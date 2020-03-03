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 Киевские новости
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Все про:авария (1127) КГГА (2321) мост (594)

 На мосту Патона прорвало теплотрассу, Русановка и Березняки - без тепла и горячей воды

Около 200 многоэтажных жилых домов в жилых массивах Русановка и Березняки остались без централизованного отопления и горячего водоснабжения в результате прорыва на магистральной теплотрассе, проходящей по мосту имени Патона в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Авария произошла во вторник днем. "Киевтеплоэнерго" уже локализовало повреждения трубопровода и планирует завершить ремонт к концу следующего дня, 4 марта.

"Сегодня в 14:40 произошло повреждение магистрального трубопровода на мосту имени Патона с утечкой воды. Как сообщили в КП "Киевтеплоэнерго", аварийная бригада оперативно локализовала место повреждения. Ремонтные работы планируется завершить завтра к концу дня… Движение транспорта на мосту на время ремонтных работ не ограничивается", — говорится в сообщении.

На несущую конструкцию моста прорыв не влияет, подчеркнули в КГГА.

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По данным КГГА, диаметр трубопровода - 600 мм. Год введения в эксплуатацию - 1962.

Мост им.Патона введен в эксплуатацию в 1953 году и до 1965 года был единственным автомобильным переходом через р.Днепр в черте Киева. По нему проходит международная трасса Е95, несколько троллейбусных и автобусных маршрутов.

Источник: https://censor.net.ua/n3179168
 
 
 Топ комментарии
 
Запас прочности СССР не вечен ,сыпется всё потихоньку ,30 лет Украину только грабили ,вот теперь и маемо то шо маемо ... На мосту Патона прорвало теплотрассу, Русановка и Березняки - без тепла и горячей воды - Цензор.НЕТ 9407
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А про трамвай на мосту Патона уже забыли!
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Запас прочности СССР не вечен ,сыпется всё потихоньку ,30 лет Украину только грабили ,вот теперь и маемо то шо маемо ...
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не правда.
за 29 лет в Киеве построены новые современные мосты: Дарницкий, Гаванский.
достраивается и в этом году будет открыт Подольский
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А про трамвай на мосту Патона уже забыли!
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да забыли. а вы к чему про него сейчас вспомнили?
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тю - та уже весна - хоть денег народ сэкономит - а то зеленые обдирают киевлян как липку
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не бойся на счете никак не отразится...странно что педалик никак не прокомментировал
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как шо то делать так педалик - а как с народа дерет деньги - так кто то - а отвечает он - не правельно это - вам не кажется
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Не, отопление понятно.
А шо, есть придурки, которые платят по 100 грн за куб горячей воды?
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Воды горячей нет ? Та вы шо! Ай яй яй .Добить , чтоб не мучились . Всё равно в таких условиях не выживут .
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Трубу прорвало- очередной слив переговоров Трубы.
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