыв произошел ночью 4 апреля 2019 года на улице Вильямса в Киеве. На воздух взлетел "Шевроле Авео", принадлежащий офицеру Главного управления разведки Минобороны в Киеве. Подрывника доставили в больницу. Сначала сообщалось, что он умер, но потом выяснилось, что ему удалось выжить.

Источник: https://censor.net.ua/n3179202
 
 
 Топ комментарии
 
скоро на обмен.

такие у нас не задерживаются

теперь
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наших ребят при таких менялах и так там пытать будут,

а взамен нам дадут уставших от войны сепаров-таксистов
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Його не судити треба а розстріляти як диверсанта під час війни.
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скоро на обмен.

такие у нас не задерживаются

теперь
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А ты предлагаешь кормить эту мразь, а наших ребят там пытать будут?
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наших ребят при таких менялах и так там пытать будут,

а взамен нам дадут уставших от войны сепаров-таксистов
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и бандюков, пытавших и издевавшихся там, у бамбуасских ублюдков и вместе с ними, над нашими пацанами...и здесь по феофаниям, теперь здоровье поправляющим...жесть! Дело агента РФ, пытавшегося взорвать автомобиль офицера ГУ разведки Минобороны, передали в суд - Цензор.НЕТ 539..
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Не могли там придушить втихаря этого мокшу?
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Насколько помню этому рукожопому кацапенку при взрыве ручки оторвало, даже если скоро обменяют, то новые ручки не скоро вырастут.
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Його не судити треба а розстріляти як диверсанта під час війни.
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где памятник 12-тилетию прасоловой за подрыв сбушника в мариуполе?
край клоунаде будет страшен.
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Надо просто Выпускать , и стрелять мы уже перестали .
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Турецкие войска разместят в Сирии систем ПВО #HİSAR собственного производства. Система прошла последние испытания в 2019 г., были поражены на 100% сверхзвуковые цели. Дальность до 25 км. Должна была поступить на вооружение в 2021 г. Но резко ускорили серийное производство

Дело агента РФ, пытавшегося взорвать автомобиль офицера ГУ разведки Минобороны, передали в суд - Цензор.НЕТ 8624
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