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 Политика Украины, Здоровье
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 Тест-системы и реагентов для диагностики коронавируса в Украине достаточно для обследования 960 человек, - Кабмин

Тест-системы для диагностики коронавируса достаточно для обследования 960 человек.

Об этом сообщается на инфостранице с актуальной информацией о новом коронавирусе, созданной Кабинетом министров во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Украина закупила тест-систему для выявления нового коронавируса. Тест-система и реагенты рассчитаны на обследование 960 человек, чего хватит до момента получения очередных реагентов. Лабораторному диагностированию на новый коронавирус подлежат случаи, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что в Украине достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких, а также средств индивидуальной защиты.

"В Украине только в инфекционных больницах 605 аппаратов искусственного дыхания. Этого достаточно. При необходимости будут привлечены аппараты искусственного дыхания из других больниц. (…) Украина обеспечена достаточным количеством средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Помимо этого на странице сообщается, что только 3% случаев нуждаются в реанимационных мероприятиях и Украина полностью готова предоставлять необходимую медпомощь.

Напомним, в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3179140
 
 
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лежат запечатанные в темном чулане, а должны быть распределены по областям.
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напомнило...как в Одессе, в колледже пожар страшнейший, а огнетушители все под замком в кладовке у завхоза
так и тут... системы где-то есть... но то для предсмертников? да?
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А чим щоденних 1000-2000 з пневмонією тестують?
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Временем, выживут значит не короновирус.
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на кабмин, депутатов и облгосадминистрации хватит... а остальные - гуляйте
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Нє хватіт. Там навіть на 95 не хватіт.
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Китам не вистачає 1 500 000 вироблених на тиждень. Я розумію що китів багато, але вони виробляють хоча б 1 на 1000. Хтось поділіть 40 000 000 на 960...
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Ну, а остальные не доживут до перерасчёта пенсий ! И бюджету облегчение!
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Ого аж 960, а сколько в день прилетает и приезжает только из одной Италии.
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