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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1411) Керченский пролив (363) Россия (75106) Черное море (598) Божок (40)

 Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок

У Украины есть рассчитанный на среднесрочную перспективу план восстановления и усиления береговой обороны в Черном и Азовском морях, который четко реализуется совместно с партнерами из США, Великобритании и НАТО.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над тем, чтобы восстановить и укрепить наши Военно-Морские силы. Один из элементов этой работы - восстановление и усиление береговой обороны. Здесь мы сотрудничаем с американскими, британскими партнерами и с партнерами из международных структур НАТО. У нас есть видение и план на среднесрочную перспективу, и мы его четко реализуем", - сказал дипломат.

Он отметил, что по сравнению с количеством сил и средств, которые российская сторона перевела на территорию оккупированного Крыма и сконцентрировала вокруг Керченского пролива, в Азовском море силы неравные.

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"Но мы уже далеко не те, что были в 2014 году. Я также хочу вам напомнить, что, несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла нас сломать. И я вас уверяю, что в 2020 году сделать это ей будет значительно сложнее", - заявил заместитель министра.

Божок также опроверг тезис, что Россия посредством контроля над Керченским проливом фактически "присвоила" Азовское море.

"Это элемент российского нарратива и попыток России создать параллельный мир, в котором она, кстати, и живет уже не первый год. Мы исходим из того, что Азовское и Черное - открытые моря, а Керченский пролив - связующий. И мы всегда исходили из этого. А российская сторона в своей политике и действиях пытается убедить всех, что Азовское море является внутренним морем. Мы с этим категорически не согласны, и не только мы, но и весь цивилизованный мир", - подчеркнул дипломат.

В этом контексте он напомнил принятое 21 февраля решение Арбитража, образованного в рамках Конвенции ООН по морскому праву, который признал свою юрисдикцию в вопросе иска Украины относительно противоправных действий России в Азовском море.

"Этим он юридически подтвердил, что мир в лице ООН не признает утверждение российской стороны о том, что Азовское море является внутренним", - резюмировал Божок.

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Напомним, 21 февраля арбитражный трибунал в Гааге вынес решение в деле "Украина против Российской Федерации", инициированном Украиной в 2016 г. на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. для защиты нарушенных прав в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Международный суд ООН подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву.

Источник: https://censor.net.ua/n3179165
 
   
 Топ комментарии
 
Одному проктологу, который где-то у Ху*ла увидел мир, посвящается:
Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок - Цензор.НЕТ 1516
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украинцам конечно слава...а причем здесь вы,ольгинские певуны? Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок - Цензор.НЕТ 5899шли бы лучше "добычу" из сирии встречать,в черных пакетах
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та бачили ми, як тих "непереможнис" віддарасили у Сирії
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Московія перемогла в інформаційній війні.Ще трохи і візьме Київ без бою.
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Якщо нічого не зміниться в країні , то буде по-вашому. І це об'єктивно.
Хто хоче жити погано?
Якщо в нас не знайдеться контраргументів і успішних прикладів змін, туди нам і дорога.
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SupporterUKR Україна по трохи перетвориться на Білорусь.Московитам потрібні раби,їм непотрібно руйнувати великі міста,а щоб усе було цілесеньке.Бо вони Україну своєю вважають.
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Отут дозвольте з Вами незгодитись...Часткова руйнація великих міст є дуже дієвою в плані психологічного тиску,згодьтеся,що руїни великого міста(навіть часткові)при інтенсивній інформаційній атаці(вмілий ракурс фото,обличчя наляканих людей та ін.зумовлює непідготовлену людину до дякую та злому супротиву...
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Неправдою світ пройдеш, але назад не вернешся
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ти про Кивини вправи під столом?

так, більше вже вам не зробити
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та бачили ми, як тих "непереможнис" віддарасили у Сирії
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Да ,СЛАВА великим Украинцам ,несмотря на все старания барыжной власти ,загонявшей Людей в котлы ,дававшей уйти Гиркиным ,отдавшей Крым наши войны отстояли Украину и если понадобится повторят свой ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ !!!
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украинцам конечно слава...а причем здесь вы,ольгинские певуны? Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок - Цензор.НЕТ 5899шли бы лучше "добычу" из сирии встречать,в черных пакетах
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Ну да ,это же ольгинские Крым сдали без единого выстрела ,они-же Гиркину дали уйти и захватить Донецк ,они же людей в котлы загнали ,не власть воров а какие-то ольгинские ...
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ну и долго ты с тем крымом носиться будешь,как дурень с писаной торбой?все равно не удержать наворованного.уйдет сквозь пальцы. Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок - Цензор.НЕТ 6138
а пока кацапырла,сьезди хоть раз туда ,благо турция уже для русотуристо закрыта,в индокитае вирус.а в людские места вас и не пустят
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С этим не носиться ,за это отвечать надо и отвечать по серьёзному .
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ответите,куда вы денетесь Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок - Цензор.НЕТ 2706.военные преступления срока давности не имеют...так же как и преступления против человечности.
пока вон юкосу бабла отстегните,а после развала мордостана будете на пальцах кидать,кому больше репараций и контрибуций выплачивать.
удачи...
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Одному проктологу, который где-то у Ху*ла увидел мир, посвящается:
Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок - Цензор.НЕТ 1516
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С)
Морква на городі,у саду бджола.
Жаба на болоті лапи розвела.
Хоче полетіти, тихо каже "Ква!"
Але в вись злетіти не дає Москва.

