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Все про:мэр (1370) Полтавщина (585) растрата (185)

 Сообщение о растрате 845 тыс. грн вручено мэру одного из городов Полтавщины, - прокуратура

В Полтавской области сообщили о подозрении одному из городских голов, которому инкриминируют растрату средств и выдачу неправдивых документов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По версии следствия, чиновник вероятно заключил с директором предприятия договор о строительстве спортивной площадки. В дальнейшем, несмотря на то, что подрядчик не выполнил строительные работы в полном объеме и не доставил искусственное покрытие, городской голова подписал и предоставил в казначейство бухгалтерские документы, на основании которых подрядчику перечислили указанную сумму", - указывается в сообщении Офиса.

Всего бюджету был причинен ущерб на сумму в более 845 тыс. грн.

Проводится досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об отстранении чиновника от должности и избрании меры пресечения.

Материалы касательно руководителя компании-подрядчика находятся на рассмотрении в суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ выявила растрату почти 600 тысяч гривен "Укрзализныци" на Кировоградщине

Источник: https://censor.net.ua/n3179162
 
 
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Подумаешь, мелочь какая, всего пол зарплаты директора Укрпочты))))
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Где-то, кому-то, когда-то.
Это что военная тайна под грифом секретности ???
Город какой ?
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