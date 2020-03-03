 В ВР инициировали увольнение Рябошапки, - проект постановления

Соответствующий проект постановления обнародован на сайте Верховной Рады 3 марта, информирует Цензор.НЕТ.
"Учитывая важность и срочность установления справедливости по ключевому запросу общества, существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Русланом Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности", - говорится в документе.
Отмечается, что выражение недоверия генпрокурору автоматически означает его дальнейшую отставку.
Среди инициаторов проекта постановления - народные депутаты от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, Богдан Торохтий, Александр Куницкий и другие.
Документ направлен на рассмотрение парламентского комитета.
Напомним, 28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
у него трошки юридического образования имеется,и турборежимом на скамью подсудимых он не торопится....в отличие от всяких дубинских-бужанских
даешь портянку на трон!
Источник: https://censor.net.ua/n3179176
Яйца видим только в бане, что ж вы выбрали - хохляне?
Borislav Bereza
1 год ·
А вот теперь интересно. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Генпрокурора Рябошапки. Голоса есть. Кто проголосует? "Слуги народа" вместе с ОПЗЖ и примкнувшие к ним внефракционные. Например, сможет отдать свой голос и бывший член фракции "Слуга народа" насильник Иванисов. Так что голоса за снятие есть.
Но не все так просто! За Рябошапку серьезно вступились послы стран "Большой семерки" (G7). Сегодня они намерены провести с ним встречу. Официальная причина - для обсуждения реформирования Офиса генпрокурора. А по факту - это акт поддержки от наших партнеров. Так что еще рано считать его сбитым. А кроме того, у меня вызывает отвращение, когда любые кадровые решения протягиваются голосами кремлёвской партии с украинской пропиской.
Поэтому сегодня будут "качели", в результате которых Рябошапка может сохранить свою должность. И последнее слово будет за Зеленским, который может суметь отбить у альянса из "СН" и "ОПЗЖ" своего "на 100% парня". Посмотрим, кто будет более убедительным. Те, кто хочет его снять или те, кто хотят его сохранить. Но заруба завтра будет знатная.
Просто беня на понтах пообещал Пороху, что "ты меня еще вспомнишь".
Это когда Порох додавил отбор Привата.
Теперь для бени дело чести Пороха посадить.
Это невыгодно никому.
Это невозможно чисто технически.
Это будет стОить столько (международная репутация и т.п.), что будет - если паче чаяния получится - пирровой победой.
НО У БЕНИ СОРВАЛО КРЫШУ.
а жаба пусть трахает гадюку да полного изнеможения.
когда они перегрызутся и развалятся - тогда выстрелит наше.
пока жрем попкорн и любуемся на ловкость гадюки и прыжки жабы.
нам не пох, кто из них кого? - там все друг друга стОят...
"Серед ініціаторів проєкту постанови - народні депутати від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Богдан Торохтій, Олександр Куницький та інші" - тепер зрозуміло, яке населення хоче зняти рябокепку? Слуги ьені, саме через Приватбанк! Від МВФ - "привіт"...