 Рада рассмотрела 2288 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Нардепы продолжили рассмотрение с 1506-й поправки и закончили рассмотрением 2288- й поправки. Ни одна из поправок не была принята.
Всего к законопроекту о рынке земли поданы 4018 поправок.
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Судді не винесли рішення щодо закону про люстрацію і перенесли розгляд, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на начальника управління комунікацій КСУ Мар'яну Гайовську. Розгляд питання про відповідність Конституції положень закону продовжать на одному з наступних засідань