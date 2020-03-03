 Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Мы работаем над тем, чтобы восстановить и укрепить наши Военно-Морские силы. Один из элементов этой работы - восстановление и усиление береговой обороны. Здесь мы сотрудничаем с американскими, британскими партнерами и с партнерами из международных структур НАТО. У нас есть видение и план на среднесрочную перспективу, и мы его четко реализуем", - сказал дипломат.
Он отметил, что по сравнению с количеством сил и средств, которые российская сторона перевела на территорию оккупированного Крыма и сконцентрировала вокруг Керченского пролива, в Азовском море силы неравные.
"Но мы уже далеко не те, что были в 2014 году. Я также хочу вам напомнить, что, несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла нас сломать. И я вас уверяю, что в 2020 году сделать это ей будет значительно сложнее", - заявил заместитель министра.
Божок также опроверг тезис, что Россия посредством контроля над Керченским проливом фактически "присвоила" Азовское море.
"Это элемент российского нарратива и попыток России создать параллельный мир, в котором она, кстати, и живет уже не первый год. Мы исходим из того, что Азовское и Черное - открытые моря, а Керченский пролив - связующий. И мы всегда исходили из этого. А российская сторона в своей политике и действиях пытается убедить всех, что Азовское море является внутренним морем. Мы с этим категорически не согласны, и не только мы, но и весь цивилизованный мир", - подчеркнул дипломат.
В этом контексте он напомнил принятое 21 февраля решение Арбитража, образованного в рамках Конвенции ООН по морскому праву, который признал свою юрисдикцию в вопросе иска Украины относительно противоправных действий России в Азовском море.
"Этим он юридически подтвердил, что мир в лице ООН не признает утверждение российской стороны о том, что Азовское море является внутренним", - резюмировал Божок.
Напомним, 21 февраля арбитражный трибунал в Гааге вынес решение в деле "Украина против Российской Федерации", инициированном Украиной в 2016 г. на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. для защиты нарушенных прав в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.
Международный суд ООН подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву.
Хто хоче жити погано?
Якщо в нас не знайдеться контраргументів і успішних прикладів змін, туди нам і дорога.
так, більше вже вам не зробити
а пока кацапырла,сьезди хоть раз туда ,благо турция уже для русотуристо закрыта,в индокитае вирус.а в людские места вас и не пустят
пока вон юкосу бабла отстегните,а после развала мордостана будете на пальцах кидать,кому больше репараций и контрибуций выплачивать.
удачи...
Морква на городі,у саду бджола.
Жаба на болоті лапи розвела.
Хоче полетіти, тихо каже "Ква!"
Але в вись злетіти не дає Москва.
Знають, знають хитрі, кляті москалі,
що в повітрі жаби - наче королі.
Розпроставши крила, мов зелений птах
Цілий день літала б жаба в небесах.
Але щось тримає, тягне до трави,
жаба точно знає - то рука Москви,
то залізні пальці
обручем взяли
за зелені яйця -
кляті москалі...
Кажуть, що не треба, кажуть - все-одно,
І залізла носом жаба у лайно
так вам і треба, вата срана
Только кацапы просчитались, что Юг Украины, кроме заселеного после убийства в 1944 году крымчан Крыма и заселенного разными рязанцами с пензяками это не Восток и тем более не придуманный в кремле какой-то от кацапского Емельки-дурака сказочный "Юго-Восток".
Юг Украины это Украина и для кацапов оказался не по зубам начиная от Каховки-Херсона 2014 года и заканчивая Одессой2014 года.
Раз не смогла сломать оборону, тогда как у нее оказались оккупированные территори?
Вплоть до Минских соглашений украинская армия отступала.
Что они там курят. Нельзя же так бессовестно врать.
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Сейчас ситуация для РФии выгодна, как никогда - ибо власть в Украине в руках путинских шпионов и предателей.
Во главе - шпион № 1. Который не собирается сопротивляться, а только заглядывает в глазки каждый раз, когда сепары убивают наших.
Сейчас враг таки действительно "не в Москве, а на Банковой".