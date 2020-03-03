 Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн, - Минобразования

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

На выплаты перечислили 1 млрд 553 млн грн. Этой суммы хватит на то, чтобы выплаты получили более 73 тысяч педагогов.

"Выплата учителю составит 21 020 грн, что эквивалентно десяти прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года. Средства будут выплачиваться учителям по основному месту работы в учебном заведении. Выплата будет осуществляться в конце года, единоразово и в полном размере", - сказано в сообщении пресс-службы Минобразования.

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Отмечается, что выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают занимать должность учителя.