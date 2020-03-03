 Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над тем, чтобы восстановить и укрепить наши Военно-Морские силы. Один из элементов этой работы - восстановление и усиление береговой обороны. Здесь мы сотрудничаем с американскими, британскими партнерами и с партнерами из международных структур НАТО. У нас есть видение и план на среднесрочную перспективу, и мы его четко реализуем", - сказал дипломат.

Он отметил, что по сравнению с количеством сил и средств, которые российская сторона перевела на территорию оккупированного Крыма и сконцентрировала вокруг Керченского пролива, в Азовском море силы неравные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет хитростью заставить Европу признать аннексию Крыма, - Democratic Europe

"Но мы уже далеко не те, что были в 2014 году. Я также хочу вам напомнить, что, несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла нас сломать. И я вас уверяю, что в 2020 году сделать это ей будет значительно сложнее", - заявил заместитель министра.

Божок также опроверг тезис, что Россия посредством контроля над Керченским проливом фактически "присвоила" Азовское море.

"Это элемент российского нарратива и попыток России создать параллельный мир, в котором она, кстати, и живет уже не первый год. Мы исходим из того, что Азовское и Черное - открытые моря, а Керченский пролив - связующий. И мы всегда исходили из этого. А российская сторона в своей политике и действиях пытается убедить всех, что Азовское море является внутренним морем. Мы с этим категорически не согласны, и не только мы, но и весь цивилизованный мир", - подчеркнул дипломат.

В этом контексте он напомнил принятое 21 февраля решение Арбитража, образованного в рамках Конвенции ООН по морскому праву, который признал свою юрисдикцию в вопросе иска Украины относительно противоправных действий России в Азовском море.

"Этим он юридически подтвердил, что мир в лице ООН не признает утверждение российской стороны о том, что Азовское море является внутренним", - резюмировал Божок.

Также читайте: За время блокады Керченского пролива РФ искусственно задержала 2249 судов, что нанесло не менее $45 млн убытков, - журналист Клименко

Напомним, 21 февраля арбитражный трибунал в Гааге вынес решение в деле "Украина против Российской Федерации", инициированном Украиной в 2016 г. на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. для защиты нарушенных прав в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Международный суд ООН подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву.