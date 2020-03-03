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 Политика Украины, Общество
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Все про:облсовет (405) Одесса (5933)

 Одесский облсовет просит президента и генпрокурора расследовать события 2 мая 2014 года

Депутаты Одесского облсовета на сессии 3 марта приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому и генеральному прокурору Руслану Рябошапке с требованием провести расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

За данное решение проголосовали 49 из 84 депутатов облсовета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Таймер.

Автором проекта решения стал зампред облсовета и представитель "Оппозиционной платформы" Вадим Шкаровский. По его словам, одесситы имеют право знать правду о тех событиях.

Обсуждение вопроса сопровождалось скандалами. Так, депутат облсовета от БПП Виталий Свичинский предложил добавить в обращение также требование расследовать события 19 февраля 2014 года (когда группа неизвестных побила активистов Евромайдана и журналистов под зданием облсовета) и 3 марта (когда там же проходил митинг активистов Куликова поля). Однако коллеги предложение Свичинского не поддержали: за проголосовали лишь 39 человек.

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Активисты, включая главу южного филиала Института национальной памяти Сергея Гуцалюка, присутствовавшие на заседании, выкриками пытались сорвать голосование. Гуцалюк, в частности, пригрозил депутатам, которые поддержат проект решения, что "рано или поздно им придется отвечать перед обществом, так как Одесса - это Украина".

Также "Оппозиционная платформа" предлагала утвердить решение об установке памятника погибшим 2 мая, однако этот вопрос был снят с рассмотрения по инициативе губернатора Одесской области Максима Куцего.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179148
 
