 Тест-системы и реагентов для диагностики коронавируса в Украине достаточно для обследования 960 человек, - Кабмин

Об этом сообщается на инфостранице с актуальной информацией о новом коронавирусе, созданной Кабинетом министров во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"Украина закупила тест-систему для выявления нового коронавируса. Тест-система и реагенты рассчитаны на обследование 960 человек, чего хватит до момента получения очередных реагентов. Лабораторному диагностированию на новый коронавирус подлежат случаи, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в Украине достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких, а также средств индивидуальной защиты.
"В Украине только в инфекционных больницах 605 аппаратов искусственного дыхания. Этого достаточно. При необходимости будут привлечены аппараты искусственного дыхания из других больниц. (…) Украина обеспечена достаточным количеством средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.
Помимо этого на странице сообщается, что только 3% случаев нуждаются в реанимационных мероприятиях и Украина полностью готова предоставлять необходимую медпомощь.
Напомним, в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
так и тут... системы где-то есть... но то для предсмертников? да?