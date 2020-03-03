 Зеленский приехал в Раду на заседание фракции "Слуга народа"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

По информации агентства, уже началось заседание фракции "Слуги народа", которое проходит накануне внеочередного заседания парламента 4 марта, назначенного по инициативе президента Зеленского.

Как ожидается, на этом заседании будут рассмотрены вопросы возможных кадровых изменений в Кабинете министров Украины и отчет руководителей правоохранительных органов.

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