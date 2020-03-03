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 Летняя Олимпиада в Токио не отменяется, - МОК

Международный олимпийский комитет не планирует отменять летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио из-за коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу МОК, который проводит в Лозанне заседание, посвященное подготовке к Олимпиаде-2020 в Токио и проблеме коронавируса.

"Комитет призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020. МОК продолжит оказывать поддержку спортсменам, предоставляя им новейшую информацию и разработки", - говорится в заявлении МОК.

Исполком МОК "высоко оценивает и поддерживает принимаемые меры рабочей группы, созданной в феврале, в которую вошли представители МОК, оргкомитета "Токио-2020", представители властей Токио и правительства Японии, а также представители Всемирной организации здравоохранений (ВОЗ), по подготовке к Олимпиаде".

Читайте также: Летняя Олимпиада в Токио может быть отменена, если ситуация с коронавирусом не улучшится до мая, - МОК

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3179141
 
 
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...жаль, русне не устроят филиал Олимпиады в Ухане...
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Скорее всего проведут, слишком большие деньги вложены, но возможно при пустых трибунах.
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цікаво Китай буде серед претендентів на перше місце чи США без шансів для конкурентів займає першу сходинку?
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