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 Политика Украины
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Все про:Холодов (13) Маркарова (122)

 Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов

Народный депутат Украины Андрей Холодов считает, что завтра в рамках пересмотра кадрового состава Кабмина нужно отправить в отставку Министра финансов Оксану Маркарову, а также поднять вопрос об увольнении главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

 Об этом он заявил в кулуарах ВР журналистам NEWSONE.
"Министра финансов однозначно нужно менять. В прошлом году был огромный недобор в бюджет и в январе-феврале 2020 года этот тренд также имеет место. Но если налоговая в феврале показала положительный результат, то работа таможни остается большой проблемой", - отметил Холодов. Также политик считает, что решение об объединении Министерства экономики и агропромышленного развития было ошибкой, и эту ошибку нужно исправить. "С чисто управленческой точки зрения у нас получилось громоздкое министерство, которым сложно управлять. И качество его работы оставляет желать лучшего. Задача Милованова как менеджера сделать так, чтобы его министерство достигало запланированных результатов. Сам по себе он достаточно профессиональный менеджер, и система работы, которую он попытался выстроить в министерстве и с депутатами, мне кажется нормальной".


Комментируя назначение нового премьер-министра, депутат отметил, что его приоритетом должна стать антикризисная стратегия правительства с акцентом на экономическом блоке. "Я поддержу такого кандидата на должность премьер-министра, который сможет предложить антикризисную программу работы Кабмина и организовать работу так, чтобы она была выполнена. Акцент нужно сделать на финансово-экономической блок – Минфин, Минэкономиразвития, таможня, налоговая", - сказал Холодов.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли назначать в Кабмин чиновников с политическим опытом, Холодов сказал, что работа Правительства за последние полгода показала, что "новые кадры не обязательно означают эффективность, а старые – это не всегда плохо. Ситуация в стране кризисная, и в такой ситуации правильно назначить такого премьер-министра, который имеет подходящий и управленческий, и политический опыт".


Холодов также выразил надежду, что сегодня на заседании его фракция получит отчет нынешнего Кабмина, а также заслушает кандидатов на должности в Правительстве. "Я бы хотел увидеть дискуссию и задать вопросы потенциальным министрам. После этого мы сможем решить, голосовать ли за их кандидатуры или продолжать поиски".

Источник: https://censor.net.ua/n3179163
 
   
 Топ комментарии
 
Порохобот И.А.Крылов обидел Бубочку, а художник неправильно нарисовал у него булаву:
Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 6602
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не согласен - всех так всех - какие могут быть исключение - не по зебильному это))
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Не согласен! Всех надо оставить, зебилам что то не нравиться тогда майдан -----> там!
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низы еще не готовы и не все верхи хотят ))
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Не трожь "святого" Бениного подельника. Руки прочь
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Поинтересуйтесь кто этот новатор. Тот еще фрукт с Кипра. Каждый начал спасать свою шкуру и розничный торговец сигаретами в Киеве не исключение.
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Порохобот И.А.Крылов обидел Бубочку, а художник неправильно нарисовал у него булаву:
Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 6602
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Зато ишак оманский присутствует. И дирижировать пытается. Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 9041
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Табачный король Киева все не угомонится .Сотни остановочных комплексов в Киеве ( сигареты !!!) принадлежат ( реально ) этому " борцу за справедливость ".
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Утогнение - Король табачной контрабанды и, по совместительству, кум самого Мертветчука. Короче - лицо теперь неприкасаемое.
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Соратник ЮВТ, мер Черкас, у найтеплішу за 140 років зиму, витратив 1.2 млн грн на прибирання снігу

У Черкасах, міський голова Анатолій Бондаренко переказав 1.2 мільйони гривень місцевому підприємцю Андрію Бортнику нібито за прибирання снігу.
Про це розповів депутат Черкаської міськради Олександр Радуцький.
Пряма мова:
"Ну що, друзі!!! Епопея з прибиранням снігу в Черкасах продовжується!!! Бортник від Бондаренко отримав чергові 1 млн. 200 тис. гривень за січень місяць.

Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 694


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А вы знаете какие были сугробы в Черкассах ? Как в Канаде , под 2 метра Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 6598
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Да-да ,срочно надо найти пару-тройку козлов отпущения ,чтобы бояре были плохими .. Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 1374
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До Маркаровой таки добрались. Не врут. А Нефедова за что? Он же еще не успел разгуляться, а уже хотят отправить на свалку.
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гыгы..... уволнять...ставить...ставить ,и увольнять....а кто когда, и при какой власти будет работать и всем угодит? по кругу переставляют всех..пришли новые, старые ушли...потом новые не такие старых давай с опытом разворовывания. иностранцы тоже не такие ...бляха муха....АСТАНАВИТЕСЬ! хахаха как же все уже ****.....что старые ,что новые ...ну и наперёд будущие так 100% будет та же история, проклятье какое то а не люди.политики. депутаты и кто у власти у кормушки все времена...(( осточертели все уже поголовно...
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А НАБУ до сих пор типа открыло дело . Ни слуху , ни духу . Бабло побеждает все !!!
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Та ладно! У Нэфьодова норм шорти й кеди!
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что так? не дают правильно отмывать бабло табачное жителю Кипра?
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.... нужно отправлять в отставку нардепа Холодова
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Главный обосранец - это ваш гетьманович,его нужно гнать как бешеную собаку.
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Руки прочь от министра финансов!
"Сраката дівка - як ніжна квітка"©
Остальное - неважно.
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Всю Зелёную погань вместе с ослом в отставке, через повешывание.
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Какая-то фигня получается. Зачем в раде и в министрах всякий бизнес? Бизнес платит налоги - в этом его достоинство. А влада живет за счет этих налогов. Т.е. если бизнес положить в раду - это как заставить государство самого себя есть. Тут тогда получается одно из двух - либо влада тебя на сало, или ты владу на сало. Другого пути у народа нет.
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"Дебіл Мілованов-нормальний чувак,треба дати йому шанс,Маркарова-бяка,у відставку."
З цим пацієнтом все ясно.
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И правда, нагрецця нужна та Маркарова! Зеля и без нее деньги хорошо считает. Особенно казенные.
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