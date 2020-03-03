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 Политика Украины
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Все про:ВР (24467) увольнение (1836) Рябошапка Руслан (303)

 В ВР инициировали увольнение Рябошапки, - проект постановления

Ряд народных депутатов инициировал выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Соответствующий проект постановления обнародован на сайте Верховной Рады 3 марта, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая важность и срочность установления справедливости по ключевому запросу общества, существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Русланом Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности", - говорится в документе.

Отмечается, что выражение недоверия генпрокурору автоматически означает его дальнейшую отставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский придет на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, - Стефанчук

Среди инициаторов проекта постановления - народные депутаты от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, Богдан Торохтий, Александр Куницкий и другие.

Документ направлен на рассмотрение парламентского комитета.

Напомним, 28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Также читайте: "Сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим", - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3179176
 
 
 Топ комментарии
 
Максим Бужанский, Александр Дубинский, Александр Куницкий??? Среди них хотя бы 1 украинец есть?
даешь портянку на трон!
Источник: https://censor.net.ua/n3179176
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Borislav Bereza
1 год ·

А вот теперь интересно. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Генпрокурора Рябошапки. Голоса есть. Кто проголосует? "Слуги народа" вместе с ОПЗЖ и примкнувшие к ним внефракционные. Например, сможет отдать свой голос и бывший член фракции "Слуга народа" насильник Иванисов. Так что голоса за снятие есть.
Но не все так просто! За Рябошапку серьезно вступились послы стран "Большой семерки" (G7). Сегодня они намерены провести с ним встречу. Официальная причина - для обсуждения реформирования Офиса генпрокурора. А по факту - это акт поддержки от наших партнеров. Так что еще рано считать его сбитым. А кроме того, у меня вызывает отвращение, когда любые кадровые решения протягиваются голосами кремлёвской партии с украинской пропиской.

Поэтому сегодня будут "качели", в результате которых Рябошапка может сохранить свою должность. И последнее слово будет за Зеленским, который может суметь отбить у альянса из "СН" и "ОПЗЖ" своего "на 100% парня". Посмотрим, кто будет более убедительным. Те, кто хочет его снять или те, кто хотят его сохранить. Но заруба завтра будет знатная.
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Бенины шлюшки хотят посадить в кресло прокурора своего человека. Зеля никому не интересен... это жалкий чмошник, бездарный актер и полу-президент.
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Бенины шлюшки хотят посадить в кресло прокурора своего человека. Зеля никому не интересен... это жалкий чмошник, бездарный актер и полу-президент.
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Не просто своего человека - Портного тянут. Если сегодня КС отменит люстрацию -- номер может и пройти.
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полу-актор і бездарний паяц, який до президенства має таке ж відношення як віслюк до царства.
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И правильно- он какой-то больной на всю голову
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Он стал более осторожный, не хочется потом сидеть или сбегать навсегда домой во Францию.
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шо,свой прокурор уже не свой? В ВР инициировали увольнение Рябошапки, - проект постановления - Цензор.НЕТ 9205
у него трошки юридического образования имеется,и турборежимом на скамью подсудимых он не торопится....в отличие от всяких дубинских-бужанских
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Максим Бужанский, Александр Дубинский, Александр Куницкий??? Среди них хотя бы 1 украинец есть?
даешь портянку на трон!
Источник: https://censor.net.ua/n3179176
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начинается зебильный сериал - зебилы то же плачут или царь хороший а бояре плохие и не все плохие ,а лишь часть - не зебилы ,не пойдет - холодильник работает против вас
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Доллар снова двадцать пять, людям мяса не видать,
Яйца видим только в бане, что ж вы выбрали - хохляне?
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Парижанина в отставку ? В ВР инициировали увольнение Рябошапки, - проект постановления - Цензор.НЕТ 4467А кого на его место ,Югика Лондонца ??? В ВР инициировали увольнение Рябошапки, - проект постановления - Цензор.НЕТ 4467
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Странно...А шо любашовский прокуратор уже не свой??? Правду порох сказал- ждите шоу от квартала.
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Borislav Bereza
1 год ·

А вот теперь интересно. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Генпрокурора Рябошапки. Голоса есть. Кто проголосует? "Слуги народа" вместе с ОПЗЖ и примкнувшие к ним внефракционные. Например, сможет отдать свой голос и бывший член фракции "Слуга народа" насильник Иванисов. Так что голоса за снятие есть.
Но не все так просто! За Рябошапку серьезно вступились послы стран "Большой семерки" (G7). Сегодня они намерены провести с ним встречу. Официальная причина - для обсуждения реформирования Офиса генпрокурора. А по факту - это акт поддержки от наших партнеров. Так что еще рано считать его сбитым. А кроме того, у меня вызывает отвращение, когда любые кадровые решения протягиваются голосами кремлёвской партии с украинской пропиской.

