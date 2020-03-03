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 Политика Украины
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Все про:Одесса (5933) сепаратизм (11212) Гончаренко (320)

 Нардеп Гончаренко: "Шесть лет назад мы пресекли попытку сепаратистов создать Одесскую народную республику"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко вспомнил, как шесть лет назад пророссийские активисты пытались захватить Одесский областной совет и создать Одесскую народную республику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Facebook и выложил видео с сепаратистом Антон Давидченко, который сейчас скрывается на территории Российской Федерации.

"6 лет назад каждый сделал свой выбор. 3 марта 2014-го в Одессе пытались повторить донецкий сценарий. Под зданием госадминистрации и облсовета люди, которые сотрудничали напрямую с Сурковым и руководством России, организовали митинг и хотели заставить Одесский облсовет проголосовать за создание Одесской народной республики. В тот день я с голоса в облсовете внес поправку, чтобы проголосовать против введения каких-либо иностранных войск в Украину. И облсовет поддержал эту поправку. 81 — за. Это был первый формальный шаг против российской агрессии в Одессе. В тот день сначала мы были в меньшинстве, но все же выгнали Давидченко и его пророссийскую компанию из зала Одесского областного совета. Впоследствии все здание совета осадили люди Давидченко, управляемые Кремлем. Но потом, уже где-то после обеда, на площади начали собираться одесситы, которые с флагами Украины обступили привезенных титушек и не давали им ничего сделать. Вечером Давидченко сдался и со своими людьми отступил от здания ОГА. На этом русская весна закончилась в Одессе. И я очень горд за каждого, кто тогда пришел и стоял у здания, за каждого депутата, который выступил против того, чтобы Одесса превратилась в непонятную республику", — написал Гончаренко.

Напомним, 3 марта 2014 возле Одесской ОГА произошли столкновения. Местные пророссийские активисты подготовили проект решения областного совета о создании так называемой Одесской народной республики. Проект представил лидер местных сепаратистов Антон Давидченко. С трибуны его прогнали трое проукраинских депутатов облсовета во главе с Алексеем Гончаренко.

Источник: https://censor.net.ua/n3179193
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше было бы, если бы он продолжал поддерживать рыгов?
Честно, просто не понимаю подобной логики Нардеп Гончаренко: "Шесть лет назад мы пресекли попытку сепаратистов создать Одесскую народную республику" - Цензор.НЕТ 5008
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Вот только тогда Губашлеп был главным одесским рыгом, но потом учуял куда дует ветер и перекрасился..
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тільки подивиться, хто заговорив)))
Нардеп Гончаренко: "Шесть лет назад мы пресекли попытку сепаратистов создать Одесскую народную республику" - Цензор.НЕТ 8461
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всё правильно. на языке того времени "уважать себя заставить" значило скопытиться Нардеп Гончаренко: "Шесть лет назад мы пресекли попытку сепаратистов создать Одесскую народную республику" - Цензор.НЕТ 546
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До 2014, коли русскіє стали вбивати українців, тому що вони українці, багато українців вважало русскіх братьями.
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І Гончарук стояв на барикадах!!!!! І Гончарук кидав каменюки в сєпарах на Кримській. І Гончарук викурював сєпарів із будинку профсоюзів!!!
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Вот только тогда Губашлеп был главным одесским рыгом, но потом учуял куда дует ветер и перекрасился..
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Лучше было бы, если бы он продолжал поддерживать рыгов?
Честно, просто не понимаю подобной логики Нардеп Гончаренко: "Шесть лет назад мы пресекли попытку сепаратистов создать Одесскую народную республику" - Цензор.НЕТ 5008
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все кто был в ПР хотя бы день -надо отстреливать
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а по моему надо надо избавляться от тех,кто до сих пор русофил.
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не,не перекрасился...остался украинцем.бо фамилия на -ко заканчивается...а у тебя как с этим делом?
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Ще трошк і Льоха буде головним бандерівцем Украіни )
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бо те,кто заявлял себя бандеровцами оказались...
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Десь є відео де він реально ********** якихось сепарів у тій раді, які біля трибуни і волають там щось за автономію і недовіру центральній владі... По його пиці видно, що отримав трохи туди... Шкода зараз не можу знайти...
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Да, только не Лёсик Гончаренко, а Марк Гордиенко.
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...сказал вонючий рыг - подхалим, потом переобувшийся на лету в преданного шакала бэпепе, а потом и просто в пёс...
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