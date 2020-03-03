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 Защитник Украины погиб в районе проведения ООС, еще четверо ранены, - штаб

С начала суток враг 7 раз нарушил режим прекращения огня, обстреливая украинских воинов из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных Сил.

"Сегодня, 03 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще четверо наших защитников получили ранения", — сказано в сообщении.

В штабе отметили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с начала суток зафиксировано 6 обстрелов:

- четыре раза неподалеку от Широкино - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Зайцево - из подствольного гранатомета;

- рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм - 8 мин, а также противник совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел наших позиций, открыв вблизи Луганского огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитник Украины погиб в районе проведения ООС, еще четверо ранены, - штаб 01Защитник Украины погиб в районе проведения ООС, еще четверо ранены, - штаб 02
Защитник Украины погиб в районе проведения ООС, еще четверо ранены, - штаб 03

Источник: https://censor.net.ua/n3179188
 
 
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Зелебобики мразотные,вас опять на ветке Фома хером сдует? Идите на колени перед куйло просите МИРА...
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А тут сегодня тема за Беларусь и Луку ниже поднимали по топливу в Украину.Эти зелёные мрази уже беларусов врагом делают,что в ООН не голосовали(хоть РБ не признала и никогда не признает Крымнаш). Я в акуе от этих тупых скотов. Как-будто это ни эти твари под танки ВСУ в 2014 ложились,как-будто 82 % не с укр.паспортами Крым предали..Такая падаль зелёная.Слава Украине!!!
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зелибобы зробили це разом со своим "надо просто прикратить стрилять"
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Каждый день гибнут парни. зеленский, мразь, ты уже закончил войну ?!
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он готов хоть сейчас , на коленях ползая .... гыдота зеленая !!
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Надо запускать наши Байрактары и Как Турция мочить русню!!!
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Пастор пишет, что зебиловласть боится запускать турецкие байрактары
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Еще бы. Байрактары рассчитаны на уничтожение врагов,-а враги ведь не только за линией фронта...
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Да, войну надо прекращать. Эти жертвы никому не нужны.
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В чем проблема? Выключай комп и на передок!
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КАЦАПО-ФАШИСТКАЯ НЕЧИСТЬ ПОНИМАЕТ ТОЛЬКО СИЛУ!
ТОЛЬКО ОГОНЬ СО ВСЕХ ОРУДИЙ!
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Защитник Украины погиб в районе проведения ООС, еще четверо ранены, - штаб - Цензор.НЕТ 185

Защитник Украины погиб в районе проведения ООС, еще четверо ранены, - штаб - Цензор.НЕТ 2276
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Царство Небесне загиблому Герою. Одужання пораненим хлопцям
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Зебилы , твари , эти смерти на ваших руках !!!!
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Гарант знову проігнорує напад росієйкі ?
Зробить вигляд, що вбитих та поранених немає.
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у него дела поважнее... готовит торжественный прием даме с собачкой... он шо, Эрдоган, скорбеть по павшим героям?
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Єпоха бідності корупції брехні закінчилась, а також і війна в голові главзебіла оманського
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