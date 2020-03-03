EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1101  10
Все про:строительство (1700) Госархстройинспекция (48)

 Реформа строительной отрасли, разработанная правительством, может привести к полной потере государством контроля над строительной сферой, - "Главком"

Предлагаемая Кабмином реформа фактически предусматривает вместо существующей ГАСИ создать сразу три новые органа.

Об этом говорится в материале "Главкома"."Предложенные инициативы могут не усилить борьбу со строительными мошенниками, а наоборот - облегчить им жизнь. Если постановления будут приняты в нынешнем виде, рынку грозит коллапс - контролировать застройщиков будет некому, а местные чиновники за определенную благодарность будут закрывать глаза на незаконные застройки. Государство просто прекратит контролировать строительство, соответственно пострадают добросовестные застройщики и инвесторы", - говорится в материале.

Предлагаемая Кабмином реформа фактически предусматривает вместо существующей ГАСИ создать сразу три новые органа - Государственная инспекция градостроительства Украины, Государственная сервисная служба градостроительства Украины, Государственное агентство по вопросам технического регулирования и градостроительства.

"Делать реформу в строительной отрасли предложенным способом - это посеять еще больший хаос в ней и парализовать контроль в градостроительстве. Вновь созданные органы, не имея полного пакета проектной документации, будут выдавать разрешения на строительство, которое не будет соответствовать строительным нормам. А принятие готовых объектов будет происходить без их проверки соответствия документации и строительным нормам, что может привести к опасным последствиям", - пишет автор материала.

По данным СМИ, проекты постановлений правительства готовились Александром Сергиенко, который возглавлял управление разрешительных процедур ГАСИ во времена Януковича, - поэтому хорошо знаком со всеми мутными схемами, существующими в инспекции. Именно Сергиенко журналисты-расследователи называли автором схемы "$ 5 с квадратного метра", которые надо было заплатить за получение разрешительных документов на строительство.

"То, что персонаж с таким бэкграундом сейчас проникся строительной реформой, - лишний сигнал, что проблему коррупции в этой сфере надо решать другими методами", - делает выводы журналист.

Напомним, Кабмином подготовлены проекты двух постановлений: "Об оптимизации органов государственно-архитектурно-строительного контроля и надзора", что предусматривает создание Государственной инспекции градостроительства Украины (ГИГУ) и Государственного агентства по вопросам технического регулирования и градостроительства Украины.

Второй предлагаемый правительством проект - "О ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины". Согласно ему, вместо ГАСИ создается Государственная сервисная служба градостроительства Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3179146
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А что у государства есть контроль над строительной сферой?если и есть то все легко решается взятками.
 показать весь комментарий
 
Напомните, пожалуйста, про "автоматическую" индексацию пенсий в 2018 году?
Возможно я что-то пропустил.
А повышать пенсии перед выборами - это старая традиция для идиотов.
 показать весь комментарий
 
Закон, прийнятий ще у 2018-му, передбачав автоматичну індексацію пенсій 1-го березня кожного року на величину інфляції попереднього року. Цього року його не виконують.
 показать весь комментарий
 
Пенсии проиндексировали в октябре 2017 (причем очень существенно мне подняли на 2200 грн ) По этому в 2018 индексацию не проводили . При Гройсмане 2 раза индексировали.
 показать весь комментарий
 
Спасибо за информацию. Теперь буду в курсе.
 показать весь комментарий
 
Так їхні "реформи" і спрямовані на цілковитий розвал держави.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и хорошо, хоть прижмут всех этих Микитасей к ногтю, а этот чёртов Новбуд что творит?
 показать весь комментарий
 
Реформа по развалу Украины , - Впервые такое слышу.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх