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Все про:таможня (1591) Черновцы (421) COVID-19 (491)

 Осматривавшего автомобиль украинца с коронавирусом таможенника отправили сидеть дома под надзором врачей

Также под надзор медиков отправили смену пограничников, которые могли контактировать с больным коронавирусом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу таможни.

"Инспектор пункта пропуска "Порубное", который осуществлял осмотр автомобиля украинца, больного коронавирусом, работал в перчатках и маске и на сегодня не имеет никаких симптомов заболевания. Однако, для минимизации возможных рисков, будет находиться в самоизоляции под наблюдением врачей в течение двух недель", - сказано в сообщении.

По сообщению пресс-службы Черновицкого отряда, "смена пограничников, которые могли контактировать с больным коронавирусом, тоже находится под наблюдением медиков".

Читайте на Цензор.НЕТ: Пациент с подтвержденным коронавирусом в Черновцах находится в стабильном и не тяжелом состоянии, - главврач больницы

26 февраля украинская супружеская пара вернулась из Италии через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет". Позднее у мужчины обнаружили коронавирус.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19 - в Черновцах.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.

Также на Цензор.НЕТ: Тест-системы и реагентов для диагностики коронавируса в Украине достаточно для обследования 960 человек, - Кабмин

В мире количество зараженных коронавирусом людей на сегодняшний день составляет 90 937 человек. От недуга умерли 3 117 человек. Выздоровели после заболевания по всему миру - 48 017 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3179181
 
 
 Топ комментарии
 
все в твоих руках , поэтому отнесись серьезно к вопросу " возможной изоляции ", возьми книжку Куклачева и внимательно прочитай её своему коту, потом про му-му ему почитай что бы он понял что с ним не шутят ,и отказ метнуться в магазин у него не пройдет Осматривавшего авто украинца с коронавирусом таможенника отправили сидеть дома под надзором врачей - Цензор.НЕТ 2526
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Обыск надо провести ,изъять все деньги ,на них вирус !!! Осматривавшего авто украинца с коронавирусом таможенника отправили сидеть дома под надзором врачей - Цензор.НЕТ 4214
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Обыск надо провести ,изъять все деньги ,на них вирус !!!
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Опять гнойные затанули песню "хана хахлам". Недождетесь, козломордые.
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По законам санитарного времени, кроме масок врачам надо выдать ласты, чтобы ходить, и трубки, чтобы дышать.
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а толпу журналюг? (они... без перчаток и масок))))
Осматривавшего авто украинца с коронавирусом таможенника отправили сидеть дома под надзором врачей - Цензор.НЕТ 9324
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Да иди домой и подыхай,страна уже о тебе позаботилась и готова принять твою смерть,только вот жаль что ты не пенсионер.
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Таможеник да еще из коронавирусом,это вообще супер бактерологическое оружие.В день через его руки проходят как минимут две-три тысячи людей,а его просто так домой .
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Дібіли ******. COVID-19 гуляє Україною вже місяців зо два, а ці ослолюби фельдшера в карантин садять.
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Если бы COVID-19 два месяца гулял Украиной то тебя уже давно похоронили вместе с остальными заболевшими.
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Я в групі 0,4% . У вас лаптєногих смертнсть 100%?
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Самоизоляция, значит. Какой отменный термин! То есть, он сидит дома, бухает, не выходит на работу, ему подбрасывают жратву и напитки, так как он- самоизолирован. Блин, у меня, с завтрашнего дня, тоже будет самоизоляция. Тока есть разница: за бухлом таки- придется бегать мне. Кты, хлть и любят меня- на такое не способны. А жена- терпит пару дней, потом- идет в отказ быть переносчиком бухла.Короче, у меня самоизоляция будет похуже, чем у этого таможенника.
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Бухло можна переименовать в дизраствор тогда све будет ОК.
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все в твоих руках , поэтому отнесись серьезно к вопросу " возможной изоляции ", возьми книжку Куклачева и внимательно прочитай её своему коту, потом про му-му ему почитай что бы он понял что с ним не шутят ,и отказ метнуться в магазин у него не пройдет Осматривавшего авто украинца с коронавирусом таможенника отправили сидеть дома под надзором врачей - Цензор.НЕТ 2526
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Компенсацию временной потери трудоспособности таможенника уже оговорена ? Осматривавшего авто украинца с коронавирусом таможенника отправили сидеть дома под надзором врачей - Цензор.НЕТ 8346
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угу... мне эти вопросы тоже оччень интересны. но любителям конца света они кажутся слишком мелкими.
можно ещё ставить вопрос о компенсации за ограничение свободы.
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Один батрак завдав стільки клопоту. Нехай щастить.
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Думаю , шо якась скотиняка на цій проблемі ( паніці ) добре заробляє гроші . Сьогодні зайшов в аптеку ( мешкаю в райцентрі , аптек - на каждому кутку ) , - купив два марлевих бинта 7м - на 14 см . , - про всяк випадок . При мені мужик с озабоченим обличчам питав : Маски есть ? , - відповіли , що масок поки що немає . Знаю , що позавчора завозили вже по 10 грн ... , а два дні до того вони коштували 7 грн . ... .
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врач объясняет пациенту
примите душ придя домой
мы тут пробирку уронили
с чумой
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У %у^лопорошенковцев новая-старая методичка. "Ура ! Наконец-то, скоро хана хахлам, свидомые зебилы наскакавшие на Майдане навыбирывшие Зелю, не оценившие вяличия Януковича Парашенки, скоро повыздыхают. А мы, адепты русского мира порохоботы приготовили попкорн и будем наблюдать как дохнут майданутые зебилы"
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Отправили сидеть под наркозом....без очков прочитал!
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Если бы всех таможенников направили домой сидеть под наблюдением врачей, то от этого бы выиграла вся страна. В среднем рядовые таможенники приносят домой 200 дол взяток каждый день.
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Это пипец какой то, значит эвакуированных из Китая здоровых людей изолировали всех вместе в Санжарах, а жену заболевшего в Черновцах изолировали дома. У нас че страна дебилов и дегенератов¿
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Пограничник не таможенник. И наоборот. Хотя чего и кому тут обяснять
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Час вже ставити питання аби прикордонні служби не випускали з країни хворих.
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