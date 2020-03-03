 Из-за теплой зимы в Украине могут ограничить право людей на воду, - Госводагентство

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства водных ресурсов.

В ведомстве отметили, что возможность ограничения права населения на воду предусмотрена ст. 45 Водного кодекса Украины.

"Вместе с тем акцентируем внимание, что в случае принятия таких мер приоритетность предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев", — сказано в сообщении.

Сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность, отметили в агентстве. Весеннего половодья в этом году не будет, а малые реки могут пересохнуть.

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Укргидрометцентр каждый месяц до 2 числа будет предоставлять Государственному агентству водных ресурсов информацию о наступлении маловодья в основных речных бассейнах Украины.

"А в случае изменения объемов стока Днепра или ухудшения качества воды в каскаде водохранилищ, оперативная рабочая группа будет рассматривать необходимость соответствующей корректировки режимов работы каскада на внеочередном заседании", — добавили в агентстве.

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