Поэтому сегодня будут "качели", в результате которых Рябошапка может сохранить свою должность. И последнее слово будет за Зеленским, который может суметь отбить у альянса из "СН" и "ОПЗЖ" своего "на 100% парня". Посмотрим, кто будет более убедительным. Те, кто хочет его снять или те, кто хотят его сохранить. Но заруба завтра будет знатная.
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Кукловодів ЗЕленого стада незадовольняє, що він ні Пороха не посадив, ні патріотам вироки не довів до строків (а там же ж сам бубочка підписався).
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а самому Рябошапці - це потрібно? Сам не подасть заяву про відставку?
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Опа, так это же группа Бени, видать наступает Рябошапка на больную мозоль.
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не.
Просто беня на понтах пообещал Пороху, что "ты меня еще вспомнишь".
Это когда Порох додавил отбор Привата.

Теперь для бени дело чести Пороха посадить.
Это невыгодно никому.
Это невозможно чисто технически.
Это будет стОить столько (международная репутация и т.п.), что будет - если паче чаяния получится - пирровой победой.
НО У БЕНИ СОРВАЛО КРЫШУ.
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И закончится всё это шапито погромами
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Прошу верно понять: я вовсе не адепт Рябошапки, особенно- после некоторых событий. Одновременно, я вынужден признать, что хвамилии тех, кто инициирует его отставку- ещё круче! В плане того круче, что мне не очень понятно: кто их них- хуже другого?! Это, камрады, называется цугцванг. Нас поставили в позу, когда выбора просто нет... Вот нет его!!!
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наш выбор - Порошенко, и он есть и будет.

а жаба пусть трахает гадюку да полного изнеможения.
когда они перегрызутся и развалятся - тогда выстрелит наше.
пока жрем попкорн и любуемся на ловкость гадюки и прыжки жабы.
нам не пох, кто из них кого? - там все друг друга стОят...
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і так 5 років будуть назначати і увольняти всякий непотріб,щоб в інфопросторі постійно з'являлась і обговорювалась всякак фігня а не поступова здача України кацапам
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Запрос общества(ж2 маланской каламойши) это посадка Пети? И почему я не удивлен что подписалась такая же как и беня ж2
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О как . Видимо Коломойский почувствовал что-то нехорошее раз так хочет поставить своего прокурора .
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Бужанский-Дубинский - знаменательный тандем!
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А эти два придурка, Дубинский с Бужанским, имеют представление как голосуется недоверие прокурору? .... я сильно сомневаюсь
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Руминку треба брати в аренду на сезон
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Это разумно - работа не должна препятствовать выполнению семейных обязанностей благоверного владелицы недвижимости во Франции и заботливого папа́ пары юных граждан Франции.
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Короче хненовые Рябошапка и Сытник. Все остальные -свои ребята. Так говорит говопящая жопа и ко. Интересно а как соефые депутаты будут голосовать?😷
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"З огляду на важливість і терміновість встановлення справедливості щодо ключового запиту суспільства, існують всі підстави стверджувати про низьку ефективність виконання Русланом Рябошапкою обов'язків генерального прокурора" - ага, не захотів підписувати підозру Пороху. Вважають, що "ключовим запитом суспільства" є "проблема Пороха".

"Серед ініціаторів проєкту постанови - народні депутати від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Богдан Торохтій, Олександр Куницький та інші" - тепер зрозуміло, яке населення хоче зняти рябокепку? Слуги ьені, саме через Приватбанк! Від МВФ - "привіт"...
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Токо-токо Рябошляпа разруководился, так сказать, вошёл во вкус, ГПУ перекрестил в ОГПУ и на те - собирай манатки!
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Если в монобанке зашевелились пауки, значит надо оставлять.)
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