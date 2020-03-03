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Все про:Гидрометцентр (601) глобальное потепление (29) климат (83) Госводагентство (6) вода (356)

 Из-за теплой зимы в Украине могут ограничить право людей на воду, - Госводагентство

В большинстве украинских рек наблюдается низкий уровень воды, а раз зимой почти не было снега — не будет и весеннего половодья. Впервые за 120 лет сложилась ситуация, когда права украинцев на воду могут быть ограничены.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства водных ресурсов.

В ведомстве отметили, что возможность ограничения права населения на воду предусмотрена ст. 45 Водного кодекса Украины.

"Вместе с тем акцентируем внимание, что в случае принятия таких мер приоритетность предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев", — сказано в сообщении.

Сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность, отметили в агентстве. Весеннего половодья в этом году не будет, а малые реки могут пересохнуть.

Читайте на Цензор.НЕТ: 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений, - Центральная геофизическая обсерватория

Укргидрометцентр каждый месяц до 2 числа будет предоставлять Государственному агентству водных ресурсов информацию о наступлении маловодья в основных речных бассейнах Украины.

"А в случае изменения объемов стока Днепра или ухудшения качества воды в каскаде водохранилищ, оперативная рабочая группа будет рассматривать необходимость соответствующей корректировки режимов работы каскада на внеочередном заседании", — добавили в агентстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179185
 
 
 Топ комментарии
 
Конечно , нехрен купаться
Важнее воду в Крым
Оккупантам нужнее Из-за теплой зимы в Украине могут ограничить право людей на воду, - Госводагентство - Цензор.НЕТ 6418
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Во! А кто то, тут предлагает еще в Крысм воду дать
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А от при Порошенку такого не було. Из-за теплой зимы в Украине могут ограничить право людей на воду, - Госводагентство - Цензор.НЕТ 1541
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Конечно , нехрен купаться
Важнее воду в Крым
Оккупантам нужнее Из-за теплой зимы в Украине могут ограничить право людей на воду, - Госводагентство - Цензор.НЕТ 6418
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Ага, зеленые недоумки предлагали воду в Крым продавать. Вот что значит слабоумие дрочеров в действии. Они и землю продавать хотят, а потом скажут , а мы не знали ...а мы не ведали, что климат меняется и могут быть непредвиденные обстоятельства, а земля - это стратегический объект, защищающий население от возможного голода. Они ничего не знают, потому что избрали тупорылое стадо.
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Тут смысл немного в другом- не даёте подать воду в крымняш- сами будете без воды сидеть. Из-за теплой зимы в Украине могут ограничить право людей на воду, - Госводагентство - Цензор.НЕТ 2735
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Так Гончарук сам хвастается, что все это его достижения и что такой теплой зимы как при его правительстве еще никогда не было, благодаря чему все получили платежки с рекордно низкими суммами
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Хвастаться то он хвастался. Только вот суммы выросли

Из-за теплой зимы в Украине могут ограничить право людей на воду, - Госводагентство - Цензор.НЕТ 7821
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Как только Бубочка стал президентом так и посыпались катаклизмы по всей планете . Смеялись что во Франции , после его визита, сгорел Нотр Дам де Пари ,а сами проморгали аномально тёплую зиму . .
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А еще Папа Римский заболел. В Омане в пустыне наводнение. В Японии землетрясение. В Москву его боятся звать на 9 мая. Ну, а мы его себе еще на 4 года сами выбрали. Как перетерпеть?
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При Порошенко уровень бета-излучения цезия-137 в коровьем молоке некоторых регионов превысил норму в пять раз.
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Во! А кто то, тут предлагает еще в Крысм воду дать
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А ещё из за тёплой зимы , в воздухе возник дефицит кислорода . Нужно ограничить право дышать . Из-за теплой зимы в Украине могут ограничить право людей на воду, - Госводагентство - Цензор.НЕТ 9327 .
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а здавалось, що зедрисня вже вичерпала весь арсенал підлот...
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Ніт. Це тільки початок. Зате не Порошенко. Из-за теплой зимы в Украине могут ограничить право людей на воду, - Госводагентство - Цензор.НЕТ 8841
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На воду и канализацию!
Маловодные реки не позволят делать сброс.
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Опять декабрь, опять я в бане.
Как скоро год прошел..
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Я не проти. Потрібно собі в чомусь відмовляти, якщо це буде на користь державі.
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В тебе ще не має лічилька на повітря. Голосуй за Слуг - буде.
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Ти у масці?
З чернівчанами тепер ризиковано спілкуватися.
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дачникам попытаются навязать счетчики на колонки и колодцы опечатают?)
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Не подсказывай, а то зебилоиды так и сделают.
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"Низкая водность в реках"(с). Ладно, нырять я не собираюсь. А вот проверить "высокую дорожность" у нас- смогу. У меня, через 20 минут- такси, под бортом. Одесса- Мариуполь. Посмотрю, как изменилась трасса, за зиму... Всем- до встречи в эфире, завтра. Я- доложусь, о результате.
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Едь через Баштанку на К.Рог, Днепр, выскакивай на донецкую трассу...
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Петята, узнаете себя, особенно когда клянёте ненавистного Бубочку? Из-за теплой зимы в Украине могут ограничить право людей на воду, - Госводагентство - Цензор.НЕТ 513

