 Одесский облсовет просит президента и генпрокурора расследовать события 2 мая 2014 года

За данное решение проголосовали 49 из 84 депутатов облсовета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Таймер.

Автором проекта решения стал зампред облсовета и представитель "Оппозиционной платформы" Вадим Шкаровский. По его словам, одесситы имеют право знать правду о тех событиях.

Обсуждение вопроса сопровождалось скандалами. Так, депутат облсовета от БПП Виталий Свичинский предложил добавить в обращение также требование расследовать события 19 февраля 2014 года (когда группа неизвестных побила активистов Евромайдана и журналистов под зданием облсовета) и 3 марта (когда там же проходил митинг активистов Куликова поля). Однако коллеги предложение Свичинского не поддержали: за проголосовали лишь 39 человек.

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Активисты, включая главу южного филиала Института национальной памяти Сергея Гуцалюка, присутствовавшие на заседании, выкриками пытались сорвать голосование. Гуцалюк, в частности, пригрозил депутатам, которые поддержат проект решения, что "рано или поздно им придется отвечать перед обществом, так как Одесса - это Украина".

Также "Оппозиционная платформа" предлагала утвердить решение об установке памятника погибшим 2 мая, однако этот вопрос был снят с рассмотрения по инициативе губернатора Одесской области Максима Куцего.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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