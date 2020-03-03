 Контрразведка СБУ разоблачила схему вербовки наемниками РФ переселенцев с Донбасса

Об этом сообщает управление СБУ во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

"Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что представители так называемой "псевдоспецслужбы ЛНР" через социальные сети вербовали вынужденных переселенцев для возвращения на временно оккупированные территории и участия в боевых действиях против нашего государства. Во Львовской области оперативники спецслужбы установили личность переселенца с Луганщины, с которым по заданию "псевдоспецслужб" вышел на контакт в соцсети знакомый представитель НВФ с предложением присоединиться к террористической группировке, гарантируя большие заработки. Служба безопасности Украины в очередной раз напоминает, что участие в незаконных вооруженных формированиях предусматривает ответственность по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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