 
 Топ комментарии
 
Реваншистский шабаш в самом разгаре.
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Президента, генпрокурора, Бога еще попросите. А местные менты чего раасследование не проведут, как поддерживали сепаров, прикрывали расстрелы активистов во время мирного марша, организовали в том доме профсоюзов базу кацапских боевиков?
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ну чому тварі,я наприклад хотів би щоб поставили крапку в цій справі,щоб усім показали як менти і проросійскі сили стріляли в українців,як московсько-путінскі холуї хотіли зробити в Одесі ОНР і як патріоти героїчно зашкварили колобрантів(і видати їм всім медалі за оборону Одеси)...
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Кто, Портнов с Киваловым? Хотеть не вредно...
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ці всі покидьки людей бояться як вогню,якщо навіть пару десятків патріотів вийдуть під суд,повірте,перемога буде за нами...треба боротися просто,і все буде,а як тільки опустимо руки наз з'їдять..а в ділі 2 травня дійсно потрібно ставити крапку щоб більше ніхто не спикулював на цій темі..
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Я только за, только все зачинщики смылись в рашу да приднестровье, а тех что остались было, обменяли на таксиситов...
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янукович також втік,але це не завадило його судити
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Президента, генпрокурора, Бога еще попросите. А местные менты чего раасследование не проведут, как поддерживали сепаров, прикрывали расстрелы активистов во время мирного марша, организовали в том доме профсоюзов базу кацапских боевиков?
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Фучеджи скоро вернется, восстановится в должности, получит компенсации - вот он все и расследует.
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О є бебі. Саме тому розслідувати буде він. Це давня КВНівська традиція, віддавати антиукраїнську справу у лапки представника злочинця-агресора.
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Щас! Вот только найдут волонтеров и ветеранов, похожих на фото и видеодокументах и пойдет жара!
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Реваншистский шабаш в самом разгаре.
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Вату в мешке не спрячешь,она как тот вирус чувствует ослабленый организм(зелёная власть) вылазит и начинает расцветать
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2 мая это ответ на вопрос "а чо мы магли сделать???" мирным лугандонцам которые "на рефирендум нихадил ваабще"
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Значит , кто выступил на защиту Украины Пересадят .Повесят поджех дома профсоюза , а действительно кто Это сделал и Заморачиваться не будут.
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Фучеджи - вот главный фигурант этого дела, который знает заказчика . Его собственно и все одесситы знают, вернее, их. Но именно фучкжди мог бы дать показания в суде.
Само это ничтожество никогда бы не посмело действовать самостоятельно, вооружать титушек, оплачивать их. Оно само деньги получило кровавые за убийство ультрас и за попытку силового разгона мирной акции в поддержку Украины .
А уж сгоревший дом профсоюзов- это следствие
А ,возможно, и часть плана. Ведь главный одесский мчсник боделан добирался вместе с пожарными 40 минут к дому профсоюзов- одесситы знают, что там две минуты ехать. Ждали, когда побольше людей сгорит, чтобы вызвать резонанс, но получили обратный эффект
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а все потому что порошок - козлина, все договаривался с упырями которых нужно было выжигать каленым железом, так он наоборот с упырями выжигал добровольцев
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Это когда он добровольцев выжигал? Дядя ты попутал его с Зеленским!
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Значит правильно, что хотят разобавться.Ты повтори со своими детьми, матерью и отцом.
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Всё правильно, расследовать и деятельность этих депутатов, а президенту сделать этот день национальным праздником как день первой победы над росиянским фашизмом в Украине.
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сепары с кацапами хотели оторвать от Украины Одесскую область для создания говнороссии, патриоты Украины не позволили этому свершиться, поэтому кацапские кураторы устроили пропокацию в виде пожара в доме профсоюзов для того, что бы разгонять фейки про фошистов, тем самым оправдывая свое вооруженное вторжение в Крым и Донбасс.
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а хто там нарікав, що на форумі "Думська" підтримують ***** і *****?
Мало цих депутатів з самої Одеси?
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Хрен его знает, что то пучит одесский жопоблок...
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ну, шо зелібоби, шоб ви повиздихали від короновірусу
тупих поменшає
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а чего же тут расследовать ..? почерк куйла на весь мир одинаков...смотрим Грозный
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Сейчас нахожусь в Одессе. Хочу признаться: впервые у меня не получился Праздник. Праздник возвращения с контракта. А всему виной- придурки и дуры, в аэропорту Стамбула. Где-то четверть пассажиров рейса Стамбул- Одесса- в масках. Коронавирус. Идиоты, мля. Жрали они, снимая маски, потом- снова напяливали. Наверное, полагали, что у вируса тоже- обеденный перерыв.
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Привет! Не знаю. Я- употреблял, поболее, чем сто. Вчера тебе звонил, из Ганы, ты был "позазоною".
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Столько уже здесь тех, с кем надо поговорить, кого расспросить. Те, кто про жареное говорит. Разве нормальный человек такое напишет?
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Там были убиты только одесситы и у них не нашли оружия.
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а какая разница, если все дорожки заасфальтированы и хорошо освещены?
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Началось... сей час начнут отлавливать тех кто был прости "Бесссерабской рыспублыкы". Киссе аж к...нчал от предвкушения стать главой этой хрени. Пресман также был не против. Активно бегал в этих кругах бывший глава Раздельнянской райрады Сигал. Последний так вообще конченный экземпляр. В прочем как и все перечисленные. Мусора уже готовились поднимать кацапские аквафреши. Прошло столько времени. По итогу мы сделали круг и вернулись с того, с чего начали. Только теперь у местных коллоборантов есть возможность исковеркать факты и сделать украинцев виноватыми в том, что они не стали предателями и не захотели назад в **...нутую империю. Звиздец.
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ватные террористы реванш подняли..там уже все расследовано..всех арестовать надо с кофискацией..
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Нужно дело поставить с ног на голову и обвинить патриотов вместо фсбешных провокаторов.
Реванш шагает по стране...
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Шо там расследАвать фанатов в вагон и на соловки, а ментам по медальке и почетную грамоту ,ну там путевку в крим еще, паек на харчи ну все шоб по людски по народному.
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Моя дочь там была до половины третьего ночи. Пусть расследуют. Особенно пусть спросят тех, кто желает повторить. Пусть повторит. Со своими детьми, женой, родителями.
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какие такие "события"?
была "попытка захвата государственной власти бандформированиеями"
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Там люди прогуливались в праздничный день. Пусть разберутся что с ними сделали.
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Таки да. Хотели запугать одесситов и устроить власть бандюков, которые убили столько людей. Не получилось. Мы не боимся тех бандитов.
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Пока в Украине 70% народа которому "всеравно" - до тех пор РФ и ее пророссийские партии в Украине будут мутить воду на разных темах "русского мира".
Увы от этого некуда деться, пока РФ не развалилась на 10-15 мелких стран. Только тогда Империя и ее идеологические мифы развеются.
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Одесситам не все равно что сделали с их земляками 2 мая. Пускай разбираются. Нам никогда не будет все равно что было в Одессе.
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