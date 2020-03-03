EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  449  3
Все про:Госслужба занятости (77) занятость (40) Кабмин (11696) работа (442) Минэкономразвития (527)

 Госслужбу занятости реформируют, - Минэкономики

Кабинет министров Украины на заседании 3 марта одобрил план мероприятий о государственной политике в сфере занятости населения и стимулированию создания новых рабочих мест на период до 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Документом предусмотрено, в частности, реформирование Государственной службы занятости в "сервисное учреждение, отвечающее на реальный запрос и потребности людей и работодателей".

Разработанный Минэкономики план также предусматривает стимулирование развития предпринимательства и самозанятости; создание достойных условий труда и детенизацию отношений в сфере занятости населения; обеспечение развития инклюзивного рынка труда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба занятости запустила портал для безработных и работодателей

"Ожидается, что реализация плана мероприятий окажет положительное влияние на рынок труда, будет способствовать полной и продуктивной занятости, обеспечению достойных условий труда, увеличению количества рабочих мест для всех социальных групп населения, сбалансированию спроса и предложения по объему и уровню квалификации рабочей силы на рынке труда", - заявили в министерстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3179194
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
её вообще разогнать надо ,пользы от неё меньше чем затрат на содержание штата бездельников
 показать весь комментарий
 
 
Коли я чую призвіще Мілованов (звіняйте за екстримізм) моя рука чомусь тянеться до каменюки.
 показать весь комментарий
 
 
"Рєформіруют" це знову за наш рахунок?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх