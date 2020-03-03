EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  1068  23
Материалы по теме:
Все про:Черновицкая область (386) вирус (410) COVID-19 (464)

 Пациент с подтвержденным коронавирусом в Черновцах находится в стабильном и не тяжелом состоянии, - главврач больницы

У госпитализированного в Черновцах больного, у которого подтвержден Covid-19, повышенная температура 37,4 градуса, он имеет хороший аппетит и сон, находится в стабильном и не тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа рассказали в Черновицкой областной клинической больнице, где находится больной.

"Ему проводят патогенетическое и симптоматическое лечение. То есть, при повышенной температуре ему дают жаропонижающие лекарства. Противовирусные препараты он получает, подключили сегодня антибактериальные препараты. Аппетит и сон у пациента хорошие. По состоянию на 14:00 температура тела - 37,4 градуса", - сказала заведующая инфекционным отделением больницы Валентина Мендреску.

И. о. генерального директора областной больницы Сергей Цинтарь заверил, что в медучреждении есть необходимые лекарства. Больной находится в стабильном состоянии.

"На данный момент состояние пациента стабильное, не является тяжелым. Он находится в изолированном боксе. За эти дни, как он у нас, ухудшение состояния не наблюдается", - сказал медик.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19 - в Черновцах.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.

В мире количество зараженных коронавирусом людей на сегодняшний день составляет 90 937 человек. От недуга умерли 3 117 человек. Выздоровели после заболевания по всему миру - 48 017 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3179169
 
 
 Топ комментарии
 
Жители Санжар уже выезжают в Черновцы . Пациент с подтвержденным коронавирусом в Черновцах находится в стабильном и не тяжелом состоянии, - главврач больницы - Цензор.НЕТ 7609 .
 показать весь комментарий
 
Бажаю людині швидкого одужання ! А ще , - шоб не панікували .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да не делайте вы из него "звезду экрана"! Много таких ещё будет.
 показать весь комментарий
 
 
Боюся накаркати, але із такою ОХОРОНОЮ ЗДОРОВЬЯ буде катастрофа.
 показать весь комментарий
 
не будет. не та болезнь. что же касается медицины... в экваториальной Африке хуже
что же касается зебильной власти и её "талантов" во всех сферах, то сказано уже достаточно
 показать весь комментарий
 
А 10000 -15000(на сьогодні) пацієнтів з пневмонією невстановленої форми, почуваються краще...
 показать весь комментарий
 
 
Угу. Сподіваюсь постанови кабміну і укази *********** залікують вам майбутню перфорацію кишкивника.
 показать весь комментарий
 
Ну в тебе хоч памперси є , а в мене до сих пір нічого . Шкода .
 показать весь комментарий
 
Жители Санжар уже выезжают в Черновцы . Пациент с подтвержденным коронавирусом в Черновцах находится в стабильном и не тяжелом состоянии, - главврач больницы - Цензор.НЕТ 7609 .
 показать весь комментарий
 
 
нет. это было чисто хуторянское жлобство. в лучшем случае. в худшем - операция мышебратьев.
 показать весь комментарий
 
Это был прокол влады , которая не соизволила провести в Украине широкомасштабную информационную разъяснительную кампанию . Еще и закрыв глаза на раздувание паники в СМИ ( на ТВ в частности ),, которые круглосуточно демонстрировали всей стране , ужасающие ролики из Китая . Пациент с подтвержденным коронавирусом в Черновцах находится в стабильном и не тяжелом состоянии, - главврач больницы - Цензор.НЕТ 4504 .
 показать весь комментарий
 
это не прокол. это принципиальный недостаток конструкции. эта власть пришла на раздувании истерического вранья.
 показать весь комментарий
 
Бажаю людині швидкого одужання ! А ще , - шоб не панікували .
 показать весь комментарий
 
 
Працював би в Моськовщіні-був би здоровий,а так ...Одне слово-ЄС.
 показать весь комментарий
 
Тут на носу внеочередное заседание ВР. И вдруг обнаружили короновирус... Надо как то отвлечь электорат от перестановок в Каб.Мине?
 показать весь комментарий
 
Добре бути першим. А от у десятитисячного такого догляду не буде...
 показать весь комментарий
 
 
Только что прочитала, что у него уже лихорадка.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх