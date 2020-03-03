 На мосту Патона прорвало теплотрассу, Русановка и Березняки - без тепла и горячей воды

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Авария произошла во вторник днем. "Киевтеплоэнерго" уже локализовало повреждения трубопровода и планирует завершить ремонт к концу следующего дня, 4 марта.

"Сегодня в 14:40 произошло повреждение магистрального трубопровода на мосту имени Патона с утечкой воды. Как сообщили в КП "Киевтеплоэнерго", аварийная бригада оперативно локализовала место повреждения. Ремонтные работы планируется завершить завтра к концу дня… Движение транспорта на мосту на время ремонтных работ не ограничивается", — говорится в сообщении.

На несущую конструкцию моста прорыв не влияет, подчеркнули в КГГА.

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По данным КГГА, диаметр трубопровода - 600 мм. Год введения в эксплуатацию - 1962.

Мост им.Патона введен в эксплуатацию в 1953 году и до 1965 года был единственным автомобильным переходом через р.Днепр в черте Киева. По нему проходит международная трасса Е95, несколько троллейбусных и автобусных маршрутов.