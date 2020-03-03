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 В Черновцах введут масочный режим для водителей и кондукторов общественного транспорта

В Черновцах, где зафиксирован первый в Украине случай коронавируса, введут масочный режим для водителей и кондукторов общественного транспорта.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее положение включено в список мер по предотвращению распространения на территории города острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, обнародованный пресс-службой Черновицкого городского совета.

"Ввести масочный режим для водителей и кондукторов в общественном транспорте, перед выходом на маршрут обеспечить проведение их температурного скрининга; на начальной и конечной остановках проводить проветривание транспорта и влажную уборку", - указывается в тексте документа.

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Также комиссия по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила общеобразовательным учреждениям начать первый урок с разъяснительной работы о санитарно-гигиенических нормах и правилах, а также распространить среди учеников и их родителей информацию о правилах поведения в случае вероятного заряжения. Аналогичные меры будут предприняты в дошкольных учреждениях.

В городе планируют распространять листовки и брошюры о правилах предотвращения заражения в местах массовых скоплений людей и усилить режим дезинфекции. Руководителям предприятий независимо от форм собственности, руководителям общественных организаций, волонтерам и общественным активистам рекомендовали воздержаться от организации и проведения массовых мероприятий.

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Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

Источник: https://censor.net.ua/n3179191
 
 
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Маски новые пошили уже? старые ведь продали в Китай
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Аналогічно ))) Ще й тролювання оточуючих В Черновцах введут масочный режим для водителей и кондукторов общественного транспорта - Цензор.НЕТ 3910

В Черновцах введут масочный режим для водителей и кондукторов общественного транспорта - Цензор.НЕТ 4139
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Ну зачем? Пан Ляшко, которое у зеленой власти санврач, сказало, что маски от вируса не защищают. Вы что против Ляшка*
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Масок нет но ви держитесь там .
Ляшко же конкретно сказав накуй ті маски ???
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они и не работают .... вирус попадает в глаза ..... нужен комбинезон
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О то в мене разом з маскою й окуляри закриті лежать в автівці , нехай будуть... хз як воно буде далі
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Скажу вам па сикрету - Все буде добре ,(коли ажіотаж закінчеться - згадаетт мене )
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Або характерні маски з дзьобом (див. вище)
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Маладец ты, ты это знаешь? Ма-ла-дец.
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Та канешна знаю ! На цензорі ж тусуюсь !)
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Классно подготовились к встрече вируса, даже масок не найдешь, кто-то заработал на китайцах, а украинцам втирают, что все под контролем.
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врач объясняет пациенту
примите душ придя домой
мы тут пробирку уронили
с чумой
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На сраки надіньте свої маски, може допоможе.... Все приїхали! Відмучились....
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