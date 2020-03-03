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Все про:выплаты (257) Минобразования (1183) учитель (327) субвенция (7)

 Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн, - Минобразования

Кабинет министров Украины направил в регионы субвенцию на выплаты молоды учителям со стажем до 10 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

На выплаты перечислили 1 млрд 553 млн грн. Этой суммы хватит на то, чтобы выплаты получили более 73 тысяч педагогов.

"Выплата учителю составит 21 020 грн, что эквивалентно десяти прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года. Средства будут выплачиваться учителям по основному месту работы в учебном заведении. Выплата будет осуществляться в конце года, единоразово и в полном размере", - сказано в сообщении пресс-службы Минобразования.

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Отмечается, что выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают занимать должность учителя.

Источник: https://censor.net.ua/n3179172
 
   
 Топ комментарии
 
Халва, халва, халва...... "Выплата будет осуществляться в конце года... " --- дальше эту лапшу можно и не читать. Вы хоть до конца года продержитесь.
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немолодые учителя будут довольны, ещё один гвоздик в гроб рейтинга зе
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Круто....а тем кто проработал 11 лет тем болт на всю морду?
А чем они хуже? Там что проработали 11 лет на нищенскую зарплату?
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Халва, халва, халва...... "Выплата будет осуществляться в конце года... " --- дальше эту лапшу можно и не читать. Вы хоть до конца года продержитесь.
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Кстати да непонятно, зачем перечислять деньги сейчас если пишут что выплаты в конце года, бред полный.
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Лапша для туповатого лохтората зеленых. Они все равно не просекут, а рейтинг себе надо хоть как-то повышать.
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Догадались почему 21 тис.гривасов? Это те самые 4 штуки баксов учителям...в год..
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немолодые учителя будут довольны, ещё один гвоздик в гроб рейтинга зе
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Один умный человек сказал очень правильные слова

Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 8453
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А іншим плюнемо, із високої дзвінниці. Ублюдки.
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Что же они делать будут с такими деньжищами????
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Одноразову! За рахунок геноциду ФОПів...
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Ну неплохо, особенно учитывая что у молодых учителей зарплаты чуть больше минималки это будет неплохим бонусом. Но лучше бы конечно ставки им подняли.
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Сумма так себе - ни то, ни сьо.
То ли телевизор купить, то ли смартфон....
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В конце года. И выплачивать будет другая власть.
Финт ослиными ушами.
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Круто....а тем кто проработал 11 лет тем болт на всю морду?
А чем они хуже? Там что проработали 11 лет на нищенскую зарплату?
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В КОНЦЕ ГОДА Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 6302
Похоже, зеленое шапито до конца года не рассчитывает...

Господи! - да неужто Ты внял нашим молитвам?!!!
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А не молодые кушать не хотят, у них зарплаты зашибись, как у директоров и замов и менеджеров гос предприятий. Про медицину вообще молчу, там вилы - у санитарки, медсестры, фельдшера минималка, у врача на 1,5 тыс больше.
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Плюс 30% сокращение персонала и больниц запланировано по зеленой типа "рехформе".
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Это конечно интересно.Но как дер;ава будет исчелять эти 10 лет?Мне помнится обявление о найме на работу от трудовой биржи Украины-,,требуется бухгалтер возастом не более 23-х лет из высшим образованием и стажем работы по специальности не мния трех лет,,
Вроде все верно и законно,да вот сколько лет должно было быть кандидату на работу когда но заканчивал восьмилетку?
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А вчителям, які все життя віддали школі за копійчані зарплати, і цього не бачити...
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Зеленський, а ті хто раніше пропахав вчителем на жебрацьку зарплату допомога не потрібна??? Ушльобки ви, слуги уродів!!!
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Ну так - Голосуйте за наше зелене шапіто Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4933
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А вихователям .тренерам-викладачам ..? .
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По зебильному курсу 5,25 (как в 2005-м Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7512 ) как раз по 4000 евро получится. Но не за месяц, а за год. И не всем, а молодым. Кто из учителей постарше и с мозгами за зебилов не голосуют, поэтому им не положено. Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 8957
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Це мабуть обіцяні 400 $, от тільки вчителів поділили на молодих і на старих, бо грошей на всіх не вистачило Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 1869 Вкотре кажу ЗЕ ВЛАДА СТРАВЛЮЄ УКРАЇНЦІВ з УКРАЇНЦЯМИ - розділяй і володарюй
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А те, у кого больше 10 лет - сосут болт с левой резьбой? Странно это как-то..
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