Ресентиме́нт (фр. ressentiment /rəsɑ̃timɑ̃/ «противочувствование, злопамятность, озлобление») - чувство враждебности к тому, что субъект считает причиной своих неудач («врага»), бессильная зависть, «тягостное сознание тщетности попыток повысить свой статус в жизни или в обществе»[1]. Чувство слабости или неполноценности, а также зависти по отношению к «врагу» приводит к формированию системы ценностей, которая отрицает систему ценностей «врага». Субъект создает образ «врага», чтобы избавиться от чувства вины за собственные неудачи.
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"которая отрицает систему ценностей «врага»" - а перечислить , так навскидку, ну как минимум 5 " ценностей" зЭбЭнятки...- пожалуйста...
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Посмотрите пожалуйста последние видео с ПАПом, там всё сказано от А до Я.
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не не я лично вас прошу - так, своими словами - можно как и "рояльный" , без шпаргалки и суфлера ...- я пойму
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А зачем, когда первоисточник ткскзть под рукой?Вбить в цензоровский поиск фамилию, выбрать видео и посмотреть штук 5. А потом идти от противного: если Порошенко говорит, дескать вот то и то-плохо, значит считает, что Зеленский с ним априори имеет противоположное мнение.
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я так и знал ...- ну хоть ОДУ !!!! "чесноту" зэбЭныты - одну Из-за теплой зимы в Украине могут ограничить право людей на воду, - Госводагентство - Цензор.НЕТ 4702
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Як бідоносець заліз на табуретку, так і почалось.
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Зеленский это к мелководью, засухам, пожарам и саранче
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Ограничить?А на каком основании?Я живу в селе и у меня всю жизнь ограничено буквально все и вода и канализация и иные блага городской цивилизации но тем не мение страна продает еще и на экспорт продукцию безканализационщиков.
Так велкоме горожане сеять и убирать а за одно и срать на грядки пока ЖКХ не добралось и до этого говна.
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Бред зеленой камарильи. Первый год за 120 лет снега зимой не было, что ли? Так дождь был вместо снега.
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Я ваше ограничение в одном месте видел , кроме центрального ( зная дурь наших властей ) скважину сделал ,потому что догадывался рано или поздно херней заниматься будут Из-за теплой зимы в Украине могут ограничить право людей на воду, - Госводагентство - Цензор.НЕТ 4915
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ага ,щас я им её и разбежался оформлять для налогов , по документам её нет Из-за теплой зимы в Украине могут ограничить право людей на воду, - Госводагентство - Цензор.НЕТ 7720
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Ох и здесь ЗЕ-специалисты без году неделя.
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Власть и на воздух поставила бы счетчики, но в ЕС пока таких счетчиков не смогли придумать, так что пока хоть дышать бесплатно можно.
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Ну а если пойдут дожди и будет наводнение. К тому же все на продажу вместе с землей.
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Ужгород - цену на воду подняли, чтоб зарплаты увеличить. Коллектор в аварийном состоянии, сейчас больше словаки волнуются по этому поводу (так как все нечистоты поплывут к ним рекой), но не наши водные господарщики...
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