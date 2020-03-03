 Дело агента РФ, пытавшегося взорвать автомобиль офицера ГУ разведки Минобороны, передали в суд

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Речь идет о происшествии 4 апреля 2019 года, когда злоумышленник пытался заминировать автомобиль сотрудника украинской разведки. Самодельное взрывное устройство сработало в момент установки.

"По результатам расследования получены неопровержимые доказательства очередного проявления ведения гибридной войны РФ против Украины - организация законченного покушения на террористический акт представителями спецслужб страны-оккупанта", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

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Обвиняемому инкриминируют совершение ряда преступлений, в том числе использование поддельных документов гражданина Кыргызстана и незаконное обращение с оружием.

Напомним, взрыв произошел ночью 4 апреля 2019 года на улице Вильямса в Киеве. На воздух взлетел "Шевроле Авео", принадлежащий офицеру Главного управления разведки Минобороны в Киеве. Подрывника доставили в больницу. Сначала сообщалось, что он умер, но потом выяснилось, что ему удалось выжить.