 Летняя Олимпиада в Токио не отменяется, - МОК

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу МОК, который проводит в Лозанне заседание, посвященное подготовке к Олимпиаде-2020 в Токио и проблеме коронавируса.

"Комитет призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020. МОК продолжит оказывать поддержку спортсменам, предоставляя им новейшую информацию и разработки", - говорится в заявлении МОК.

Исполком МОК "высоко оценивает и поддерживает принимаемые меры рабочей группы, созданной в феврале, в которую вошли представители МОК, оргкомитета "Токио-2020", представители властей Токио и правительства Японии, а также представители Всемирной организации здравоохранений (ВОЗ), по подготовке к Олимпиаде".

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Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.