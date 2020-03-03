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 Политика Украины
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Все про:ВР (24467) законопроект (2349) поправки (49) рынок земли (127)

 Рада рассмотрела 2288 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли

Верховная Рада в ходе сегодняшнего пленарного заседания успела рассмотреть 783 поправки к законопроекту о рынке земли.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардепы продолжили рассмотрение с 1506-й поправки и закончили рассмотрением 2288- й поправки. Ни одна из поправок не была принята.

Всего к законопроекту о рынке земли поданы 4018 поправок.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179174
 
 
 Топ комментарии
 
Нельзя допустить что бы эти профаны провели земельную реформу.
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Хєрню пороть розуму не треба...
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Фигасе, почти 800 за день, они их даже не читали похоже.
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Особисто мені належить 1, 5 га землі, Як працівнику соціальної сфери. Якого хрьона защітніки із Оппо за Жоппи вирішують, чи продавати її чи ні?
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З якого хєра ви вирішили що той шмат вам належить?
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Видається, що на сайті бал правлять прихильники Жоппа блоку. Диви як плюси ставлять.
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Нет Василий,тут не оппоблок,тут совсем другая шайка-лейка.Просто по вопросу рынка земли,у них совпадение мнений.
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лихо начали сегодня зебанутые,бабла в карманах не хватает? Или бабло уже получили наликом?
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отменяется завтрашняя отставка гончарука...бо рыгов на его место пока низзя Рада рассмотрела 2288 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли - Цензор.НЕТ 9202



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Судді не винесли рішення щодо закону про люстрацію і перенесли розгляд, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на начальника управління комунікацій КСУ Мар'яну Гайовську. Розгляд питання про відповідність Конституції положень закону продовжать на одному з наступних засідань
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лихо начали сегодня зебанутые,бабла в карманах не хватает? Или бабло уже получили наликом?
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Фигасе, почти 800 за день, они их даже не читали похоже.
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взялі пікі точьоннийє і срубают правкі внєсьоннийє
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Нельзя допустить что бы эти профаны провели земельную реформу.
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фсьо! крєдіт довєрія нарота надо монєтізіровать поскорєйє
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прі попутном вєтрє - завтра і кончат
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З такими темпами вони закон на цьому тижні ухвалять. Українців переселять в резервацію.
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такое впечетление что в Украине все в порядке. ВООБЩЕ ВСЕ. и таможня и налоги и нет бизнеса в тени и экономика дает 15% прироста. вот как сильно ***** земелька нужна. все бросили нах....... а ведь для государств доход от продажи, это копейки. они ничего не помогут. ну может на пару месяцев и все. ни емли ни денег. УМНООООООООООООООО
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