Знають, знають хитрі, кляті москалі,
що в повітрі жаби - наче королі.
Розпроставши крила, мов зелений птах
Цілий день літала б жаба в небесах.

Але щось тримає, тягне до трави,
жаба точно знає - то рука Москви,
то залізні пальці
обручем взяли
за зелені яйця -
кляті москалі...

Кажуть, що не треба, кажуть - все-одно,
І залізла носом жаба у лайно
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Следует признать,что да,информационно мы терпим поражение и боюсь в ближайшей перспективе улучшений не предвидится...
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і конституція ваша путєнська - повне фашиське гівно
так вам і треба, вата срана
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Интересно, зачем он поднял эту темку? Вот зачем??? У рашки ведь не просто подавляющее превосходство в силах и средствах, в этом регионе. Это превосходство абсолютное, в любом аспекте. А если вспомнить, что сражаться и погибать- не приветствуется, что было отлично продемонстрировано около Керчи, то лучше бы этот пацанчик промолчал. Умнее бы выглядел.
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Вы ошибаетесь,никто не забыт и ничто не забыто.Пора восстать добробатам и отстранить от защиты Украины контрактных наемников.Пора освобождать страну а не тратить силы на никому непонятную политику ,,они провоцируют,,убивая наших граждан пачками.
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Я- прагматик. Потому, я ненавижу тупые лозунги и вопли из ниоткуда. Этот чудик- образец того, что я- ненавижу.
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Цели захвата всей Украины никогда и не было, иначе были бы задействованы совершенно другие силы.
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Не писти Павел Довженко, цель была мокшанский "мир", ***, от Харькова до Одессы по всему Востоку и Югу Украины.
Только кацапы просчитались, что Юг Украины, кроме заселеного после убийства в 1944 году крымчан Крыма и заселенного разными рязанцами с пензяками это не Восток и тем более не придуманный в кремле какой-то от кацапского Емельки-дурака сказочный "Юго-Восток".
Юг Украины это Украина и для кацапов оказался не по зубам начиная от Каховки-Херсона 2014 года и заканчивая Одессой2014 года.
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Мои пять копеек. Одесситам отдельное спасибо, мои знакомые кацапы, с которыми я до войны общался, после этого реально в шоке были.
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Сейчас у кацапов на посту президента Украины их чмошник Зе .
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Запросто. И переименование Стамбула в Константинополь- там же будет. При этом- после итогов всенародного референдума в Турции. Откуда-то... одновременно... выполхли кучи идиотов... Нам всем- не повезло.
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тут турки только защеку напихали , не до войны ему сейчас
Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок - Цензор.НЕТ 1960
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Не оборону, а народ... идиот... оборона сдала Крым ...
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Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок
Раз не смогла сломать оборону, тогда как у нее оказались оккупированные территори?
Вплоть до Минских соглашений украинская армия отступала.

Что они там курят. Нельзя же так бессовестно врать.
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До минских соглашений (первых) были освобождены Славянск, Краматорск, Лисичанск и еще десятки городов и сел.
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Вопрос стоит не в том,будет ли вторжение,а скорее ЕАКИМ оно будет...И информационные выбросы здесь играют немаловажную роль.И на данный момент мы практически беззащитны.
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Зачем мне ломать вашу оборону , украинцы ,, когда её уже сломал ваш слуга .!?
Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок - Цензор.НЕТ 3958 .
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Полная чушь.
Сейчас ситуация для РФии выгодна, как никогда - ибо власть в Украине в руках путинских шпионов и предателей.
Во главе - шпион № 1. Который не собирается сопротивляться, а только заглядывает в глазки каждый раз, когда сепары убивают наших.
Сейчас враг таки действительно "не в Москве, а на Банковой".
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Бийй російських окупантів!!! Турція показала як треба знищувати кацабів!
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"Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок" - конечно, если бы сегодня орда ворвалась в Крым, или на Донбасс, то получила бы по рылу, но если учесть, что кремлёвский мясник увеличил своё присутствие в разы, то без западной поддержки Украина не сможет на равных воевать с ордой, а вообще то надо вплотную заниматься вопросом изобретения дуста для уничтожения варваров, и это в интересах всего цивилизованного мира.
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Нужно самим вкладать море денег в предпрмиятия и чтоб они корабли делали или просто море но в других стран как станки к боеприпасному заводу Порох купил в Корее цена/качество ведь раша качеством не славиться только количеством ... Ведь никакия договора не помогут пока ***** не вынесут как минимум ...
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Не може бути! Барига ж розікрав армію до ручки! Чи я шось не розумію?
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