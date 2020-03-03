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 Политика Украины
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Все про:ВР (24467) Разумков Дмитрий (404)

 Разумков поручил провести заседания комитетов по нацбезопасности и государственной власти в связи со внеочередным заседанием Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил собрать в среду, 4 марта, заседания комитетов по вопросам нацбезопасности и государственной власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер ВР, закрывая вечернее пленарное заседание.

"В связи с тем, что завтра будут рассматриваться некоторые вопросы, связанные с внеочередным заседанием Верховной Рады, прошу в 9 часов (утра – ИФ) собрать на заседание комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства" – сказал Разумков.

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта в 16.00 по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Согласно обнародованной повестке дня, на заседании будет оценена деятельность правоохранительных органов, а также рассмотрены кадровые перестановки в Кабинете министров Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский придет на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/n3179179
 
 
 Топ комментарии
 
Заседание зеленого комитета по нацбезопасности

Разумков поручил провести заседания комитетов по нацбезопасности и государственной власти в связи со внеочередным заседанием Рады - Цензор.НЕТ 3040
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Каков поп -- таков приход. Начинать надо, как в поговорке, с головы всего процесса. А не кровати переставлять.
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Та наженуть зрештою шизанутого міністра економіки, чи ні?
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Каков поп -- таков приход. Начинать надо, как в поговорке, с головы всего процесса. А не кровати переставлять.
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Доработались,зеленые чмошники. У границы Украины стоит на готове 2 армии, на фронте никакого улучшения, Путин обнаглел до предела, по Зеле топчется как хочет, экономика , сельское хоз. упали, бюджет растянули на свои зарплаты, пенсионерам дуля, пусть подыхают, медицина недоступная, квартплата растет, преступность зашкаливает, коррупция зашкаливает. В Раде дрочат и проституток заказывают. Президент тайно шныряет по Оманам и встречается там с агрессором. Вот результаты правления зеленых клоунов.
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Заседание зеленого комитета по нацбезопасности

Разумков поручил провести заседания комитетов по нацбезопасности и государственной власти в связи со внеочередным заседанием Рады - Цензор.НЕТ 3040
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Брехунков испугался, наверное рейтинга нет, и гроши на исходе, чтобы проплачивать широкомасштабную брехню. Шо делать - по этапу лет на 20.
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и тут мабуть пшик намечается...с перестановкой кроватей в борделе .
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Николай Травкин

Россияне мучаются в догадках, почему Владимир Путин решил заменить в Конституции слово "член" Совета Федерации на "с е н а т о р".
Разумное объяснение даёт Борис Артюшин: "Потому,что член не может работать ПОЖИЗНЕННО."
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