 Олеськив официально возглавила новое Госагентство развития туризма, - Кабмин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Александр Павличенко назначен главой Государственной службы экспортного контроля Украины, Марьяна Олеськив - руководителем Государственного агентства развития туризма, Игорь Дегнера - председателем Государственной службы Украины по вопросам труда.

Кроме того, замминистра социальной политики стал Борис Лебедцов, замглавы Минэконоразвития - Игорь Дядюра.

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Напомним, 4 декабря 2019 года Кабмин создал Государственное агентство развития туризма. 26 февраля правительство определило Марьяну Олеськив победителем конкурса на должность главы указанного агентства.