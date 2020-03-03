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Все про:Павловский_Игорь (63) Гандзюк (443)

 Фигуранта дела Гандзюк Павловского госпитализировали из зала суда: завтра истекает срок его содержания в СИЗО. ВИДЕО

Завтра у фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзю Игоря Павловского истекает срок меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако продлить его суд пока не может, поскольку Павловского из зала суда увезла скорая.

Об этом говорится в сообщении группы "Хто замовив Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Печерском районном суде Киева еще вчера должны были рассматривать вопрос о продлении меры пресечения Павловскому, однако его защитники заявили отвод судье, а потом вообще исчезли с судебного заседания. После того, как Павловскому был назначен бесплатный адвокат, он начал "симулировать болезненное состояние":

"Затягивание со стороны защиты Павловского происходит с черверга. Уже использовали отвод судьи, неявку адвокатов, теперь вот клетчатое одеяло", - говорится в сообщении.

Суд продолжится сегодня в 18:00, отмечают в группе.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 г. суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

21 января 2020 г. фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.

Фигуранта дела Гандзюк Павловского госпитализировали из зала суда: завтра истекает срок его содержания в СИЗО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179149
 
 
 Топ комментарии
 
Так пускай скорая отвезёт его в лазарет СИЗО.
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Да. Уже можно смеятся или еще подождем до завтра?
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ИНСУЛЬТ ПРЯМОЙ КИШКИ, КАК У РОМЫ ОБСЁРОВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Им похер на мнение быдла, они и до этого сцали в глаза, они отвечают только сверху, и уже лет 6 народ это устраивает, как будто это не их страна а таких гусиней в пледах.
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Так пускай скорая отвезёт его в лазарет СИЗО.
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А може це коронавіріс, і потрібна негайна ізоляція в бокс де не будь в Європі ...

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А вот у зечмолоха кровоизлияния в мозг быть не может по причине отсутствия мозга .
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Тварь, значит точно виновать, и эти обезьяны- судьи не назначат экспертизу и не поимеют за неуважению к суду. Нет судов = нет инвестиций = нет заводов-параходов= нет зарплат, неужели это не очевидно?! Похер кучерявый президент, носатый, или овощ. Без выборности верхушки судебной системы у этой страны нет будущего, судьи лояльные ЛЮБОМУ президенту и глав решателю никогда не изменятся.
Почему в этой стране это единицы понимают и все молчат, народ, вы что холопы крепостные, это чья страна? Кто за вас это будет требовать? добрый дядя депутат из партии вырожденцев? кто?!
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какой на*уй выборности верхуши, что ты несешь?
тебе мало при3.14здента-имбецила, хочешь чтобы судьи из обычных сервильных взяточников превратились в сервильных взяточников без образования и опыта работы?

необучаемость 146-го уровня
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Ну да конечно, вчера у него пропали адвокаты, а сегодня когда ему назначили бесплатного ему вдруг резко поплохело, и что самое интересное это сработает и этот симулянт пойдет домой завтра.
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Договор такой. Зря что-ли Мангер бубочке 20 лимонов на избирательную компанию отвалил? Дело нужно развалить. Это же не Риф с Лисой.
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в принципі, наскільки я орієнтуюсь, Павловський також замішаний у цій справі вбивства Гандзюк, але навряд чи на перших ролях; навряд чи в числі організаторів чи навіть посередників... Скоріше: "знав, але не доніс"
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він самий, але здавати його органам Павловському було "не з руки".
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Они вдвоем много чего наворотили. Павловский человек Мангера, как Гандзюк была человеком Николаенко.
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Вот, вроде бы, налицо издевательство над правосудием, верно? А когда вспоминаешь что Именно у нас связывается с понятием "Правосудие", то сразу становится понятно: эта тварь над всеми нами издевается. Легко и просто. И, заметьте- он продолжит издеваться, столь же легко... Пичалька.
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Дякуйте Портнову за КПК. Ніяких проблем не було внести до нього норму, що до оголошення рішення суду запобіжний захід діє, або строк розгляду клопотання про продовження не включається до часу дії запобіжного. І ніяких цирків, просто не було би.
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Портнов звісно лайно, але якби "елітному" падлу це не було вигідно, то цю норму давно вже б змінили!
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Ну то нехай 73% запитають у своїх обранців чому досі не змінили?
так... я забув, він же їм нічого не винний..
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Никому дела нет, а там выше, где Пороха спросили про Лондонский концерт, народ рубится, жах...
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Единственная тема за кучу последнего времени, где Пороха можно хоть как-то пнуть. У зебилов маленькая отдушина на фоне последних постоянных зашкваров.
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ЗЕЛЕНОЕ ПРАВОСУДИЕ - А ШО ВЫ ХОТЕЛИ - ПОРА ИХ МЕТЛОЙ СМЕТАТЬ - ПРИ НИХ ЕЩЕ ХУЖЕ ВСЕ СТАЛО
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Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.
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К 4-му апреля срочно передать животворящие клетчатые одеяла фигурантам дела Шеремета. Как видим прецедент был и не один, срабатывает. При этом клетчатое одеяло законодательно признать как непреодолимую силу.
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